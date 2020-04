Afghanistan koronatruet – tikkende smittebomber over grensen

Jørgen fra Fosen har søkt seg til et av landets mest populære studier. Her er hele listen

Politisk er Afghanistan i en svært krevende situasjon. Resultatene av fjorårets valg er omstridt, og i øyeblikket er det to menn som kaller seg president i landet. I slutten av februar undertegnet USA og Taliban en avtale om at de internasjonale styrkene skal trekke seg ut mot at internasjonale terrorgrupper hindres i å operere fra afghansk jord. USA er frustrert over striden om presidentmakten, og har kuttet 1 milliard dollar i støtte i år. Uenigheten er ikke bare til hinder for fredsforhandlinger, men har også kommet i veien for en rask og effektiv koronarespons.

Redd Barnas landkontor i Afghanistan uttrykker stor bekymring for barna. Afghanistan er svært høyt på lista over hvor det er verst å være barn i verden. De aller fleste barn i landet har levd hele barndommen i krig. Et koronautbrudd vil har store konsekvenser, og barn vil være spesielt sårbare. Millioner av dem lever i fattigdom, mange er underernærte, og har allerede svært begrenset tilgang på mat, skolegang og helsehjelp. Utfordringene vil bli enda større, ettersom håndteringen av en koronaepidemi vil binde opp knappe ressurser.

Barn uten tilgang på utdanning vil være mer utsatt for vold og risikoen for barneekteskap øker. Redd Barna jobber sammen med afghanske myndigheter, både for å gi sårbare barn tilgang til utdanning i denne perioden, og for å sikre at de kan vende trygt tilbake til skolen raskest mulig.

Landegrenser over hele verden stenges, samtidig er det én grenseovergang som har mer aktivitet enn noen gang – Afghanistans grense i vest mot Iran. Bare i løpet av mars måned har over 145 000 afghanere returnert fra Iran, et land hvor koronaviruset har tatt livet av mer enn 5300 mennesker og smittet over 85000. Det er nå rapportert over 1100 smittede og 40 døde i Afghanistan. Svært mange av de smittet har returnert fra Iran.

Det store antallet mennesker som nå returnerer fra Iran, hvor det lever opp til fire millioner afghanske flyktninger og arbeidsmigranter, vekker bekymring. Regjeringen i Kabul forsøkte å stenge grensen 23. februar, men ble tvunget til å åpne den igjen dagen etter. Titusenvis av mennesker, på flukt fra viruset, ble fanget i ingenmannsland mellom de to landene. Totalt har nærmere 200 000 mennesker returnert i løpet av 2020, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Helsesystemet i Afghanistan er ikke i stand til å håndtere viruset uten betydelig hjelp utenfra, selv om støtten utenfra har gitt en kraftig styrking etter 2001. WHO bistår nå landets myndigheter med testing og å bygge opp nødvendig infrastruktur langs grensen. Midler fra EU og andre skaffer til veie nødvendig utstyr for smittevern og beskyttelsesutstyr for helsearbeidere. Behovet er likevel fortsatt overveldende.

Norske militære som driver feltsykehus i Afghanistan har allerede fått inn de første koronapasientene. De sier til VG at de frykter for store mørketall.

Afghanske helsemyndigheter er redd for at 16 av over 30 millioner innbyggere kan bli smittet, skriver BBC. Det verst tenkelige scenariet kan bety 700 000 innleggelser, 220 000 intensivpasienter og 110 000 mulige dødsfall.

Virusets konsekvenser for verdensøkonomien utgjør også en alvorlig trussel for landet. Internasjonal bistand utgjør nesten 20 prosent av Afghanistans totale brutto nasjonalinntekt (BNI), og mer enn 75 prosent av statsbudsjettet. Hvis giverland begynner å kutte bistandsbudsjettene sine for å møte en økonomisk krise så vil konsekvensene i Afghanistan være katastrofale. Norge er anerkjent som en handlekraftig og fleksibel bidragsyter til Afghanistan gjennom mange tiår.

Norske myndigheter må nå øke støtten til Afghanistan for å finansiere landets plan for å respondere mot korona, og humanitære aktører må skalere opp innsatsen så fort som mulig. Dette må bety finansiering av sårt trengt utstyr som tester, smittevernutstyr for helsearbeidere og respiratorer for de sykeste. Det er viktig at de mest sårbare prioriteres. I tillegg må naboland sikre reisefrihet for viktige forsyninger, samfunnskritisk personell og hjelpearbeidere.

Like viktig er det at alle parter i konflikten umiddelbart følger FNs generalsekretær Antonio Guterres oppfordring til en global våpenhvile under pandemien. Det kan skape grunnlaget for den freden landet så sårt trenger. Afghanistan må nå bruke alle tilgjengelige ressurser i kampen mot koronaviruset, men de er helt avhengig av støtte fra resten av verden!

