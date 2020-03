Dagen da Utdannings-Norge ble heldigitalt

Ikke føl skam over at du ikke fikser koronaklemma

Saken oppdateres.

Torsdag 12 mars 2020: Erna Solberg og Bent Høie uttaler på en felles pressekonferanse at alle landets universiteter, høyskoler, videregående skoler og grunnskoler skal stenges fra og med mandag. Noen stenges allerede fredag. På Teknobyen i Trondheim går 80 personer i umiddelbar beredskapsmodus. De forstår at nedstengningen kommer til å forandre Utdannings-Norge for alltid.

De 80 personene jobber i Uninett AS, det statseide selskapet som har ansvaret for at universitetene og høyskolene i Norge, har internettforbindelse. Dette er Forskningsnettet, med svært høy kapasitet for å betjene avansert utdanning og forskning. De har også ansvaret for at alle i Skole-Norge får logget seg inn på sine datasystemer via Feide-innlogging. I tillegg leverer selskapet systemer for videoundervisning, samt en lang rekke andre IT-tjenester.



Det koker i beredskapsrommet og på driftssenteret. Spørsmålene er mange: Hva skjer mandag morgen, når alle elever, studenter, lærere, forskere og forelesere skal logge seg på, ha møter og holde undervisning samtidig, over hele landet? Kommer nettet til å bryte sammen? Vil Feide-innloggingen knele? Vil systemene for videoundervisning ha høy nok kapasitet? Sist, men ikke minst: Kan Uninett håndtere situasjonen når 95 prosent av de ansatte nå plutselig sitter på hjemmekontor?

Etter en rask situasjonsanalyse torsdag ettermiddag satt beredskapsstaben med følgende svar:



Ja, forskningsnettet vil takle trafikken helt fint. Det vil faktisk kunne få mindre trafikk enn normalt, fordi alle i akademia vil sitte på sine hjemmekontor og jobbe via sitt hjemmenett.

Tja, Feide burde takle en kraftig økning i antall samtidige innlogginger pr. sekund, pr. minutt, pr. time og pr. dag. Men nye back-up-systemer må være på plass innen mandag morgen, just in case.



Nja, systemene for videoundervisning vil få et ekstremt trykk. Risikoen for at trykket vil bli for sterkt er absolutt til stede.



En plan for den akutte fasen blir lagt: Absolutt alle tilgjengelige ressurser må settes inn for å øke kapasiteten på videotjenester, slik at studenter og forelesere kan ha digital undervisning fra og med mandag morgen.



Beredskapsstaben oppretter umiddelbart tett dialog og samarbeid med styrende myndigheter, samarbeidspartnere i Norge, Norden og internasjonalt. Fra torsdag ettermiddag til mandag morgen blir nett og systemer analysert og stresstestet. Kapasiteten på videotjenester for våre norske brukere blir kraftig oppjustert på nordiske og europeiske servere.

Mens det jobbes intenst med den teknologiske beredskapen, begynner Undervisnings-Norge å røre på seg. Hvordan i all verden skal jeg få undervist studentene mine hjemmefra, spør jusprofessoren. Hvordan skal jeg få snakket med veilederen min digitalt, spør studenten. Pågangen er stor. For å hjelpe brukerne i gang, oppretter Uninett og flere andre aktører nettsider og Facebook-sider der de kan dele veiledninger, tips og råd med hverandre. Aktiviteten på disse sidene øker time for time. Landet rundt sitter tusenvis av lærere og prøver seg fram med oppsett av videoforelesninger og digital undervisning. Bruken av emneknaggen #digitalundervisning går rett til værs. Medietrykket er også høyt.



Forskningsnettet er samfunnskritisk infrastruktur. Driftssenteret i Teknobyen overvåker situasjonen kontinuerlig. Trafikkbildet analyseres. Samtidig har beredskapsstaben fokus på at ansatte på driftssenteret må vernes ekstra høyt mot Korona-smitte. I denne situasjonen er de helt avhengige av at kompetent personell er tilgjengelig hvis nettbrudd skulle oppstå.



Det jobbes intenst hele helgen. Innsatsen internt og hos samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt er enorm. Lørdag kveld går selskapets administrerende direktør Tom Røtting ut med følgende uttalelse til pressen:





«Kunnskaps-Norge trenger nå digital akutthjelp. Universitetene og høyskolene har kommet langt i å digitalisere undervisning, forskning, administrasjon og formidling. De har landets kraftigste og mest robuste nettinfrastruktur, og gode digitale tjenester og verktøy som fungerer bra i hverdagen. Når alle i akademia nå må jobbe fra hjemmekontor, eller studere fra hybelen, er de ikke lenger direkte tilknyttet det robuste forskningsnettet, men går via andre leverandører og samtrafikkpunkt. Da kan tilgangen til og effekten av det gode nettet og de stabile verktøyene og tjenestene fort bli langt dårligere. I Uninett strekker vi oss derfor langt for å hjelpe i denne akuttsituasjonen».



Uttalelsen blir fulgt opp av flere redaksjoner.



Mandag 16. mars 2020: Beredskapsstaben sitter samlet: Noen fysisk i Teknobyen, resten på video fra hjemmekontoret. Stemningen er spent, pulsen høy, ikke minst like før undervisningsstart landet rundt klokken 09.00. De får indikasjoner på at Feide-innloggingen er under press. Det ordner seg raskt. Nettet virker prikkfritt. Videotjenestene har startproblemer, men fungerer stort sett bra. Timene går. Norges første heldigitale undervisningsdag er over. Feide setter historisk rekord med over 1,7 millioner innlogginger.



Administrerende direktør uttalte i en ny pressemelding mandag kveld:





«Ledelse og ansatte i Uninett var svært spente før undervisningsstart i morges. Ville nettet takle pågangen? Ville Feide-innlogging fungere? Ville videotjenestene tåle at så mange holder møter og forelesninger samtidig? Svaret på dette har vi nå: Ja, det har gått bra, og det er vi svært lettet over! 16. mars 2020 har vært verdens første heldigitale undervisningsdag for en nasjon, og datoen vil skrives inn i historiebøkene».

Han får sannsynligvis rett i det.

