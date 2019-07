En by som er god å bo i, er oftest god å besøke

Iran vedgår at de har overgått atomavtalens grense for lagring av uran



Beliggenheten, matkulturen og ikke minst gjenåpningen av Britannia er noe av det CNN peker på i sin anbefaling. Men som reiselivsdirektør i denne byen, vet jeg at både byen og regionen rundt, har mye mer å by på. Ikke minst kan vi, folket som bor her, prege opplevelsen. En ferieopplevelse handler om severdigheter, matopplevelser, kultur, historie og god tilrettelegging. Men vi må aldri glemme at opplevelser, det handler først og fremst om folk.

Kommer du til Britannia, hotellet med sine fem stjerner, sin historie og sine døgnåpne kunstutstillinger, blir du varmt og hjertelig ønsket velkommen. Britannia er en institusjon, et reisemål i seg selv, og ikke bare det heller. Hotellet har allerede blitt et sosialt knutepunkt for både besøkende og ikke minst for byens befolkning.

Konseptet Britannia åpner dørene for mange arrangement, konferanser og konserter som ellers ikke ville ha blitt lagt til byen vår uten dette overnattings - og opplevelsestilbudet.

«It takes a village to build a brand». I 2013 lanserte Kolbjørn Nordvik i Engasjert Byrå idéen om å gjøre Trondheim til verdens vennligste by. Et nydelig verdiforslag til hverandre – og de besøkende.

Kanskje vi er der allerede? Vi kan i alle fall være på veg dit. Vi har all grunn til å være stolte over hva vi er og hva vi kan tilby. Og stort sett faller det naturlig for oss å være stolte på en inkluderende og vennlig måte. Våre nye Michelin-restauranter er gode eksempler på det. Du verden så fort det gikk å bli fortrolige med at vi nå har michelinstjerner i vår by. Credo og Fagn fikk stjerner, men bidro også til at byens restaurantscene og råvareleverandørene fra hele fylket fikk den anerkjennelsen de fortjener. For – vi er alle trøndere nå.

Nidarosdomen bærer mye av identiteten vår. Nærheten til Nord-Europas største katedral definerer oss og byen vår. Aktiviteten i og utenfor kirkerommet utvikles stadig og favner stadig flere. Byens grunnlegger, Olav Tryggvason, står på sin statue og ser en by i endring. I alle fall er omgivelsene og torget det. Det kan være stritt å være nabo til nødvendig oppgradering, men nå begynner vi å glede oss til fornyet storhet.

Tar vi turen videre ned Munkegata, ser vi snart en annen historisk storhet, Munkholmen. Eksotisk, nært byen og med en veldig spennende historie. Her er det mer å hente. Måten Munkholmen forvaltes på i dag et er vitnesbyrd om hvilket utviklingspotensial vi har på noen kultur - og historieattraksjoner i denne regionen. Med politisk vilje, riktig finansiering og en visjonær plan for utvikling, kan Munkholmen bli mer enn en bynær øy vi drar til for å avkjøle oss og spise is noen få soldager i året. Kan vi tenke oss en helårsåpen attraksjon med et kaianlegg for flere ulike typer båten, i rutetrafikk, men også private og andre i kommersiell tjeneste?

Greier vi gi opplevelsen og lokalene en oppgradering til dagens standard med lokal mat av høy kvalitet, både i kaféform på dagtid og i lekker innpakning på kveldstid? Kan vi tenke oss et reisemål hvor kvalitet, historiefortelling og formidling av det lokale går hånd i hånd? Veien til å gjøre Munkholmen til en «reason to go» som man kaller det i reiselivssammenheng, handler om politisk vilje og mot, og sterke finansielle velgjørere. Men vi må starte med å tenke tanken, og det er i sannhet en artig tanke.

Det skjer mye i byen vår med NTNUs planer for ny campus og ferdigstillingen av byens nye storstue på Nidarø. Hit til denne byen og denne regionen kommer verdens mest anerkjente artister i ulike sjangre for å opptre i lyse sensommertimer, et steinkast fra verdens nordligste katedral, et av verdens fire pilegrimsmål i Middelalderen. Hit kommer verdensstjernene for å kjempe om store seire, og møter folkefester få andre områder i verden kan skilte med.

Det er vanskelig å ikke bli både øm i brystet og kjenne på den gode patriotismen, den som er rotet i kulturell tilhørighet, historien og kjærligheten til byen og omlandet vårt.

Det å kunne ta seg frem på en god måte, er svært viktig. Det nye kollektivsystemet i Trondheim blir ett av landets mest moderne. Med forhåndskjøpt billett kan man fra august av i år gå rett ombord i bussene. I dag har vi også et godt system der folk kan reise innad i fylket vårt med både buss, tog, trikk og båt, men dessverre har vi ikke fått på plass en ordning som gjør det mulig å selge reisepakker med kultur og andre opplevelser inkludert. Det klarer man ellers i landet vårt. AtB ligger, som eneste fylkesbusselskap, ikke inne i den sømløse ordningen, plattformen entur.no. Derfor har vi fremdeles en vei å gå før turister kan kjøpe en billett til både opplevelse og reise.

Innovasjon Norge har lansert begrepet: Hele Norge hele året. Målet er at flere skal velge Norge som ferieland - hele året. Det krever en større bredde både når det gjelder årstider, reisemål og aktiviteter. Det forplikter.

Det vi heller aldri må glemme er følgende: Skal vi evne å tiltrekke oss nye og flere besøkende, studenter og tilflyttere for å befeste oss som en attraktiv destinasjon, må vi også forbli attraktiv for egne innbyggere. En by som er god å bo i er som oftest god å besøke. La oss unne hverandre en sommer, der vi er vennlige med hverandre. Velkommen hit!