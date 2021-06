Har sommer og skolefri blitt sommer med lesepress?

Her kan du ha blitt utsatt for smitte

Kjære forelder som nettopp har lest den siste sommerferiemeldingen fra kontaktlærer. I tillegg til et ønske om god sommer var det også en oppfordring til å melde ungen på Sommerles. Tenker du “Yes! Dette blir gøy”, eller “Å nei! Enda en ting som må organiseres”?

♫ Sommer, det er det æ vil ha, sommer, det er det som er bra.

Ferie og skolefri, da blir æ veldig glad og blid.

Bibliotekkampanjen Sommerles for barn fra 1. til 7. trinn har blitt svært populær. På nettsiden sommerles.no kan barna registrere hvor mye de har lest, få poeng og innkassere premier. De kan også følge med på hva venner leser. Møreforskning har funnet en tydelig sammenheng mellom deltakelse i kampanjen og økt lesekompetanse.

Forskerne anbefaler at Sommerles bør nå ut til så mange barn som mulig, spesielt de som strever med lesingen. Skolene blir derfor oppfordret til å markedsføre kampanjen til elevene og deres foresatte. I informasjonsbrevet fra Sommerles står det at det skal være gøy å være med.

Samtidig påpekes det at de barna som ikke deltar, vil få et dårligere utgangspunkt når de kommer tilbake på skolen. Som forelder er det vanskelig å si nei til et slikt «vinn vinn»-opplegg.

♫ Når æ våkne på morran en sommerdag, og ser ut av vinduet mitt.

Sola skin og himmelen er blå, og æ tar sommerkjolen på.



Hvordan erfarer du stemninga i heimen når det blir snakk om Sommerles? Vi har selv opplevd store variasjoner, fra «Tenk at jeg kan få premie for å lese bøker!» til «Hvorfor skal jeg lese når jeg har ferie?». Selv om det kan virke som en god ide å belønne lesing, mener vi det er noe som skurrer. Hvorfor skal du egentlig få premie for å gjøre noe du allerede liker?

For unger som elsker å lese er det en risiko for at den indre motivasjonen, den som drives av egen lyst, forsvinner når belønningen kommer. Og hva med unger som ikke liker å lese? Mange studier viser at psykiske helseplager øker hos barn og unge på grunn av det høye prestasjonspresset i skolen. Skal sommerferien også bli en arena for prestasjonspress, attpåtil støttet av skolen?

NTNU-forsker Marit Uthus viser til sammenhengen mellom å få utnytte egne ressurser og å oppleve mestring. Å være sjef i eget liv styrker vår psykiske helse. Vil Sommerles hjelpe barn som endelig har fått ferie fra leksepress? Kanskje blir de teknisk bedre lesere av å delta. Men hjelper det på trivsel, selvbilde og motivasjon? Livet består av så mye mer enn gode leseferdigheter.

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til hvile, fritid og lek. Mange barn har i dag en gjennomorganisert hverdag med ulike fritidsaktiviteter. Tid til egenstyrt aktivitet, eller rett og slett tid til å gjøre ingenting, innskrenkes. I sommerferien syns vi ungene skal få bruke mest mulig av tida til det de selv vil. For noen er det helt supert å få lov til å lese ei god bok, for andre er det kanskje bedre å få lov til å la være.

♫ 3 ganger 5 og 4 pluss 3, no kan æ bare blåse i det.

For sola skin og himmelen er blå, og æ tar sommerkjolen på.

Kjære forelder. Gleder du deg til sol og sommer? Endelig få tid med familie som du ikke har møtt på lenge på grunn av covid? Eller er du stressa for hvordan ferien egentlig skal bli? Har du mista jobben og grubler over framtidig økonomi? Kanskje er du spent for at det er første sommerferie etter samlivsbrudd? Er Sommerles en fin aktivitet uansett hva du skal gjøre i ferien, slik som kampanjen selv hevder?

Ulike studier viser at det er viktig å koble helt av. Senke skuldrene og bare være sammen. Kanskje kan dette fellesskapet være lesing. For andre vil det være å se opp på skyene eller bestige et fjell. Eller kanskje passer det best for dere å dra for gardinene, stenge ut sola og se en gammel klassiker på TV?

Mange foreldre opplever ferien som et stress, og utfordringer kan gjøre at vi får negative tanker om oss selv i foreldrerollen. Det å ikke strekke til er noe vi selv ofte kan kjenne oss igjen i. SOS barnebyer løfter fram at det å være en god forelder blant annet er å vise interesse og lytte til barna. Å ta følelsene deres på alvor. Så stol på deg selv og vær trygg i egne valg. Kanskje passer ikke Sommerles inn i familien deres akkurat denne sommeren. Kanskje ikke neste sommer heller. Og det er helt greit.

Selvfølgelig vil du ikke at ungen din skal bli hengende etter og stille med et dårligere utgangspunkt ved høstens skolestart. Men kanskje er det andre valg du skal ta for at dere får de feriedagene som dere trenger, som gir andre fortrinn akkurat her og nå.

♫ Og æ spise is og kose mæ rått, sol og sommer ja det er godt.

Vinteren er så kald og så lang, det beste er sommer, sol og sang.

Kjære forelder: Snart tar også vi sommerferie. Vi gleder oss til å kose oss med ei god bok. Lese for å lese, ikke for å få poeng. Kanskje kommer ungene våre til å lese også. Om de har lyst. Vi gleder oss til å logge av fra arbeidsoppgaver. Kjenne på feriens egenverdi. Vi er trygge på at det skal gi oss et fortrinn når vi logger oss på igjen i august.

I klasserommene synges fortsatt Malins 16 år gamle Sommer og skolefri. Ta på sommerkjolen og la humla suse. Med eller uten bok. Ikke la Sommerles bli sommerpes.

