Mye av fremtidens helsetjeneste vil bli ivaretatt av kommunehelsetjenesten der pasienten bor

Det er ti år siden samhandlingsreformen ble innført. En direkte konsekvens av reformen er høyere krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. Kommunene utfordres av mange flere eldre, ofte kjennetegnet av komplekse helseutfordringer som spesialisthelsetjenesten tidligere behandlet. Nå som kommunene har ansvaret, medfører det helt andre kompetansebehov i helse- og omsorgstjenestene.

Norge mangler i dag nesten 7000 sykepleiere. I 2035 kan mangelen ha økt til 28 000, ifølge beregninger fra SSB. Utdanningskapasiteten må derfor økes. Flaskehalsene er tilgang på gode praksisstudieplasser og mangel på praksisveilederkompetanse. For å øke tilgangen på praksisstudieplasser, må helseinstitusjoner i distriktskommunene utnyttes i større grad.

Hele 72 prosent av sykepleiere i kommunehelsetjenesten vurderer å slutte, ifølge en artikkel i Tidsskriftet Sykepleien fra 2021. Blant de viktigste årsakene oppgis begrensete muligheter til faglig utvikling og svært begrenset tid til faglige diskusjoner i hverdagen. For de som blir værende, er godt arbeidsmiljø, muligheter for faglig utvikling, god organisering og lederskap, avgjørende for å fortsette.

Når faglig utvikling konkurrerer med daglig drift og i verste fall nedprioriteres, svekker kommunene mulighetene for å rekruttere og beholde sykepleiere. Bildet er selvsagt nyansert. Ett av forhåpentlig flere unntak, er tre kommuner på Fosen i Trøndelag som har tatt grep for å rekruttere og beholde sykepleiere. I et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom NTNU og kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord, er det gjennomført et prosjekt med utprøving av en ny struktur for sykepleiestudentenes praksisstudier i sykehjem. Hensikten med prosjektet var å heve praksisveiledernes kompetanse, øke utdanningskapasiteten i praksisstudier og gjøre sykehjemmene til en interessant læringsarena for sykepleiestudentene.

Prosjektet har bidratt til både å etablere gruppepraksis og høyere studentantall på praksisstedene. Praksisveilederne har styrket kompetansen både i studentveiledning og i vurdering av studenter. Flere studenter på samme praksissted har gitt bedre muligheter for samarbeid i læringssituasjoner og for medstudentlæring. Prosjektet har videre bidratt til at praksisveilederollen er blitt mer synlig og anerkjent i fagmiljøene.

En rapport fra Norsk Sykepleierforbund i 2018, kartla rammebetingelser for veiledning av sykepleierstudenter i kommunehelsetjenesten. Sykepleierforbundet konkluderer med stor mangel på veiledningskompetanse og for liten tid til veiledning med god kvalitet. Manglende anerkjennelse og verdsetting av praksisveiledning trekkes også fram. På samme tid gjennomfører NSF – student en undersøkelse som viser at 20 prosent av nyutdannede sykepleiere ønsker jobb i kommunen, og kun 9 prosent på sykehjem. Undersøkelsen understreker betydningen av å satse på kvalitet i praksisstudiene, styrket veiledning og gode betingelser for fagutvikling for sykepleiere. Dette blir spesielt viktig for at flere nyutdannede sykepleiere skal velge å jobbe i sykehjem.

Interkommunalt samarbeid kan være en nøkkelfaktor for å lykkes. Det gjelder grunnlag for å rekruttere og beholde sykepleiere, etablering av felles strategier for samarbeid med utdanningsinstitusjoner og i kvalitetsforbedringen og utviklingen av nye læringssituasjoner i praktiske studier. Også interkommunale kompetansehevingsprogram for sykepleiere og samarbeid om mentorutdanninger og utdanningsstipend for sykepleiestudenter er fordelaktige. Omforente interkommunale strategier synliggjøres i daglig drift ved god utøvelse av arbeidsgiverrollen og tydelig ledelse, hvor samordnete arbeidsbetingelser for sykepleiere som ivaretar praksisveiledningen, gis prioritet.

Prosjektet viser positive resultater av å satse på faglig utvikling og kompetansebygging for sykepleiere. Særlig betydning har praksisveiledernes kompetanse for studentenes læring, trivsel, trygghet og selvstendighet i praksisdelen. Kommunenes prioriteringer er her viktige. Hvilke strategiske valg kommunene gjør med hensyn til langsiktige prioriteringer for å rekruttere og beholde sykepleiere, kan være avgjørende. Viljen til å utvikle faglig kompetanse i sykehjemmene står sentralt. Erfaringene fra Fosen tilsier også at utøvelse av arbeidsgiveransvar og god ledelse er avgjørende for å lykkes. Fremtidens helsetjeneste kan være tjent med å satse både på interkommunalt samarbeid og samarbeid med utdanningsinstitusjoner hvor systematisk tilrettelegging for faglig utvikling og kompetanseheving for ansatte er formålet.

