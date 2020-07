Tillit til politiet er fundamentalt for demokratiet og sikkerheten i Norge

Nå fratas vi all råderett over eget liv

Slik gikk det etter at trønderen kom sent til festen og måtte «pælme nedpå» for å ta igjen forspranget

Saken oppdateres.

Det norske politiet er på et høyt nivå med tanke på tillit og respekt hos den norske befolkningen. Debatten om politivold raser over hele verden etter brutale politivolds-episoder på sosiale medier, særlig etterGeorge Floyd-saken.

Etter hendelsen med festbråk på Hestsjøen i Trondheim, virker det som at tilliten og respekten til politiet er lav, særlig hos ungdom.

Har enkelte behov for å vise avsky mot og mangel på respekt for og tillit til det norske politiet, og legitimere dette i at politiet bruker unødvendig makt og vold? Dette samtidig som at de er uvitende om at politivold og misbruk av makt er langt mer omfattende i USA enn i Norge. Skal norsk politi, og dets respekt og tillit svekkes av amerikansk politivold?

LES KOMMENTAREN: Å motsette seg politiet bør ikke bli årets sommertrend

Norge har en av verdens beste politiutdanninger. Norsk politi er generelt ubevæpnet, men hadde nesten 10 000 bevæpnede oppdrag i 2019. 13 skudd ble avfyrt, hvorav ett skudd førte til at én person omkom. Her er det naturligvis vanskelig å sammenlikne med USA på grunn av de vidt forskjellige strømningene i samfunnet og kriminalitetsbildet, da særlig våpensituasjonen og tilliten til myndighetene. Likevel sier det mye om det norske politiarbeidet med sin forståelse og respekt for hvordan makt bør anvendes.

Dette er forankret i bruken av maktpyramiden som har til hensikt å bruke minst mulig makt, hvor man fortrinnsvis alltid skal vurdere maktmidler på lavest mulig nivå. Ser vi på de brutale og motbydelige metodene som blir brukt av det amerikanske politiet i disse videoene fra sosiale medier, så er det stor forskjell på metodene som blir anvendt fra norsk og amerikansk politi.

LES KOMMENTAREN: Sinne er ungdommens adelsmerke

Etter å ha lest forklaringen til politibetjentene om festbråket på Hestsjøen, så har politiet fulgt maktpyramiden rett ut fra læreboka. Problemet var at de ble møtt av et overtallig antall mindreårige ungdommer, hvor flere viste lite respekt, var utagerende, konfronterende og kverulerende, og fulgte ikke og ignorerte politiets gjentatte anmodninger om hverken å avslutte festen, skru ned musikken eller oppgi personalia.

Politiet fulgte altså maktpyramiden ved å bruke maktmidler på lavest mulig nivå, ved å først være tilstede, for så å bruke verbal kommunikasjon og makt. Til slutt måtte de anholde personen som var utagerende og som oppfordret resten av ungdommene til å ikke følge politiets anmodninger, hvilket førte til en massesuggesjon.

LES SAKEN: - Det er totalt uakseptabelt at vi blir møtt på denne måten

De kunne altså ha brukt andre maktmidler som pepperspray, men vurderte og brukte maktmidler på lavest mulig nivå. Med andre ord er det vanskelig å forstå hvorfor enkelte har reagert på politiets oppførsel.

Når en patrulje er undertallig, føler seg truet og ikke har kontroll på situasjonen overfor en utagerende og overtallig motpart, så er det vanskelig å se en annen løsning enn at politiet gjorde som de gjorde. Nemlig å møte mer mannsterke, nettopp for å få kontroll på situasjonen. Selvsagt er dette avskrekkende, men hvordan skulle politiet ellers få kontroll på situasjonen og få ungdommen vekk fra stedet?

«Politivold!» ropte ungdommene da de samlet seg rundt de to politibetjentene og politibilen. Dette kan tolkes som en allusjon til politivolden som verden har blitt vitne til, særlig gjennom sosiale medier. Kan det da tenke seg at en medvirkende årsak til at ungdommene viste lite respekt og oppførte seg på denne måten, er en slags demonstrasjon mot politivold?

LES OGSÅ: Politipatrulje angrepet av flere titalls ungdommer

En annen hendelse som kan knyttes til manglende respekt for politiet er etter mandagens demonstrasjon på Torvet da politiet ble kastet stein på. I så fall kan man trygt si at norsk politi sin respekt og tillit svekkes av videoer av politivold fra særlig amerikansk politi og debatten om politivold.

Les også: Vinduer ble knust og stoler ble kastet under demonstrasjon

På sosiale medier har det stadig blitt spredd utallige videoer av politivold. På grunn av ekkokammereffekten kan sosiale medier være med på å stigmatisere og skjære alle politifolk over én kam. Uten et mediekritisk blikk kan man på grunn av ekkokammeret lett begynne å stigmatisere, og tro at norsk politi bedriver det samme.

Det amerikanske politiet har slik det kan se ut som på videoene av arrestasjonen av Floyd ikke fulgt noen form for maktpyramide, og viser bare en tilsynelatende rasistisk, brutal og ulegitimert vold. En slik arrestasjon og maktbruk fra politiet i Norge er lite sannsynlig på grunn av den forståelsen eller respekten av maktpyramiden, en god og lang utdanning fra politihøgskolen, god vedlikeholdstrening, samt det prinsippet om at all maktbruk skal være forholdsmessig, forsvarlig og nødvendig.

LES OGSÅ: Angrep på politiet: Her skal mange bidra, men foreldrene til disse unge må spille en viktig rolle

Dermed er det viktig å opplyse den norske allmennheten at det norske politiet jobber etter helt andre prinsipper enn det amerikanske politiet, og at en slik respektløs atferd mot politiet ikke kan legitimeres. Dette for å sikre at respekten og tilliten til det norske politiet bevares, og som et viktig ledd i å bevare demokratiet og sikkerheten i Norge. Uten respekt og tillit til politiet kan vi risikere å få slike amerikanske tilstander også i Norge, hvor politiet ser seg nødt til å bruke eskalerende maktmidler.

Det er også åpenbart at det må jobbes med mindreårige som er beruset, spydige, utagerende og ignorante overfor lovens lange arm. Sistnevnte er en uheldig utvikling, hvor det handler mer om tendensene til massesuggesjoner, aksepten til å gå i mot politiet, samt hvilke verdier og holdninger som ligger til grunn i ungdomsmiljøene, og ikke avskyen som utøves mot politiet på grunn av debatten om politivold.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter