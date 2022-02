Bli med å endre verden med forskning!

Jeg har ofte lyst å rope ut at her er det ledig sete, men jeg tør ikke

11. Februar feirer verden den Internasjonale dagen for kvinner og jenter innen forskning. Men hvem er det? Jeg skriver til deg som er forsker, og til deg som ikke tenker at forskning er en mulig karrierevei. Jeg skriver til deg som er en ung jente som liker å lære, men ikke vet hva du vil gjøre når du blir stor. Jeg skriver til deg som har vært en ung jente, kanskje jobber du med forskning, eller kanskje du gjorde det før og vil tilbake. Jeg skriver til deg som er mor til ei ung jente.

Du som liker å lese noveller og har et talent for å skrive, du kan bidra til forskning. Forskning handler om å produsere og dokumentere kunnskap. Som forsker skal du bruke talentet ditt til å skrive og lese det andre har skrevet.

Du som er god til å tegne byer med elver, fugler og blomster. Byer hvor mennesker kan leve på nye måter, den måten du har forestilt deg, hør på meg. Forskning handler også om å få kunnskap og ideer til å planlegge bærekraftige byer. Du som brenner for å redde planeten, dyr og arter, forskning er også noe for deg. Forskning er veien til økt forståelse, og veien til å lage bedre teknologier.

Du som liker å hjelpe andre mennesker, både lokalt og globalt. Hvordan skal du for eksempel kunne hjelpe mennesker i flyktningleirer, eller jenter som ikke har tilgang til utdanning. Forskning kan hjelpe. I min forskningsgruppe jobber vi for eksempel med å designe og programmere en app som skal bidra til å forhindre barneekteskap.

Du som liker matematikk og som undrer på hvordan det du er god til kan redde verden, visste du at matematikk er grunnmuren i nesten all forskning? For meg, som er forsker i datateknologi, så er matematikk viktig for å forstå og designe effektive datastrukturer og algoritmer.





Verden trenger forskning, fordi forskning akter å forstå verden. Uten forståelse blir det ikke forbedring. Forskning handler om å jobbe systematisk for å skape ny kunnskap og teknologi som kan løse problemer. Forskning handler om å jobbe sammen, anerkjenne eller kritisere andre sitt arbeid og bygge på det.

Forskning trenger deg. Forskningen trenger ikke helter, spesielt ikke ensomme helter. Forskningen trenger deg som er flink til å samarbeide. Finn personer som deler dine ambisjoner og drømmer. Jobb med dem. Vær forberedt på å arbeide med de som dukker opp langs din vei uten at du har valgt dem. Lytt til dem og lær deg å sette pris på de forskjellige synspunktene.

Vær rebelsk, forskning handler om å stille nye spørsmål og gå nye veier. Da jeg for mange år siden bestemte meg for å forske på forhold mellom kunst og datateknologi, ble jeg møtt med skepsis. Veien var turbulent, men resultater i form av nye installasjoner og nye roboter som lærer barn å programmere, minner meg på at det var verdt.

Vær rebelsk ja, men det er viktig å være forsiktig og hyggelig. Veien er lang og anstrengende, og du må passe på å ikke tråkke noen på tærne på veien. Du har hørt at det er viktig å lære seg å si nei. Ja, men enda viktigere er det å lære seg å si ja til det som interesserer deg og det du har talent for.

Kanskje har du hørt: «Forskning er ikke noe for deg» eller «forskning er et ensomt yrke». Ikke hør på dem. Si nei til det du ikke bryr deg om, det du ikke liker, det du ikke tror kommer til å forbedre verden. Forskning handler om etikk, og som professor sier jeg til studentene mine at til syvende og sist er det eneste ansvaret mitt å passe på at dere forsker på en etisk måte.

Kjære jente og ikke-binær, du føler deg kanskje ikke helt som en stereotypisk forsker, det er ok, det er bra. Forsvar forskjellen din, gi andre kunnskap med forskjellen din. Hva er ditt talent? Finn det, bruk det, få planene dine til å bli veien din. Ikke vent med å fullføre videregående, masteroppgave, å ha funnet en fast jobb for å bli professor, bruk talentet ditt og motivasjonen din nå. De har kanskje sagt til deg «nå er det for sent». Nei det er ikke sent. Du som er snart 60 år og drømmer om opprykk til professor, du som er 30 år og kunne tenke deg å begynne på master eller ph.d. Du som er 25 og fortsatt ikke har vitnemål, det er ikke for sent. Ikke legg vekt på penger, suksess, og alle parameterne som andre har skapt.

Be om unnskyldning til deg selv og andre for dine feil. Lær å si takk, og å feire andre og deg selv. I dag, 11. februar, feirer verden den Internasjonale dagen for kvinner og jenter innen forskning.

Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015, og organiseres av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO), sammen med UN Women. Resolusjonen bak denne FN-dagen fremhever betydningen av tilgang og deltagelse for kvinner og jenter, i utdanning og trening innen vitenskap og teknologi, i tillegg til kvinners likeverdige rett til jobb og anstendig arbeid.

Gratulerer med dagen kjære jente, kvinne, ikke-binær i forskning eller på vei til forskning!

