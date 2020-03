En stor takk til alle statsråder, ordførere, kommunalsjefer og andre som er med på å justere seila nå

Det var på sin plass at Nereid med rene ord gav uttrykk for sin skuffelse

På ungdomsskolen hadde jeg et par gutter på fotballlaget som jeg virkelig ikke kom overens med. Vi slang dritt til hverandre, vi rakka ned på hverandre og var generelt direkte kjipe. Vi hadde ingenting til overs for hverandre foruten gleden ved å spille fotball. Når det skikkelig røynet på, så stilte vi opp. Når en av oss fikk en ball midt i laurbærbladet, dukket den andre opp og strakk foten i været. Når en ble sklitakla langt opp på tribunen, kom den andre løpende til dommeren og forlangte rettferdighet. Og når vi løftet pokalen sammen i været etter seier på Bergstadcupen, så holdt vi om skuldrene på hverandre og sang til vi var hese i stemmen. For av og til klarer man å legge til side sine uenigheter og menge seg med folk man egentlig ikke liker. Fordi man har et felles mål.

Jeg mistenker at noen ser hvor jeg vil hen.

I disse dager ser jeg politikere gjøre akkurat dette. Dette er derfor et innlegg helt rensket for partipolitikk. Og noen klisjeer følger, så de som trenger det, må gjerne holde seg for nesa. Ingen politikere i Norge har etter andre verdenskrig stått ovenfor en lignende situasjon som den vi har i dag. Rekordhøye antall permitteringer og arbeidsledige. Rekordmange søknader om sosialstøtte og dagpenger. Enorme utgifter for skoler og barnehager som ikke lenger får inn kontingent. Et helsevesen som må omdisponere tusenvis av ansatte på dagen. En økonomi som slites over piggtrådgjerdet. Et arbeidsliv med mange sektorer med kniven på strupen. Og mye av dette skal vurderes og håndteres etter få dagers planlegging med fortløpende justeringer etter hvert som situasjonen endrer seg.

Dagens første klisjé: Våre ledere er bare mennesker. Jeg skulle gjerne sett at det sitter noen med superkrefter på toppen i stat og alle kommuner. Denne situasjonen er helt ny og det finnes ikke nevneverdige erfaringer å ta med seg fra tidligere. Det eksisterer begrensede planer og lovgivning, men vi ser at mange må finne opp kruttet på nytt for å håndtere hverdagen til millioner av nordmenn.

Dagens andre klisjé: Vi kan få til det meste hvis vi samarbeider. Vi har hørt uttrykket flate ut kurven som har begynt å sette seg i hjernebarken til befolkningen. Og bra er det, for den kurven flates ikke ut av enkeltmennesker! For min egen del har jeg null bekymring for en eventuell smitte. Jeg er 35 år og ellers frisk, jeg vil tørke snørr i et par uker og være frisk igjen. Men om fem millioner blir syke samtidig, er det få igjen til å drifte skole, barnehage, søppeltømming, daglivarebutikker, rådhus, politistasjoner og sykehus. Sykehus som da vil ha en mangedobling av pasienter siden en liten andel av vår befolkning vil trenger intensivbehandling, respirator og kompetente helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og andre til å ta vare på seg. Og når så mange blir syke vil den lave dødeligheten gjøre at vi mister tusener av våre medborgere. Så hvis noen fortsatt går rundt og uffer seg over "hysteriet" så kan de se tilbake på denne perioden og konstatere at de var en del av problemet. Heldigvis virker det som denne gruppen blir mindre og mindre.

Dagens tredje klisjé: Det er i en krise vi ser hvor sterke vi er. Så fortsett med det. Hold deg hjemme om du kan. Vask hendene. Hold avstand til andre. Ikke dra på besøk til dine eldre familiemedlemmer. Ikke send barna i skole og barnehage med mindre det er høyst nødvendig. Og når alle kultur- og underholdningstilbud i samfunnet stenger, vit at det er for ditt eget beste.

Den amerikanske forfatteren John C. Maxwell har et uttrykk: Pessimisten klager over vinden. Optimisten håper den snur. Lederen justerer seilet.

Så takk til alle våre statsråder, ordførere, rådmenn, kommunalsjefer og andre yrker som er med å justerer seila nå om dagen. Dere er flinke til å berømme oss på gulvet som er på jobb og holder samfunnet i gang, noe jeg støtter fullt ut. Men det er på sin plass å sende litt ros oppover. Det er nok å kjeft å få på toppen, så vit at hele landet nå ser opp til dere for veiledning, støtte og trygghet. Og for det fortjener dere en stor, politisk nøytral, genuin og hjertelig takk!



