Derfor er dialog med Taliban riktig

Helt siden USA trakk seg ut av Afghanistan, har det vært et akutt behov for å hjelpe Taliban med styringen av landet. Vestlig etterretning visste at Taliban kom til å slå den afghanske hæren, i så måte gjorde Vesten en avveining hvor vi godtok en ny tid med Taliban som maktinnehavere i Afghanistan. Videre kan vi på sett og vis være glade for at den militære uttrekkingen ikke har kastet landet inn i en blodig borgerkrig, enda

Da Sovjetunionen ga opp i Afghanistan i 1989, var det ikke fordi Taliban la ned våpnene, det var for ulike grupper av Mujahedin. I kjølvannet av Sovjets militære tilbaketog oppsto et maktvakuum, og deretter borgerkrigen hvor Taliban, den mest ytterliggående islamist gruppen, vant.

Afghanistan er dessverre et land med høy tilbøyelighet for borgerkrig og indre maktkamper. Det er et fjelland hvor opposisjonelle kan gå i dekning, drive terror og geriljakrig. At en opposisjonsgruppe kan operere på den måten, gjør at den styrende/seirende part får store vanskeligheter med styring av staten. Dette har vi sett i de foregående tjue årene og fra andre land med lange borgerkriger. Videre er Afghanistan multietnisk med en svak statsdannelse. Så svak at den er nesten umulig for oss nordmenn å relatere oss til. Dette gjør at tilliten går mellom menneskene og ikke til statlige institusjoner.

Konflikten de siste tjue årene har kollektivt blitt oppfattet som en krig mellom Taliban og den vestligstøttede afghanske regjeringen. Bildet er mye mer komplekst enn som så. I tillegg til de to aktørene har Afghanistan et stort problem med organisert kriminalitet, fattigdom og korrupsjon. Noe som har påvirket alle parter negativt og gjør det vanskelig for oss i Norge å få et klart bilde av situasjonen.

I slike konflikter er det ulikhet mellom motivene til de stridene partene da generalene og soldatene kjemper av ulike årsaker. Under borgerkrigen i Jugoslavia slapp den serbiske eliten til kriminelle forbrytere som «Arkans Tigre» i konflikten for å tjene sin sak. Elitens mål var å beholde eget regime og det gamle Jugoslavia, hvorpå Arkan og hans tigre drepte for penger og makt. Det er store forskjeller innad i Taliban, og de er preget av splittelse og mangler felles motivasjon. Taliban er ikke kun religiøse fanatikere, mange av medlemmene har endt opp der fordi de søker makt eller penger.

Sammensuriet av anarkiske strukturer, geografi og ustabilitet gjør risikoen stor for ny borgerkrig. Den humanitære katastrofen og den afghanske statens mangel på og tilgang til ressurser, øker risikoen. Den humanitære katastrofen som utspiller seg i Afghanistan tyder på mangel av en reel maktfaktor og stabilitet. Det betyr at det finnes et rom for å kjempe om makten. Den maktkampen vil bare øke i takt med utviklingen av katastrofen.

Dagestan er blant Russlands farligste republikker. Den nord-kaukasiske republikken har vært preget av islamisme og terrorisme. Det er et fjelland og det er multietnisk, slik som Afghanistan. Etter krigen med Russland, har russerne lykkes i å skape en stabilitet i dette området ved å bistå den lokale styringsstrukturen med penger. Samarbeidet og mangelen på nød i Dagestan har senket behovet for konkurranse mellom folkegruppene og alle er representert i folkeforsamlingen. Det viser at større økonomisk stabilitet, bidrar til mindre interne maktkamper. Derfor er det positivt at den norske regjeringen og allierte har vært i samtaler med Taliban om økonomisk bistand.

Ifølge UD er det ikke en anerkjennelse av Taliban, kanskje ikke, men det er en anerkjennelse av Taliban som gjeldende maktfaktor i Afghanistan. Dersom penger overføres fra Norge til nødhjelpsorganisasjoner i Afghanistan, vil Taliban utvilsomt ta æren for det. Ringvirkningene av pengene eller hjelpen som kommer lidende afghanere til gode, vil føre til et styrket Taliban. Det vil samtidig gi Norge og de andre bidragsyterne innflytelse over Taliban, da Taliban vil bruke en mulig bistandssuksess som legitimitetsgrunn for videre styring.

Dessverre vil vi ikke få et gjensyn med det en gang så moderne og vestlige Kabul, hvor kvinner gikk med håret fritt og tok høyere utdanning. Men gjennom dialog kan vi derimot unngå en humanitær katastrofe og et regime hvor jenter og kvinner lever helt uten rettigheter, og på den måten bidra til å bygge en stabil stat på sikt.

