Fire faser i korona-hverdagen til norsk og trøndersk musikkliv

Det begynte i startfasen av nedstengingsperioden, hvor vi hadde de strengeste restriksjonene. Det ble konserter sendt digitalt over datanettet fra hjemmesfæren til artistene, da naturligvis med et vipps-nummer på skjermen. Publikum var maksimalt ei mor eller noen andre i nære relasjoner som satt bak i rommet.

De jeg husker best, var Sondre Lerche og flere av country/americana-jentene i Norge. Disse satt med en gitar hjemme hos seg selv med et live-kamera, en mikrofon og en dataskjerm foran seg. Det var uvant for dem ikke å ha et publikum, og praten med oss der ute ble kanskje litt keitete enkelte ganger. Likevel, det var nært og ekte.

Fase 1: Amatørmessig og interessant

Jeg vil til en viss grad sammenligne dette med den første fasen til nærradioene i Norge helt på begynnelsen av 1980-tallet. Det var noe amatørmessig, men likevel så nytt og interessant for folk at det ble spennende. Sondre Lerche hadde til opplysning 70 000 seere på direkten mens han satt i sofaen hjemme.

Fase 2: Mer profesjonelt, men ensomt for mange

Den andre fasen i denne «livestream-perioden» kom ganske fort. Nå satt artistene på utesteder og i studioer og var oftere noen flere sammen. Det var også enda flere konserter omtrent hver kveld. Vi fikk både soloopptredener, duoer og trioer.

Nå var det en mer profesjonell formidling av lyd og lys. Noen måtte imidlertid sitte alene i et stort og helt musestille lokale, og det var ikke lett for alle artister. Flere sa de ble nervøse, og i ett tilfelle var jeg redd den kvinnelige artisten nærmest skulle få et angstanfall. Det var klart lettere for dem som hadde noen flere medmusikanter å spille på. Hjemmearenaen var også tydeligvis tryggere enn de store studioscenene.

Fase 3: Musikerne samler seg

Den tredje fasen i «livestreamen» var da flere hele grupper begynte å opptre sammen. Dette gikk for så vidt i tid litt parallelt med den andre fasen. De mest sensasjonelle her var vel gruppen Backstreet Girls. Publikumsoppslutningen til disse rockerne var helt enorm og endte på ca. 140 000.

Et morsomt påfunn for å få noe mer ut av dette, var det Oslo Ess og The Dogs fant på. De spilte en dobbeltkonsert utendørs oppe på et tak i Oslo, og de sto i hver sin ende av taket og spilte annenhver gang. Her var det bruk av både lys, røyk og pyro. Publikum satte også åpenbart stor pris på idéen, for de trakk totalt over 160 000 seere. Disse seertallene ble ikke slått før Åge Aleksandersen og Sambandet kom fra Clarion Hotel Trondheim. Her var det i alle fall litt over 235 000 visinger før konserten ble tatt av nettet ved midnatt kvelden etter.

I denne fasen må vi også nevne at det ble sendt digitale festivaler, og det innebar flere artister på én og samme kveld. Her var det strenge krav til desinfisering.

Fase 4: Det åpnes for fysisk publikum igjen

Den påfølgende fasen av «livestream-perioden» var kanskje da det ble åpnet for litt publikum samtidig som konsertene ble sendt «online». Først var det lov å ha 50 tilhørere i salen, men senere ble det tillatt med 200 publikummere, da med krav til avstand. Steinkjerfestivalen sendte fra flere scener med publikum, deriblant Bjørn Eidsvåg, og litt senere kom DNB Festivalsommer 2020 og VG-lista.

Hvem har gjort størst suksess under korona? Det å sende musikk fra hjemmearenaen til musikerne, var åpenbart ikke hverdagskost for artistene. Flere av dem satt nok litt med hjertet i halsen for om det skulle gå bra. Det var mye som sto på spill, og det var ikke uten videre så lett som det så ut til. Det ble også litt brudd her og der i den digitale overføringen. Anita Hegerland måtte til og med avbryte hele sin første konsert. Denne ble også sendt fra et studio. Det generelle bildet var imidlertid at sendingene gikk veldig bra!

De som har gjort størst suksess i denne korona-tiden, ser ut for meg for det meste å være rocke-typer og musikere som er litt oppe i åra. Blant disse er Åge Aleksandersen, Oslo Ess, The Dogs, Backstreet Girls, Torstein Flakne, Sie Gubba og lignende. Litt spøkefullt sagt så har de litt tilårskomne rockerne blant publikum antakelig sittet hjemme og «streamet», mens familiefolk og ungdom kanskje har hatt noe annet å gjøre? I den andre enden så finner vi nettopp unge artister og utøvere av smale musikkformer som jazz etc.

