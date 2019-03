Vi blir grundig slått av Island på likestilling

Odins far: - Etterforskningen tyder på at han kan ha blitt utsatt for en kriminell handling

Saken oppdateres.

Vi er heldig som bor i Norge. Vi har demokrati og frihet. Vi har oljeindustrien og den norske modellen. Norge er, og har vært, utrolig heldig geografisk. Den kalde vinteren dreper pest og tropiske sykdommer. Det stabile regnet gjennom året gir jevnt fordelt vanntilgang og en jevnere fordeling av makt og velstand, for å nevne noe. Norge har et av verdens beste helsevesen. Vi er gode i idrett, og i 2017 ble Norge faktisk kåret til verdens fremste idrettsfolk. Vi liker å se på oss selv som gode og trygge på det vi holder på med. Aller helst liker vi å si at vi er best på det aller meste.

Men Norge er ikke best på alt. Vi er for eksempel ikke best når det kommer til likestilling mellom kvinner og menn. Norge kommer på en kjip andreplass og får kun sølv i denne øvelsen, ifølge likestillingsbarometeret av World Economic Forum. 149 land deltok i undersøkelsen, som besto av fire områder; økonomisk deltakelse og muligheter, utdannelsesnivå, helse og overlevelse, samt politisk deltakelse. Islendingene slår oss og tar altså gull i øvelsen likestilling. Velfortjent! Island går foran som det beste eksempelet noensinne når det kommer til likestilling.

Norges score i likestillingsbarometeret tilsier at vi er 83,5 prosent likestilt, og en andreplass når det kommer til likestilling er ikke noe vi bør være fornøyd med overhode. Kvinner i Norge tjener i snitt 87 kroner for hver hundrelapp en mann tjener, ifølge Statistisk sentralbyrås lønnsoversikt fra 8. mars i 2018. Dette er et bevis på at kvinnedagen fortsatt er en viktig dag å markere for oss her i Norge. Likestilling dreier seg først og fremst om at kvinner og menn skal ha de samme menneskerettighetene og grunnleggende frihetene.

Kvinner skal verdsettes og tildeles makt og ressurser på linje med menn. For å sikre likestilling er det viktig i mange tilfeller at kvinner og menn behandles likt. Også lønnsmessig! Hvis vi fortsetter i samme tempo som de siste åtte årene, vil vi ikke ha likelønn før om minst 40 år. Det kan vi ikke akseptere!

Fremskrittspartiets Jon Helgheim sa til Dagsavisen i 2018 at det er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn. Han sier at menn er mer opptatt av karriere, jobber mer, tjener mer og ser mer verdi i det. Han sier at kvinner velger å jobbe mindre og bruke mer tid hjemme og at jo mer likestilt et samfunn er, jo mer tradisjonelt velger kvinnene.

Her tar Jon Helgheim feil. Det er flest kvinner som jobber deltid. Mange tror det er frivillig, men den viktigste årsaken er at det sjeldent lyses ut hele stillinger, spesielt innen helse og omsorg. Mange deltidsansatte finner vi også blant renholdere og assistenter i skole og AKS/SFO. Både brukere, ansatte og politikere på venstresiden mener at det er positivt med heltidsstillinger. Brukere føler økt trygghet og det blir færre ansatte å forholde seg til for dem som trenger hjelp. De ansatte slipper å jakte vakter for å få økonomien til å gå opp, og de får mer forutsigbarhet i familielivet. Mange kvinner lever alene med barn i dag, og da holder det ikke med en deltidsstilling for å kjøpe seg et sted å bo. Det vil være vinn-vinn-situasjon dersom flere kvinner får jobbe heltid. De vil trives bedre når økonomien er tryggere og de slipper å jage vakter. Ansatte som trives blir gjerne mer engasjerte og motiverte medarbeidere og bedre kontinuitet gir økt effektivitet.

Det er kanskje typisk norsk å være best, bare ikke når det kommer til likestilling.

Norge, og resten av verden for øvrig, har mye å lære av islendingene, og sølvmedaljen Norge har i dag er ikke trygg den heller. I 2016 gikk faktisk Finland forbi Norge for en liten stund, og nå ligger Sverige rett bak oss. Island har gått foran og vedtatt en likelønnsstandard der bedrifter må dokumentere at arbeid av lik verdi betales likt, hvis ikke bøtelegges de. Når skal Norge vedta det samme?

Gratulerer med kvinnedagen!