Et løft for kunstmuseene

Museumsbyggene i Bispegata og Munkegata har fordeler ingen nybygg kan konkurrere med: Historie, identitet og beliggenhet. Et nytt museum for kunst og design på Leüthenhaven eller Nyhavna kan kanskje bli storslått og funksjonelt. Men det er verken visjonært eller fremtidsrettet å forlate de historiske bygningene. Tvert imot!

Investering i byggene til Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum kan blir det løftet vi ønsker oss for kunsten i Trondheim. Beliggenheten er uslåelig: Nærheten til Nidarosdomen og byens paradegate, i hjertet av den historiske byen. De har identitet og særpreg, og er bygget for å vise frem kunst. Det bør de gjøre også i fremtiden.

Derfor må vi arbeide videre med hvordan museumsbyggene i Bispegata og Munkegata kan oppgraderes og bygges ut. Hvilke muligheter byr det på? Hva vil det koste? Hvordan skal vi løse behovet for større magasinkapasitet? Utredningen fra Museene i Sør-Trøndelag (Mist) skisserer noen svar, men på langt nær nok.

Mist-utredningen anbefaler nybygg på Leüthenhaven, men skyver vurderingen av fremtidig bruk av byggene i Bispegata og Munkegata inn i en «fase 2»: Først fattes beslutningen om å forlate byggene, så skal man finne ut hva de kan brukes til. Erfaringsmessig er dette en svært dårlig måte å forvalte historiske bygg på. Og dersom en beslutning om fraflytting kommer, hva vil skje med de historiske bygningene? Begge har behov for investeringer og oppgraderinger.

Nordenfjeldske har vært stengt lenge, og det finnes ikke en eneste plan for når det kan gjenåpnes. Det er en skandale i seg selv. Og det er smått absurd at det planlegges et nytt milliardmuseum mens vårt eneste kunstindustrimuseum er stengt på ubestemt tid. Man kan spørre om det vi ser, er en svært tidlig forskuttering av nedleggelse og flytting til Leüthenhaven. Ambisjonene om et helt nytt museumsbygg er i hvert fall ikke drahjelp for å holde eksisterende bygninger i stand.

Nybygg fremstår som attraktivt og prestisjefylt. Det er å starte med blanke ark. Tegne inn alt hva hjertet måtte begjære, av restauranter, torg, aktivitetsområder, utstillingsområder, verksteder. Nybygg fremstår som stort og spektakulært, bare se på Munchmuseet og Nasjonalmuseet! For ikke å snakke om Tate Modern og Guggenheim-museet. Men vent litt. Våre referanser bør ikke være Bilbao, London eller Oslo. Våre referanser må være den historiske byen, Trondheims identitet og sjel. Det har en verdi å ta vare på det som sitter i veggene.

Ambisjonen for kunstmuseene er å nå et bredere publikum. Større utstillingsareal kan åpne for flere utstillinger, inkludert verker av verdensberømte kunstnere. Det er viktig å minne om at dette i seg selv ikke er et holdbart argument for nybygg. Mer plass, nye utstillingslokaler, verksteder og publikumsfasiliteter er fullt mulig å få til i tilknytning til de historiske byggene, det viser også Mist-utredningen. Med lengre åpningstider og gratis adgang kunne for øvrig museene nådd et bredere publikum uten en eneste kvadratmeter mer, men det lar vi ligge her.

Det er hevdet at det blir mer komplisert å fornye og bygge ut de eksisterende museumsbyggene. Det som er sikkert, er at slik utbygging må ta hensyn til sine omgivelser. Det gjelder både de bygde omgivelsene, og det som ligger under bakken. I store deler av Midtbyen må det gjøres arkeologiske utgravninger før det kan bygges. Det var slik Klemenskirken ble oppdaget, et sensasjonelt funn som har endret trondheimshistorien. Enten det er Torvet som renoveres eller det bygges ved Katedralskolen, arkeologi er en del av pakka. Sånn er det å bygge i en historisk by.

Byantikvar Mette Bye har blant annet tatt til orde for å inkludere rådhuset i en utvidelse av Nordenfjeldske og peker på at rådhuset fremstår som et klassisk museumsbygg (vi regner med at hun siktet til det ytre da, og ikke det indre!). Det er en god idé som fortjener å bli utviklet videre. Området ved Nidarosdomen er selvsagt utfordrende, men også ved Kunstmuseet er det plass til å sikre nødvendig oppgradering og utvidelse. For begge museene er det nødvendig med ekstern magasinkapasitet.

Kunst- og kulturbyen Trondheim har mange sterke miljøer, og nye kommer til. Rosendal er fornyet. Vi har fått Kunsthall Trondheim. Gråmølna. Kjøpmannsgata Ung Kunst, et fantastisk bidrag til kunsten, arkitekturen og utviklingen av Midtbyen. Posten Kunstmuseum kan bli det samme. Oppgradering og utbygging av Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum vil bli en ytterligere styrking av både kunst- og kulturbyen, den historiske byen og den moderne midtbyen.

Den som vil finne internasjonal inspirasjon for å utvikle byggene i Bispegata og Munkegata, kan se til Paris, Stockholm, Philadelphia og Madrid, som har gode eksempler på hvordan kvalitetene i historiske bygg kombineres med moderne tilbygg. Også Trondheim bør omfavne en arkitektonisk retning som handler om transformasjon og gjenbruk, heller enn å bygge alt nytt fra bunnen av på en eller annen tilgjengelig tomt, for så å tømme og overlate praktbygg til en høyst usikker fremtid. Dette er også et spørsmål om bærekraft og klimaavtrykk.

Utredning av Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums situasjon ble satt i gang etter initiativ i bystyret fra Høyre og Venstre. Intensjonen var å få vurdert utbedring av eksisterende bygg, og eventuelt nybygg. For Høyre har det vært viktig å inkludere et såkalt null-pluss-alternativ i dette arbeidet. Det er også dette alternativet vi bør gå videre med.

