Slaget på Domkirkegården – mange små stemmer blir eit stort protestkor

Mange i Trondheim kjenner køane utanfor Nidarosdomen, hundrevis av menneske i ei linje som snor seg bortover fortauet i Bispegata, til julaftensgudsteneste eller guttekorkonsert. Søndag 1. februar 1942 kl. 14 sto det fleire tusen menneske i kø. Men denne dagen var dørene sperra av Statspolitiet som vokta folkemengden med køller. Eigentleg skulle domprost Arne Fjellbu hatt gudstenesta kl. 11, men i ein liten notis i Domkirkas menigheitsblad dagen før, tillyste han gudsteneste kl. 14 i staden.

Kirkedepartementet hadde beordra Fjellbu til å vike plassen for ein NS-prest denne søndagen. Det skulle vere festgudsteneste – med NS-folk og solkorsflagg – fordi Vidkun Qvisling vart innsett som ministerpresident. Men Fjellbu hadde rett til å feire menigheitas gudsteneste denne søndagen, og han insisterte på å få halde gudsteneste - utan nazisymbol og førerretorikk. Notisen fra menigheitsbladet spreidde seg, og kl. 14 var fleire tusen samla til det som er kjent som Slaget på Domkirkegården.

Fortellinga om Slaget på Domkirkegården er verdt å minnest, no 80 år etter. Det er ei fortelling om folkets gryande motstand. Det er ei fortelling om ei kirke som først ikkje ser på seg sjølv som spesielt politisk, men som oppdagar at ho må vere det.

I 1941, da det tyske styret stramma grepet om staten, vart Statskirka beroliga med at det ikkje ville bli laga vanskar, så lenge Kirka heldt seg «fri for politiske formuleringar». Det er vanskeleg å ikkje få assosiasjonar til debatten hausten 2021, om Den norske kirka er blitt for politisk, og til påstandar offentleg om at Kirka ikkje bør «blande seg i politikk».

Nasjonal samling hadde programfesta «vern om kristendommens grunnverdier», men likevel skulle det vise seg at tyske og norske nazistar forlangte ei lojal Statskirke. Allereie i 1940 kom eit pålegg om at forbønnane for kongen og regjeringa under gudstenestene måtte strykast. Og i 1940 var biskopane enno usikre og bøygde av. Men ettersom okkupasjonen varte og grepet om det norske samfunnet vart stramma, vart det klart at det var nødvendig å stå imot.

Domprost Fjellbu hadde sett det i Trondheim. Både sett korleis det vart lagt bånd på kirka og slått ned på opposisjon til regimet, og hørt bekymringane fra jøder som fikk fratatt eigedelar og rettar. Som hos biskopane i 1940, var ikkje overgrepa fra okkupasjonsregimet så tydelege at dei førte til protest. I boka «Likvidasjonen» av Synne Correll blir Fjellbu nemnd som ein av dei som ikkje tok dei tidlege teikna på jødeforfølginga alvorleg nok da det i 1941 kom bekymringsmeldingar fra jødar i Trondheim. Men i februar 1942 var han klar til å protestere høgt og klart.

Tidleg søndag formiddag, kom Fjellbu til bygghytta ved Domkirka, for å vere utilgjengeleg i fall nokon skulle prøve hindre han i å komme til Domkirka. Når gudstenesta starta, fikk dei som hadde funne plassane sine før politiet kom, høyre ei «upolitisk» preike over Jesu bodskap – men likevel umogleg å misforstå i samanhengen. Utanfor Domkirka sto folkemengden i stillhet – som i stille gudsteneste. Sokneprest Bang-Hansen i Ilen skreiv seinare om den bitande kulda dei sto ute i, men også om ei stemning og eit samhold som måtte komme til uttrykk. Så begynte salmesangen. Den avsatte ordføreren, Ivar Skjånes, stemte opp salmen «Vår Gud han er så fast en borg». Alle blotta hovuda sine, og stemte i. Etter den fulgte fedrelandssalmen og «Ja, vi elsker». Det var ein demonstrasjon med sang, med stoltheit og med mot.

Den umiddelbare konsekvensen av Slaget ved Domkirkegården var at Fjellbu vart avsatt, 20. februar, og erstatta av ein nazi-venleg prest. Men for Kirka og samfunnet var konsekvensane mykje større. Bare to månader seinere hadde både biskopar og prestar lagt ned den statlege delen av embeta sine. Prestar og kirkefolk vart meir aktive i motstand, og i å støtte den folkelege motstanden, støtte lærarane, støtte jødane. Det vart klart at ei Kirke som er tru mot samvittigheita, må vere politisk. Det var klart at kristendommen ikkje kunne la seg underlegge ein Førar eller ein umenneskeleg ideologi.

For oss i dag er dette opplagt. Men det er opplagt fordi nokon turte møte opp på Domkirkegården. Fordi nokon turte begynne å synge. Fordi nokon valde å sjå overgrep og ta små protestskritt. Om vi hadde vore der, hadde vi sett bekymringa til jødane tidsnok? Hadde vi vald å ta skrittet ut og risikere møtet med politi og okkupasjonsmakt? Igjen og igjen må vi støtte kvarandre i å både sjå uretten i verda – og å stå opp mot den. Som under andre verdskrigen, treng verda også i dag at Kirka står opp i lag med resten av samfunnet. Og som under andre verdskrigen, kjem ikkje motet av seg sjølv. Nokon må stemme i den første, spede tonen.

