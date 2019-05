Politikerne må ikke la seg overstyre av grådige utbyggere

RBK-legenden skal løpe maraton i New York: Får professorhjelp for å finne formen

I 1917 overtok min farfars bror Christian Anker Bachke gården på Ringve. I 1920 giftet han seg med russiske Victoria, drev gårdsbruk og brukte den som sommerbolig. Prominente gjester som Kong Haakon og feltmarskalk Manerheim står i gjesteboken. Christian Anker Bachke samlet musikkinstrumenter og i 1942 testamenterte han Ringve Gård til Trondheim som musikkmuseum og omliggende gårdseiendom på 250 mål til botanisk hage. Dette delvis for å beskytte gården mot nærliggende bebyggelse. Gårdens øvrige områder ble lagt ut til bygslete boligtomter for å finansiere driften av museet. Kravet var da: Maks bolighøyde på to etasjer.

Christian Anker Bachke, som jeg selv er oppkalt etter, var en av de 13 barna som vokste opp på Ringve og jeg har personlig trådt mine barnesko her siden 1942. Victoria og Christian var nærmeste familie, og jeg har sittet mange år i styret for Ringve Museum.

Dette er bakgrunnen for at jeg føler et sterkt ansvar for at både eiendommen og omgivelsene skal ivaretas for kommende slekter. Dagens utvikling bekymrer meg sterkt.

Lade er Trondheims mest populære og hurtigst voksende bydel. Nærhet til sjøen med tidlig vår og sen vinter er populært. Trondheim kommune har anlagt den vakre Ladestien fra Nyhavna helt til Grilstadfjæra på Ranheim som er blitt byens nye populære rekreasjonsområde. Og den gamle sirkustomta har blitt en flott lekepark for unger.

Kommunen har også bygget et stort idrettsanlegg både utendørs og innendørs, og nye flotte Lade barneskole står klar til å ta imot nye generasjoner. Hundrevis av nye boliger blir bygget i områdene Lade Alle, Ladalen (Ila og Lilleby) og Nyhavna. Antall innbyggere øker med mange hundre hvert år.

Historikere mener at den første bebyggelse ved Nidelven skjedde på østsiden av elven og i retning Lade. Uomtvistelig er det at her holdt Ladejarlene til og Ormen Lange lå for anker i Ringvebukta. Den vakre Lade kirke på høydedraget mellom Ladalen og Trondheimsfjorden ble påbegynt på 1100-tallet.

På det samme høydedraget ligger flotte Lade Gård nennsomt restaurert av Odd Reitan og Rema. På samme høydedrag ligger Ringve Musikkmuseum og Ringve botaniske hage på 250 mål. Begge donert som den største gaven til byen i forrige århundre. Både museet og hagen er i dag blant Trondheims mest populære turistmål.

Mellom Lade Gård og Ringve ligger den fredete eiendommen Rognli med vakkert parkanlegg. Denne ble på 1880-tallet ble skilt ut fra Ringve og bygget i klassisk dragestil i to etasjer. Bygningen og hageanlegget er vakkert restaurert og ivaretatt av ekteparet Høyem/Sognli og glir fint inn mellom Lade kirke og Ringve.

Siktelinjen fra Lade kirke over Lade Gård og til Ringve Musikmuseum gir bydelen en særegen profil og er hittil ivaretatt ved at all bebyggelse mellom og rundt er gitt lav byggehøyde maksimert til to etasjer. Dette var også en klar forutsetning da resten av Ringve-eiendommen rundt botanisk hage ble lagt ut til boliger.

I Trondheim har vi dessverre flere eksempler på at historiske siktelinjer ikke er blitt tatt vare på når nye byggeprosjekter lanseres.

I så godt som alle byer i Europa som ligger ved sjøen har de mest populære områdene utviklet seg ved sjøkanten under mottoet «byen søker vannet». Bare ikke Trondheim hvor store forretningsbygg, og nå sist Clarion Hotell «Gulltanna til Stordalen» ble den siste spikeren i kista i vyene om at Trondheim også ble en byen som søker vannet. I etterkant sier politikerne at hadde vi skjønt hvor ekstremt dominerende bygget ble ville vi aldri ha godkjent planene.

Et annet eksempel er den klassiske linjen langs Nidelven forbi bryggene og mot Solsiden. Her kom så det famøse DnB-bygget som ble liggende nærmest helt ut i elven derved brøt hele den vakre siktelinjen langs elven.

I etterkant toet også her politikerne sine hender og sa at hadde vi i forkant skjønt at det ble slik så hadde vi aldri godkjent disse utbyggingsplanen.

Neste test for byen vår blir nye høyblokker på Lade. Den neste store boligutbyggingen på Lade er nå i startgropa. Tomta er Lade Gartneri, utbygger er Skanska og planen går ut på boligblokker i seks etasjers høyde. Og dette blir da liggende som en vegg midt i siktelinjen på høydedraget mellom Lade Kirke, Lade Gård, Rognli, Ringve Botaniske hage og Ringve Musikkmuseum.

Prosjektet ligger så vidt jeg forstår nå inne for godkjenning i Trondheim kommune, og byggestart er nær forstående. La oss håpe at våre politikere nå er seg sin besøkelsestid bevist, og at de ikke igjen lar seg overstyre av grådige utbyggere. La oss i ettertid slipper å høre den samme leksa om at hadde vi skjønt hvor ille det ble, så hadde vi aldri godkjent disse utbyggingsplanene. Og husk at utbyggers flotte tegninger og modeller ikke alltid er helt i samsvar med byggenes reelle størrelser og plassering.

Lade er en flott, sentrumsnær i bydel med mange kvaliteter og store muligheter. La oss ta vare på alle disse og utvikle dem videre uten å ødelegge de vakre historiske særtrekkene.

