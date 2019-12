Hvorfor ta fremtidshåpet fra ungdommen?

Takk for at du går? Det burde stått: Takk for at du kjører!

Saken oppdateres.

Hvor bra er det for barn og ungdom å hele tiden bli fortalt at de voksne ødelegger jorda slik at de ikke har noen fremtid? At nå går det til helvete på grunn av at de voksne er så uansvarlige? Eller at de voksne ødelegger fremtiden til barna bare for profitt? Er det slik vi vil at dagens barn og unge skal vokse opp? Jeg mener dagens unge fortjener bedre. Hva med litt fakta om hvor bra vi har det nå?

I sommer hadde NRK en reportasje om Pernille 12 år som hadde klimaangst og var livredd for sol og varme. I høst registrerte jeg at Mental Helse Ungdom advarte mot å bryte ned barn med klimafrykt. Bakgrunnen var en norsk undersøkelse som viser at stadig flere barn får klimaangst. «De demonstrerer, mister søvnen og kaster opp.»

Budskapet til de skolestreikene elevene har vært at det ikke er noen grunn til å gå på skole, siden det ikke er noen fremtid for dem. Flere politikere har uttalt at det er uansvarlig å sette barn til en verden som snart vil gå under.

Senest i Adresseavisen 29. november kunne vi lese at «Klimaendringene kan utgjøre en eksistensiell trussel mot sivilisasjonen».

«De som kan få deg til å tro på absurditeter, kan få deg til å begå grusomheter.» - Voltaire

Vil vi snart oppleve selvmord på grunn av klimaangst? Det mest ekstreme tilfellet av masseselvmord var Folkets tempel. En amerikansk nyreligiøs sekt der over 900 medlemmer gjennomførte kollektivt selvmord ved å drikke gift under en seremoni. Et annet fryktelig eksempel var dommedagssekten Heaven's Gate, som trodde at de skulle hentes av et utenomjordisk romskip. 39 personer begikk kollektivt selvmord i forbindelse med at kometen Hale-Bopp passerte nær jorden.

Kan håpløshet, manglende fremtidstro eller det å være offer for urettferdighet føre til terror? En av skoleskyterne på Columbine mente at: «Menneskeheten bare er verd å drepe. Gi jorden til dyrene. De fortjener den mye mer enn vi gjør. Ingen ting betyr noe lenger».

Klimakrise i dag? Det er liten tvil om at ekstremvær kan føre til krise. Forskere mener at året 536 var det mest dramatiske mennesker har opplevd de siste to tusen årene. Store vulkaneksplosjoner sendte enorme mengder støv høyt opp i atmosfæren og sola forsvant. Trolig døde halvparten av menneskene i Norge og Sverige.

I Adresseavisen har vi lest om vinteren 1868 som det verste skredåret i Norge, da 168 mennesker omkom i skred.

Da blir spørsmålet til de som har erklært klimakrise i Trondheim og Trøndelag: Hvilken krise er det vi egentlig opplever nå i dag?

Det er stadig tilbakevendende dommedagsprofetier. I 2018 kom det advarsler om at vi bare har tolv år på å redde kloden fra klimakatastrofe. I sommer fikk vi redusert fristen til 18 måneder. Så nå har vi vel bare tolv måneder igjen å gjøre det på? Hvor mange ganger skal dommedagsspådommer om klima feile, før media setter spørsmålstegn ved troverdigheten? På 1940–1950 tallet var det global oppvarming og isbreer som smeltet, så snudde trenden, og på 1970-tallet var det dramatiske advarsler om at vi var på vei inn i en ny istid. Også da ble det klaget på manglende politisk handling. Ett av tiltakene som måtte gjennomføres var å spre sot på Nordpolen for å tiltrekke mer varme. Dette ble ikke gjennomført. Men allerede på slutten av 1980-tallet var global oppvarming tilbake som det store klimaproblemet. Maldivene ville forsvinne i havet innen 20 til 30 år, og innen år 2000 ville flere nasjoner være borte fra kartet. Men slik gikk det ikke.

Hva lærer så elevene på skolen? I Adresseavisen 1. desember 2018 kunne vi lese om «Sjokkbehandlet skoleelevene om klimaendringene». Elevene på Charlottenlund videregående fikk blant annet se resultatet av klimaendringene symbolisert ved bildet av en avmagret isbjørn balansere på et isflak. Dette i sterk kontrast til hva isbjørnforskere fra Norsk Polarinstitutt tidligere har rapportert fra siste isbjørntelling på Svalbard; «Isbjørnene var feite, mange så ut som griser». Selv om det er vondt å se gamle eller syke isbjørner som sulter i hjel er det slik naturen er, og alltid har vært.

Verden har blitt har blitt bedre, mye bedre. Aldri har det vært bedre å leve på jorda enn nå. Færre opplever sult og sykdom, faren for å dø av naturkatastrofer er reduser med 98 prosent siste 100 år. Forventet levealder på verdensbasis er blitt mer enn doblet siden 1900. Og siden økningen er absolutt størst i den fattige verden, har ulikhetene i verden blitt mindre. Stadig flere barn få skolegang, og andelen analfabeter synker kraftig.

Tilgang på rimelig fossil energi og økt CO 2 i atmosfæren har ført til betydelig vekst i jordbruket over hele verden, dette gir mindre sult og hungersnød. For 200 år siden levde 90 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom, i dag er det færre en 10 prosent som opplever det samme.

Det har lenge vært politisk ukorrekt å sette spørsmålstegn ved om alle klimaendringene er menneskeskapte, og fakta er erstattet med følelser. Forskere som våger å komme med avvikende påstander om menneskeskapte klimaendringer mister jobben, eller i alle fall mulighetene for forskningsbevilgninger. Adresseavisen har slått fast at klimaendringene er vår skyld. Dermed basta!

Ungdommen fortjener bedre. De skal ha drømmer om fremtiden, ikke mareritt om dommedag og verdens undergang.

