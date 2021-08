Trygg studiestart for alle

Gaming - lidenskap for barn, hodepine for foreldre

Ved NTNU er situasjonen nå en helt annen enn den var før studiestart for ett år siden. Det planlegges mer fysisk undervisning og langt flere sosiale aktiviteter. Fadderuka, der de nye studentene skal bli kjent med studiestedet og sine medstudenter, vil bli gjennomført nesten som normalt. Vi gleder oss til å forsiktig vende tilbake til det som enkelte kaller Trondheims femte årstid, der studentene setter sitt preg på byen noen uker om høsten. I år med fadderuke, AktivCampus og Uka.

Gjenåpningen skal skje under trygge rammer. I fjor høst fikk studentene mye kritikk for manglende smittevern og festbråk. Mange NTNU-ere oppfattet kritikken som urettferdig, for det er ikke bare studenter som oppholder seg i Midtbyen lørdag kveld, eller som leier hybel på Møllenberg. Uansett så håper vi på et smidigere møte med byen denne høsten. NTNU, Studentsamskipnaden og kommunen samarbeider tett med studentorganisasjonene om råd og regler for studiestarten.

Vi må fortsatt ta pandemien på stort alvor, selv om statsministeren nå lover at vi kan leve tiltaksfritt fra slutten av september. I Bergen ser vi at smitten er på full fart oppover og der har kommunen igjen måttet påby munnbind og andre innskrenkninger. Enkelte har også tatt til orde for at fadderuka i Bergen må avlyses.

Vi må gjøre alt vi kan for å unngå å havne i samme situasjon i Trondheim. Det er avgjørende både faglig, sosialt og mentalt at de nye studentene får mulighet til å bli kjent med sine kullkamerater og med byen hvor de kanskje skal bo i mange år.

Studentene utgjør nesten 20 prosent (36 000) av Trondheims befolkning. Cirka 22 000 av dem har hjemmeadresse andre plasser i landet og kommer tilreisende. Alle er de med på å gi innhold og farge til byen, til kultur- og uteliv, både på Nordre og i Bymarka. En tom og stille studentby slik vi i perioder har hatt i 2020 og 2021 er en underlig og naturstridig verden.

Den ekstraordinære perioden har også rammet psykisk. En undersøkelse i vinter, som blant andre Studentsamskipnaden stod bak, viste at nesten halvparten av norske studenter hadde alvorlige psykiske plager under pandemien. De skulle oppleve den beste perioden i sine liv, men ble i stedet sittende alene på hybelen for å følge undervisning på nettet.

Studenter flest tar smittevern på stort alvor. Så langt har cirka 0,6 prosent (210) av NTNUs studenter i Trondheim vært registrert smittet av korona. Tilsvarende andel for hele byens befolkning er cirka 1,6 prosent (3340). Med andre ord er studenter svært bevisste på å holde viruset unna hybelen, auditoriet, kafeen, treningssenteret og alle andre steder hvor de ferdes.

Nesten alle studenter har i løpet av sommeren fått første vaksinedose. Andre sprøyte vil de få tidlig i høst. Vaksineringen skjer i det som til vanlig er NTNUs «eksamensfabrikk» på Sluppen. Trondheim kommune har fått låne dette lokalet av NTNU ut 2021.

Før fadderuka tilbyr kommunen alle nye studenter å teste seg. Mandag 16. og tirsdag 17.august deler vi ut hurtigtester fra stands på Gløshaugen, Dragvoll, Øya og Kalvskinnet. Massetestingen settes i gang fordi det følger en viss risiko med å samle så mange unge mennesker fra hele Norge og fra utlandet. Vi vet også at deltavarianten er ekstra smittsom.

Det er studentene selv som har ansvar for de fleste sosiale arrangementene i starten av semesteret. Linjeforeninger og fadderorganisasjoner har brukt både vårsemesteret og sommeren på å planlegge bli-kjent-fester og opptaksseremonier. Studentene driver selv et imponerende antall frivillige organisasjoner og Norges største idrettslag, NTNUI.

Ledelsen i kommunen, Studentsamskipnaden og NTNU har hatt flere møter med studentorganisasjonene hvor vi har understreket at studentledere og «faddere» for nye studenter har et særlig ansvar for å bidra til en kultur der smittevern tas på alvor. I disse møtene har det kommet tydelig fram at studentene er sitt ansvar bevisst.

Fram til vi er ferdig med nivå fire i den nasjonale gjenåpningen så er det forbudt å servere alkohol ved sosiale arrangement på NTNU. Universitetet har imidlertid ingen myndighet over det studentene gjør utenfor campus, i private leiligheter og på byen. Studentene er voksne mennesker som har ansvar for egne handlinger. De har lov til å ta en fest, som andre innbyggere i byen.

Vi oppfordrer imidlertid alle til å feire med måte, for når alkoholen går inn er det lett at kunnskapen om en meter avstand og Antibac går ut. Vi understreker at studentene også er ambassadører for universitetet uansett hvor de oppholder seg. Studenter skal få lov til å kose seg, men i innspurten av en pandemi kan det være klokt å feire litt dempet.

Halvannet år med korona har blant annet lært oss hvor mye menneskene rundt oss betyr i hverdagen. Levende ansikter, blikk, smil. Den varme klemmen når vi trenger den som mest. Fellesskapet i en flokk.

Derfor er det viktig at vi alle tar godt imot studentene slik at de får venner og minner fra Norges beste studentby. Studentene trenger byen, like mye som byen trenger studenter.

