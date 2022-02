Norge skriker etter fagarbeidere

Du har ansvar for at huset ditt er lovlig

1. mars er fristen for å søke videregående utdanning. Næringslivet trenger at flere velger yrkesfag. Bærekraft har blitt et kjent begrep, noe vi vil høre enda mer om i årene fram til 2030, som er året Norge har satt for å nå FNs bærekraftsmål. Men hva er egentlig bærekraft, og hvordan kan kunnskap og valg av utdanning, bidra til å nå bærekraftsmålene?

Jeg mener at de som søker yrkesfag, gjør et valg som i stor grad ivaretar FNs bærekraftsmål nummer fire: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». I tillegg bidra sterkt med å ivareta bærekraftsmål nummer tre: «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder». Hvordan?

Mål fire: Ved å velge yrkesfag kommer du tidlig ut i jobb og blir en del av et arbeidsfellesskap som lærling, du skaper noe, og ser konkrete resultater av det du gjør. Du tilegner deg ferdigheter, slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet, du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig. Du får lønn under utdanning og starter opptjening av pensjon tidligere enn mange, du får mulighet til å komme deg inn på boligmarkedet tidligere enn andre, og ikke minst; du blir attraktiv for norske bedrifter.

Du lukker ingen dører ved å velge yrkesfag, tvert imot. Du har mange videre utdanningsmuligheter etter endt fagbrev. Du kan gå videre på høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene. Og hvis du tar påbygg som gir deg generell studiekompetanse, eller velger studier som er spesielt tilrettelagt for deg med yrkesfaglig utdanning, kan du også studere videre ved universiteter og høgskoler. I tillegg vil omstilling til et bærekraftig samfunn legge til rette for forskning og utvikling på nye områder innen alle yrkesfag som vi enda ikke har tenkt på. Dette gir helt klart muligheter for livslang læring.

Mål tre: God helse og god livskvalitet har ofte en nær sammenheng med å være i jobb, trives på jobb, være en del av et sosialt nettverk og å føle mestring. Tilknytningen til arbeidslivet og rammene for arbeidshverdagen er viktig også for den enkeltes psykiske helse. Ikke minst er dette aktualisert gjennom pandemien de siste to årene.

Ifølge leder for Folkehelsealliansen i Trøndelag, Steinar Krogstad, viser HUNT-undersøkelsen at økningen i psykisk stress blant ungdom mellom 13 og 19 år, har doblet seg siden 90-tallet fram til 2019. Bak de umiddelbare årsakene er blant annet press, forventninger og mestring. Det er derfor ekstremt viktig at vi hjelper ungdommen med å ta et valg som gjør at de gleder seg til å gå på jobb hver dag – der de kjenner at de mestrer og bidrar med noe av verdi!

Bonusen med at man får en brukbar lønn samtidig som man tar utdanning, og at man ikke behøver å ta opp studielån, gjør jo ikke valget noe vanskeligere. Økonomisk trygghet påvirker vår livskvalitet i stor grad, og når Utdanningsdirektoratet i tillegg melder om at økningen i antall læreplasser er større enn noen gang, ser det lyst ut for fast jobb og stødig inntekt etter endt læretid.

Avslutningsvis ønsker jeg å påpeke at bygg- og anleggsbransjen alene sørger for 30 prosent av verdiskapningen i Trøndelag. Det er klart at det etterlater et stort avtrykk, og det sier seg selv at hele verdikjeden må bidra til å nå målene. Helt fra man er under utdanning, gjennom et lærlingeløp og til man er i fast jobb. Men også i andre fag er det grunnlag for økt verdiskapning og her vil bærekraft også spille en sentral rolle.

Hele Norge skal elektrifiseres, og overgangen til fossilfrie kjøretøy som blir mer og mer høyteknologisk, gjør at for eksempel bilfag i dag er under stadig utvikling. I fremtiden må en bilmekaniker tilegne seg enda mer IT-kunnskap. Fremtidens mekanikerne, eller teknikere kan vi heller si, vil ha en bredere kompetanse enn tidligere, og etterspørselen etter denne kompetansen vil øke raskere enn vi klarer å levere i dag.

Vi er også så heldig å bo i landets «gastronomiske sentrum», og det er og vil bli et stort behov for fagfolk innen hotell, reiseliv og matfag i uoverskuelig fremtid. Vi ønsker selvfølgelig at verden skal se hit til Trøndelag. Og alt det positive som foregår innen dette feltet, gir oss nettopp denne muligheten. Da gjelder det å hive seg på toget før det forlater stasjonen og bli med på denne spennende kulinariske reisen!

Konklusjonen er at vi trenger flere av de kloke, kreative og innovative fagarbeiderne i alle fag for å nå bærekraftsmålene vi har satt oss. Vi må derfor gjøre en innsats for å få ungdommene til å innse at yrkesfaglig studieløp er et smart valg for fremtiden. Akkurat nå har de en unik mulighet til å forme det som skal bli fremtidens standarder for et bærekraftig samfunn, og selv omsette sin kunnskap til grønn kapital som de kan høste gevinst av i generasjoner.

Jeg oppfordrer derfor foreldre til å sette seg ordentlig inn i yrkesfagene og se hvilke muligheter de gir. Det er viktig å støtte ungdommene våre i valgene de selv ønsker å ta. Ikke bare fordi arbeidsmarkedet og næringslivet i Norge har et enormt behov for dem, men også fordi det kan gi dem en fantastisk spennende karriere med muligheter som mange ikke er klar over. Ta et bærekraftig valg – velg yrkesfag!

