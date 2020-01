Vi kan ikke tillate at jorden når 2 grader oppvarming!

19 fikk forelegg for å ha kjørt for fort

Saken oppdateres.

Mange har spurt meg hvordan det går å bo så nære skogbrannene. Jeg pleier å svare at det går fint, men egentlig er det mer komplisert enn som så.

Å se disse skremmende effektene av klimaforandringene fra første rad er smertefullt. Når jeg ser ut av vinduet er himmelen gul – en farge jeg er vant med. Værmeldingen kaller det for røykdis.

Siden november har himmelen variert i farge mellom gul og mørk oransje. Ofte lukter det røyk og Sydney har flere ganger i løpet av den siste måneden hatt den dårligste luftkvaliteten av alle verdens storbyer.

En dag, da jeg satt på mitt surfebrett ute på havet og ventet på bølger, begynte det å falle store flak av aske fra den oransje himmelen. Det kjentes som apokalypsen var nær. En annen dag fikk jeg vondt i lungene bare av å puste inn den tykke røyklukten. Det var ikke mulig å være utenomhus.

De vanligvis nydelige og hvite sandstrendene har den siste tiden vært belagt med svarte lag av kullbiter som har blitt skylt opp fra havet. Den vakre nasjonalparken Blue Mountains, med de ville skogene utenfor Sydney, som jeg nylig besøkte, brenner.

Over en milliard dyr (pattedyr, fugler og reptiler) har hittil mistet livet i flammene, melder universitetet i Sydney, og enda er brannsesongen langt fra slutt. Bildene av svarte og brente koalaer og kenguruer kommer uheldigvis til å fortsette å strømme inn.

Den 17. desember var temperaturen 40,9 grader i middeltemperatur over hele det Australske kontinentet – den varmeste dagen noensinne. Dagen etter ble denne rekorden slått med en hel grad.

Mange arter klarer simpelt hen ikke slike temperaturer. Dyr som papegøyer og flygende hunder faller døde om fra trærne selv om det ikke brenner i dem. Kolleger har vist meg bilder av hauger med døde fargerike papegøyer under levende trær.

Som forsker innen marinbiologi følger jeg også med på hva som hende på det store barrière-revet. Når det blir for varmt i havet blekes korallene og dør. Før 1980 skjedde aldri slik massedød av koraller. Siden da har frekvensen og intensiteten på korallblekigen økt i takt med oppvarmingen.

Når blekingen skjer ofte nok, så rekker ikke revet å vokse til mellom årene med blekiger. Dette gjør at revstrukturen brytes ned og revet blir flatere. Da forsvinner habitatet for masser av arter og det biologiske mangfoldet minsker.

Om vi når to grader global oppvarming, noe som vi er på veg mot, er prognosen at 99 prosent av jordens korallrev blekes årlig. Dette innebærer at våre barn aldri kommer til å oppleve disse naturens underverker, annet enn gjennom gamle filmer.

For bare noen tiår siden, var slike scener jeg beskriver her, å betrakte som science fiction, men klimaforandringenes effekter har meldt seg tidligere og hardere enn de fleste eksperter fryktet. Klimaforandringene pleide å handle om hvilken klode vi etterlot våre barnebarn, men alvorlige effekter er her allerede nå - ved 1 grad global oppvarming.

I 2019 var Australia 1,5 grader varmere enn gjennomsnittstemperaturen i landet. Jeg ønsker ikke å se hvordan et 2 grader varmere Australia ser ut, eller hvordan en 2 grader varmere planet vil se ut.

Så ja, det går bra med meg og det finnes ingen umiddelbar brannrisiko langs kysten i Sydney. Derimot har denne akutte klimakatastrofen forandret meg. Framtiden skremmer meg voldsomt, spesielt når til og med disse ekstreme og åpenbare klimaeffektene ignoreres av visse politikere.

Vi kan rett og slett ikke tillate at jorden når en to grader oppvarming. For å holde vår planet sikker og beboelig må vi gjøre store forandringer – og det må gjøres hurtig.

Ved enhver beslutning vi tar, og spesielt når vi stemmer ved valg, gjelder det for oss alle å ha klimaet og global oppvarming i bakhodet. Dette er ikke et spørsmål om en høyre- eller venstrepolitikk, men direkte et overlevelses-spørsmål for veldig mange mennesker og økosystem. Siden løsningene allerede finnes, så er det bare en ting som gjelder: Iverksette utslippskutt!

Denne kronikken ble først publisert i svenske Dagens Nyheter.

