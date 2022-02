Du har ansvar for at huset ditt er lovlig

Først imponerte 15-åringen for RBK. Så leverte søsteren for Byåsen

Saken oppdateres.

Det er stor byggeaktivitet i Trondheim. Alt fra profesjonelle utbyggere, som bygger leilighetsbygg og hoteller, til privatpersoner som vil ha en støttemur, eller innrede kjellerboden til soverom. De fleste av disse prosjektene går sin gang uten store problemer, men iblant trås det feil, ofte av uvitenhet, men det finnes også enkelte aktører som ikke alltid har interesse av å følge regelboka. Dette kan føre til konflikter mellom naboer, og det gir dårligere konkurransevilkår for seriøse aktører. I det siste har byggesakskontoret opplevd et økt trykk fra byens befolkning, media og politisk ledelse, med krav om at vi må rydde opp i ulovlige forhold, ikke minst når det gjelder hyblifisering.

Når et gammelt hus eller en bygård selges, er naboer ofte nysgjerrige på hvem som skal flytte inn. Når den nye eieren er et firma, som umiddelbart etter overtakelsen begynner å rive ut innredning, grave ny drenering og lar en håndfull håndverkerbiler parkere i en allerede trang gate, så er det ikke rart om man blir bekymret. Når den nye eieren i tillegg er fåmælt og ikke ønsker å opplyse naboene om planene, så er det forståelig at man frykter at huset som de siste par tiårene har vært bebodd av en rolig familie, blir et hybelhus.

I tillegg til å behandle et par tusen nye byggesaker hvert år, skal byggesakskontoret gripe inn dersom det bygges ulovlig og sørge for at disse rettes opp. Ulovligheter betyr i denne sammenhengen både det som blir bygd eller endret uten at det er omsøkt og godkjent, samt det som er omsøkt, men som bygges i strid med godkjenninga eller tekniske krav.

Vi har dessverre begrensede ressurser, og det er grunn til å anta at det er en del ulovligheter som ikke oppdages. Saker med betydning for liv og helse blir prioritert. Dette gjelder også ulovlige boforhold, da brannsikkerheten ofte er uavklart. På Møllenberg har brannvesenet de siste årene begynt å gjennomgå kvartal for kvartal. De avdekker en god del ulovlige forhold, og må dessverre noen ganger pålegge beboere å flytte ut umiddelbart, da det ikke er trygt å bo der.

Brannvesenet og byggesakskontoret har ansvar for ulike lover. Gjennom flere år har vi utviklet et tett samarbeid, og bistår hverandre for at begge lovverkene skal ivaretas, både på Møllenberg og i byen ellers. I tillegg til tips fra brannvesenet mottar vi flere hundre henvendelser årlig om mulige ulovlige forhold. Publikum har varierende grad av presisjonsnivå, og det er ikke alle disse sakene som er ulovligheter vi på byggesakskontoret kan følge opp.

Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist. Når vi mottar en påstand om et ulovlig forhold må vi først avklare om det faktisk er et ulovlig forhold, og vi ber derfor eieren om en redegjørelse. Et brev fra kommunen hvor vi spør om du har gjort noe ulovlig, vil for de fleste oppleves ubehagelig. Det er vanskelig å formulere et slikt brev uten at det blir oppfattet som en urimelig beskyldning, i hvert fall dersom du selv mener at alt er i orden. Å gi kommunen et utfyllende svar, betyr at du må bruke tid på å undersøke gamle papirer, sjekke kommunens arkiv, og kanskje snakke med tidligere eier. Det er kjedelig bruk av tid dersom det viser seg at alt er i orden, men nødvendig for at vi på byggesakskontoret skal kunne avslutte saken.

Eieren vil normalt få mulighet til å søke om å få forholdet godkjent. Søknaden skal nabovarsles på vanlig måte, og byggesakskontoret skal behandle søknaden som om arbeidet ikke allerede er utført. Dersom tiltaket blir godkjent er det ikke lenger et ulovlig forhold. Dersom det ikke kan godkjennes, så må eier rive tiltaket eller sørge for at den ulovlige bruken opphører.

Ofte kan deler av tiltaket godkjennes, kanskje må man redusere høyden noe, eller man må redusere antall soverom som leies ut. Disse prosessene tar ofte lang tid, da både godkjenninger og avslag kan påklages av eier eller av naboer. I noen tilfeller kan det derfor ta flere år fra en bekymringsmelding kommer til oss til forholdet endelig er rettet.

Det skilles i noe grad mellom privatpersoner og profesjonelle parter. Plan- og bygningsloven har vært gjennom mange endringer de siste par tiårene, både når det gjelder tekniske krav og hva man må søke om. Det er derfor forståelig at man som privatperson kan trå feil. Vi må imidlertid kunne forvente mer av dem som driver profesjonelt med utbygging, eiendomsutvikling eller hybelutleie.

Dersom eier ikke retter en ulovlighet frivillig, kan kommunen komme med pålegg og tvangsmulkt for å få eier til å rette forholdet. Det betyr at det løper en tvangsmulkt på for eksempel 1000 kroner pr. dag inntil det er rettet. Vi gir normalt privatpersoner noe mer tid til å rette opp en ulovlighet, mens profesjonelle forventes å rydde opp raskt.

Så hvilket ansvar har man som eier? Det er dagens eier som har ansvar for at eiendommen er i lovlig stand, plikt til å sette seg tilstrekkelig inn i lovverket og til å rette opp tidligere utførte ulovligheter.

Når du kjøper en eiendom, er det viktig at du setter deg inn i byggets historie. Alle godkjente endringer på eiendommen skal finnes i byarkivet. Eiendomsmegleren vil hjelpe deg med å forstå hva som er godkjent, og dersom du skal gjøre søknadspliktige endringer, vil du trenge en ansvarlig søker som også skal kjenne lovverket. Byggesakskontoret gir også veiledning i bytorget og på våre hjemmesider. Det er mye hjelp å få, men likevel: Til syvende og sist er det du som eier som har ansvaret for at bygget ditt er i lovlig stand.

