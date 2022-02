Gi ungdommen sommerjobb!

- Jeg kan takke datteren min og samboeren hennes for at dette gikk bra

Noen synes kanskje det er rart å snakke om sommerjobb i februar. Men nei, sommerjobb må planlegges i god tid, både av arbeidsgivere og de unge. Derfor lyser Trøndelag fylkeskommune denne uka ut 250 ukelønner til sommerjobber for ungdom. Det er 50 ukelønner mer enn i fjor da vi delte vi ut 200 ukelønner.

Dette er tredje sommeren Trøndelag fylkeskommune gir tilskudd til sommerjobb for ungdom i alderen 15 til 20 år. Støtteordningen ble lansert i 2020 som ett av flere arbeidsrettede tiltak for å demme opp for konsekvensene av pandemien. Vi så at mange bedrifter nølte med å lyse ut sommerjobber til ungdom denne første pandemi-sommeren, og vi iverksatte da dette tiltaket. Sommerjobb for ungdom betyr mye både ungdommene og arbeidslivet i Trøndelag.

Altfor mange unge er arbeidsledige om sommeren. Sommerjobb er gjerne et første møte med arbeidslivet. Et møte med plikter og ansvar, tilhørighet og fellesskap. Gjennom sommerjobben blir ungdommen kjent med lokalt næringsliv eller det å arbeide på et kommunalt alders- og sykehjem.

Mange unge i dag har mindre kontakt med arbeidsliv og voksenliv enn tidligere. Dette henger blant annet sammen med at ungdommene går lengre på skole og tar lengre utdanning. Urbaniseringen av samfunnet er en annen grunn. Dette bidrar til at en sommerjobb trolig er viktigere nå enn før.

I dag skriker næringslivet i Trøndelag etter arbeidskraft med rett kompetanse. Dette er kanskje en av de største utfordringene vi har i regionen vår i dag. Og størst er problemene for bedriftene i distriktet. Vi i fylkeskommunen, som har ansvaret for de videregående skolene, kjenner viktigheten av at ungdommen bor både lengst mulig og nærest mulig der de kommer fra.

Men skal dette bli virkelighet, trenger ungdommene mer enn utdanningstilbud. De trenger en kobling til det lokale arbeidslivet. Mange distriktsungdommer utdanner seg i dag i byene. Da er det en stor utfordring å få dem tilbake etter endt utdanning. Siden dette er tredje gangen vi lyser ut midler til sommerjobb, vet vi hvor viktige kommunene er i dette arbeidet. Vi hadde ikke fått til dette uten.

Det er kommunen som søker på og formidler fylkeskommunens tilskudd til private og offentlige arbeidsgivere. Hver ukelønn er verdsatt til 7 000 kroner. Dette er en god tarifflønn for ungdom i alderen 17–18 år. Mange unge har lavere lønn enn dette, og da vil fylkeskommunenes tilskudd rekke til mer enn én uke. Vi krever imidlertid at alle ungdommene som får støtte, skal lønnes etter tariff eller høyere i den bransjen de jobber i. Vi krever selvsagt at arbeidsgiver skal ha alt på stell med kontrakter, feriepenger og lignende. Vi krever også at ungdommene skal ha sommerjobb i minst tre uker.

Sommeren 2021 gikk de fleste tilskuddene til private bedrifter fordi fylkeskommunen ønsker å støtte bransjer som er prioritert i Trøndelags verdiskapingsstrategi. I år åpner vi for at kommunene kan bruke inntil halvparten av tilskuddene til sommerjobber på alders- og sykehjem. Sommerjobber innen denne sektoren er viktig med tanke på de store utfordringene kommunesektoren har med rekruttering av helsepersonell.

Det er forsket lite på betydningen av sommerjobb, men Arbeidsforskningsinstituttet har funnet ut at veien til jobb i industrien ofte starter med en sommerjobb. Forskere sier også at manglende kjennskap til arbeidslivet er et handikap når de unge skal velge utdanning og yrkeskarriere. Ikke overraskende sier også forskerne at sommerjobb gir bedre fysisk og psykisk helse.

For oss er det et mål at alle ungdommer må få et tilbud om sommerjobb, men det krever innsats fra mange. Både næringslivet og det offentlige må stille opp. Bedriftene må kjenne sin besøkelsestid for å sikre framtidig rekruttering. Også kommunene må kjenne sin besøkelsestid for å sikre rekruttering til egne etater, ikke minst helse- og omsorgsyrkene.

Vi oppmuntrer derfor kommunene og bedriftene til å gjøre smarte valg: Gi de unge sommerjobb før de reiser ut, eller mens de tar utdanning i byen! Gjennom sommerjobben kan ungdommen inspireres til valg av både utdanning og yrke. Gi ungdommen sterkere identitet med og stolthet for lokalt næringsliv. Kanskje sitter dere igjen med en ungdom som ser for seg en framtidig yrkeskarriere i hjembygda.

Satt på spissen er sommerjobb et viktig tiltak for å sikre bosettingen i distriktet. Trøndelags mål bør være å tilby sommerjobb til all ungdom. Trøndelag fylkeskommune ønsker i så måte å være en god samarbeidspartner for næringsliv og kommuner. Vi er derfor glade for å kunne bidra med 250 ukelønner sommeren 2022. Oppfordring er klar: Gi ungdommen sommerjobb!

