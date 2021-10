Kosmopolitiske Trondheim begynner å høres

De har plukket over 2300 kilo med søppel: – Vi ser at Trondheim er en studentby

En kosmopolitisk by. Dette inntrykket får jeg på mine daglige turer i Trondheim. Ikke bare fordi jeg er doktorgradsstipendiat på NTNUs forskningsprosjekt «Kosmopolitiske Trondheim», men fordi jeg er innvandrer fra Polen på leting etter min egen plass i byen. Jeg utforsker byen på jakt etter prosjekter, initiativ og situasjoner som ønsker meg velkommen, og får meg til å føle at jeg hører hjemme. På mitt subjektive kart over byen er ulike plasser åpne for innvandrere og utlendinger: kommunale norskkurs, matsmaking og felles matlaging med mat fra hele verden, små matbutikker hvor selgerne snakker forskjellige språk, og hvor du kan kjøpe tørrfisk fra Finnmark og krydder fra Tyrkia eller Russland. Jeg besøker også kulturinstitusjoner som Trondheim Kunstmuseum, utstillinger i Kunsthall Trondheim, eller diktlesning organisert av «Litteratur for inkludering» på Litteraturhuset, der det summer av ulike språk, kulturer og historier. Selv om Trondheim alltid har vært en internasjonal by, føles det som at det multikulturelle Trondheim begynner å markere seg sterkere. Flere innbyggere snakker sitt språk og deler sine erfaringer mer åpent. Bare sist måned hadde vi debatter om inkludering av innvandrere i ulike kunstneriske og kulturelle institusjoner i Trøndelag.

Et annet sted der du kan bruke litt tid for å møte folk med ulik bakgrunn kalles Flerkulturelt liv, i Mangfoldshuset i Midtbyen. Mangfoldshuset rommer flere initiativ for inkludering der besøkende kan dele historier og snakke om sine erfaringer med å bo i byen. Trondheim bør bli anerkjent for mer enn å være vertsby for landets største universitetet og mange høyteknologiselskaper. Byen er også et hjem for oss fra ulike land, av ulik etnisitet, klasse og med ulik utdannelse og tro. Vi utgjør omkring 17 prosent av innbyggerne i byen. Vi er dine naboer, kolleger, venner, og folk du passerer når du er ute og handler. Hvor mye vet du om dine naboer? Hvor mye vet du om oss?

I september inviterte gruppen Flerkulturelt liv deg til å sette deg ned med oss ved kjøkkenbordet i Mangfoldshuset for å snakke om våre erfaringer, identiteter og vennskap i Trondheim. Vi hadde fire innledere. Mina Saghafian, Gulnara Nadamova, Miriam Ganaah og Tonje Moser snakket om de ulike «trondheimene» de opplever. Hvordan er det å være en muslimsk forsker med hijab? Eller en svart, norsk kvinne ansatt i en bedrift med nesten bare hvite menn? Eller en norsk, overvektig, lesbisk kvinne med arbeiderklassebakgrunn i akademia? Eller en global borger, en borger av tre kontinenter?

Felles for alle kvinnene var at folk projiserte forenklede og eksotiske identiteter og stereotypier på dem. Identitetsspørsmålet kommer ofte når du på grunn av forskjellige årsaker som migrasjon, seksuelle preferanser eller utseende, blir medlem av en minoritetsgruppe. En annen observasjon er at ingen ønsker å lytte når vi forklarer hvem vi er.

For eksempel, Gulnara Nadamova, en forsker som er interessert i innvandreres politiske deltagelse over landegrensene. Da hun kom til Norge og ble spurt om sin hijab, antok folk at det var hennes mann, familie eller hjemland som tvang henne til å bære hijaben. Men med egne ord sier Nadamova: «Jeg kom fra det postkommunistiske Kasakhstan, familien min var ikke religiøs, og det var mitt valg å bruke hijab. Folk i Trondheim blir enda mer sjokkert når jeg forteller at jeg har to mastergrader i samfunnsvitenskap».

Tonje Moser, en av de andre innlederne, er en trondheimsbasert journalist, «queer butch» og aktivist med arbeiderklassebakgrunn fra drabantby-Oslo.Hun snakket om hvordan folk trodde hun var dum på grunn av arbeiderklassedialekten hennes. Hun fortalte også at fordi hun har en datter, tror folk automatisk at hun er heterofil: «Å forsøke å finne en skeiv stil var viktig for meg, fordi jeg alltid må komme ut».

Etter å ha hørt alle historiene, skjønte jeg at det ikke er enkelt å bo i Norge hvis du ikke passer inn en rammen - hvis du har en aksent, ser litt annerledes ut, ikke spiller fotball eller går til en annen kirke enn naboene. Det krever en masse energi å skulle passe inn hele tiden. Noen er sterke nok til å klare det, mens andre blant oss bare stenger oss ned og forsvinner i isolasjon.

Miriam Ganaah fra Ghana er innholdsprodusent for The Diversity Show- initiativet. Hun sa:

«Jeg ville så gjerne integreres, men så bestemte jeg meg for ikke å bli utilpass bare fordi jeg ville at andre skulle ha det fint. Jeg forsto at hvis folk ønsker å inkludere deg, så gjør de det. Men ønsker de at du skal være usynlig, så kan du tilbringe ti år med dem, og du vil fortsatt være usynlig. Jeg er komfortabel med å være svart, fra Ghana og å være norsk og svart».

Mina Saghafian er forsker ved NTNU og en global borger. Hun fulgte opp Miriams utsagn: «Det er vår rett å bestemme våre sammensatte identiteter, ikke at andre projiserer dem på oss».

Kosmopolitiske Trondheim er absolutt et faktum. Men gir byen rom for denne diversiteten, rom for å lære å lytte til våre historier, og utvide rammen for hva som aksepteres? Det håper vi, særlig gjennom at Trondheim kommune finansierer Flerkulturelt liv. Og hvis du er interessert i å gjøre byen vår mer inkluderende, legg til Mangfoldshuset på bykartet ditt og kom på neste debatt 23. oktober. Temaet er innvandrernes representasjon i mediene.

(Kronikken og Flerkulturelt liv ville vært umulig uten støtte og ekte engasjement fra Mangfoldshuset, Gulnara Nadamova, Mina Saghafian, Hasan Sen, Yunus Emre Koc, Lila Musiol Clark, Ayhan Yildiz, Hanna Musiol, Tonje Moser, Miriam Ganaah, Mabel K. Tettey og andre initiativ som bidrar til å gjøre Trondheim til en kosmopolitisk by.)

