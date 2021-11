Barnet trenger deg!

Gjør det noe at jeg får i meg for mye sukker når jeg er sunn og normalvektig? Dette mener eksperten

Saken oppdateres.

Gravide og småbarnsforeldre er i en sårbar fase. Derfor finner jeg det urolig kynisk å spille på frykten for ikke å være en god nok eller flink nok forelder, samtidig som du tilbyr løsningen i form av noe du kan kjøpe.

Sårbar periode. Hvordan du og babyen har det som nyfødt påvirker hvordan hele resten av livet blir. I starten på livet skjer det en lynrask utvikling av hjernen hvor den er aller mest sensitiv for erfaringer de første leveårene. For at dette skal foregå på best mulig måte trenger babyen at foreldrene er tilgjengelig og til stede for å støtte og tolke hva babyen trenger. Babyer trenger hjelp til å regulere følelser og til å føle tilknytning, dette skjer når man snakker med, bærer, bysser og koser med babyen eller når man ser at det blir for mye og babyen trenger ro. Helsedirektoratet viser til at «barn som utvikler trygg tilknytning blir robuste i livets senere utfordringer og kriser og tåler motgang bedre» og at «barn preget av trygg tilknytning har mer håp, glede og god selvfølelse.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her !

Graviditet og småbarnsperioden er en spesiell tid, ikke bare på grunn av selve babyen, men fordi egen identitet gjennomgår en reorganisering. I denne perioden er man følelsesmessig og psykisk åpen på en måte som skal sørge for omstilling og tilknytning til barnet. Dette gjør oss også ekstra sårbare for påvirkning utenfra.

God omsorg kan ikke kjøpes. Babyen trenger først og fremst trygge omsorgspersoner. Dette er i full konflikt med hva babyutstyrsbransjen og reklamebyråene vil at du skal tro. De forteller deg at alle utfordringer kan møtes med utstyr og at det gjerne skal være «nytt, ergonomisk og viktig for babyens utvikling».

Mengden er overveldende og dekker de fleste behov. Det finnes for eksempel masse du kan kjøpe som skal få babyen til å slutte å gråte. Vogger med vibrering og blinkende lys og bamser som lyser og synger. Du kan til og med kjøpe en elektronisk baby-hysjer. Jeg tenker at problemet med alt dette utstyret er at det kan flytte fokus fra hva babyen egentlig trenger. For eksempel er den eneste måten for babyer å si ifra at «jeg trenger hjelp» er ved å gråte, dermed er det helt avgjørende for babyen hvordan gråten blir møtt, og om den blir tolket og forstått.

I de fleste tilfellene vil barnet slutte å gråte når det tas opp og trøstes og man forsøker å møte finne ut hva barnet trenger, enten det er mat, kos, søvn eller ren bleie. Dersom man til stadighet tilbyr babyen ting, fremfor annerkjennelse, vil dette påvirke tilknytningen negativt. Babyer som gråter fordi de er slitne og som blir plassert i en tivolivogge, får ikke det de trenger. Selv om utstyrsprodusenten gir deg en klapp på skulderen.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Hvem setter utstyrsnormen? Uansett om man er førstegangsfødende eller har barn fra før så kan man kjenne på en følelse av å ikke være godt nok forberedt eller en frykt for ikke å strekke til. Vi kan bli ekstra opptatt av hva andre gjør og hva kulturen rundt oss angir som norm. Gjerne ser vi til andre i samme situasjon enten det er venner, familie eller noen på barselgruppa. Og dette blir gjerne idealet vi strekker oss etter som foreldre selv, både bevisst og ubevisst.

Vi kan også la oss inspirere av påvirkere i sosiale medier og det finnes en mengde gravid/mor/barn profiler. Problemet er at innholdet gjerne blandet med reklame og rådene du får gjerne kommer med en rabatkupong. Slike profiler kan gi et inntrykk av at man trenger mer enn hva som er realiteten, eller at alle produktene er «fantastisk praktiske» og noe du bør anskaffe.

Vi lar oss også påvirke av reklame i form av annonser, den er som regel målrettet og tilpasset akkurat deg og din livssituasjon. Reklame for babyturstyr spiller ofte på «at det er det beste for barnet» eller at det er «viktig for barnets utvikling». Derfor treffer disse annonsene ekstra hardt, fordi det er jo nettopp dette du driver med nå, å være en best mulig forelder. I en periode av livet ofte preget av søvnmangel, usikkerhet, hormoner og en generell følelse av å aldri være ajour. Denne målrettingen og utnyttingen av sårbare foreldre finner jeg ganske problematisk.

Altså jeg sier ikke at vi ikke skal skaffe utsyr til baby og barn, og selvfølgelig kan man forsøke mye dersom man har et barn som krever dette. Poenget mitt er at den rådende utstyrsbonanzaen kan komme i veien for hva babyer egentlig trenger og gjør deg både blakk og stressa. Friske barn med normal utvikling trenger faktisk ganske lite, og mye av dette kan kjøpes brukt eller lånes av andre. Dersom vi skal se det hele i et større og globalt perspektiv så trenger babyer først og fremst en bremsing i forbruk, slik at de kan arve en mangfoldig og fruktbar jordklode, ikke en som er fylt opp av utstyr du nesten aldri brukte.

Forstyrrer det viktigste. Riktig utstyr er ikke en forutsetning for evnen til å være en god forelder og god omsorg kan ikke kjøpes. Noe av grunnen til at man kan få inntrykk av at man trenger masse utstyr for å ta godt vare på et barn, er fordi noen tjener masse penger på dette. Dette budskapet blir servert til deg i en periode av livet ditt hvor du er ekstra sårbar for påvirkning. Jeg er redd for at unødvendig utstyrsfokus i verstefall kan komme i veien for hva barnet egentlig trenger, nemlig deg.

Kronikken er skrevet i forbindelse med en pågående kampanje, «Gjør kloke valg».

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !