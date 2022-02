Politikken i Trondheim lider

Du har ansvar for at huset ditt er lovlig

Ask Ibsen Lindal er ikke bare et politisk talent i Miljøpartiet De Grønne, han evner også å tenkte godt og prinsipielt når det kommer til hvordan Trondheim kommune bør styres etter kommunevalget i september neste år. Det er synd at Lindal varsler i Adresseavisen at han gir seg i trondheimspolitikken, men han sender på veien ut noen tankevekkende innspill som absolutt er verdt å diskutere i tiden fremover.

Selv har jeg vært medlem av bystyret siden 2011, altså i over ti år. Jeg ble valgt inn på Stortinget i 2013, men synes bypolitikken var både så interessant og så morsom at jeg valgte å fortsette også i den lokale politikken, selv om det ikke er helt vanlig. Nå er jeg imidlertid usikker på om jeg skal ta gjenvalg til bystyret ved lokalvalget i 2023.

I min første bystyreperiode fra 2011–2015 var debattene i bystyret preget av vitalitet, kraft, humor og snert. Det går dessverre lang tid mellom hver debatt hvor jeg kan si det samme nå. Kanskje skyldes det at opposisjonen har blitt dårligere, men alt skyldes garantert ikke det. Kanskje skyldes det at bystyret mer har blitt et pekespill om hvem som faktisk har ansvaret for politikken som føres. Kanskje skyldes det også en utmattelse hos byens største parti.

Debatten om parlamentarisme i Trondheim er ikke ny, selv om den er spilt opp på ny av både Ottervik og Lindal nå. Før hvert valg vedtar et flertall i bystyret at parlamentarisme, altså byregjering, skal være modellen. Etter de samme valgene forhandler Arbeiderpartiet dette bort i hestehandelen med sine samarbeidspartier.

Rita Ottervik uttalte til Adresseavisen før jul da hun argumenterte for parlamentarisme at «jeg er for eksempel helt sikker på at en byråd for helse og velferd ikke kunne kommet tilbake til bystyret og meldt at vi ikke hadde fått til noe på heltid og deltid, selv om bystyret har vedtatt det.» Dette er jeg helt enig i.

Det rare er jo at hun som i dag har det øverste politiske ansvaret, ordføreren selv, overlever dette. Hvordan kan hun sitte og forsvare at politikken som et bredt flertall i bystyret har vedtatt, ikke blir satt ut i livet? Men hun sitter i stedet i sin ordførerstol og retter pekefingeren mot kommunedirektør Morten Wolden og hans sektordirektører for alt de gjør, eller helst ikke gjør. Kritikk for manglende politisk gjennomslag preller av som vann på gåsa for ordføreren og hennes flertallskonstellasjon, men en kan være helt sikker på at den samme ordføreren og det samme flertallet vil være der for å sole seg i glansen hver gang noe går godt, eller når status skal gjøres opp før et valg.

Rolleforståelsen er mangelfull. Nylig fikk fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) berettiget kritikk for å ha skrevet et innlegg om klima sammen med fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun. Han bør vite at det skal være et klart skille mellom politikk og administrasjon i et fylke med formannskapsmodell. Overholder man ikke dette skillet, vil det over tid viskes ut.

For få år siden skrev fylkesdirektør Karen Espelund en kronikk sammen med Ap-politiker på fylkestinget, May Britt Lagesen, og noen få år før dette igjen skrev Arbeiderparti-politiker i Trondheim Ferhat Güven en kronikk sammen med byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen. Slik har Arbeiderpartiet over år bidratt til å fjerne skillet mellom politikk og administrasjon, og gjort de tøffe debattene vanskeligere. De burde selvsagt visst bedre, særlig når de alle er tilhengere av parlamentarisme.

Et av argumentene tilhengerne av dagens modell, formannskapsmodellen, gjerne bruker, er at denne skaper mer åpenhet og transparens – at alt skjer i det åpne, politiske landskap. Vel, jeg tror de fleste politikere i opposisjonen vil være uenige i dette. Vedtakene fattes på lukkede gruppemøter, først i Arbeiderpartiet, deretter i lukkede møter mellom flertallspartiene. At dette er preget av åpenhet, mener jeg er direkte feil. Det hadde ikke nødvendigvis vært mer åpent i en byrådsmodell, men da hadde bystyret i det minste visst hvem som fremmet politikken, hvem som står bak og ikke minst hvor man retter kritikken om noe skulle gå galt.

For det store problemet med dagens modell, som også preger debattene i bystyret, er at det ikke er noen katt å henge bjella på. Pekeleken kan fortsette i all evighet, uten at det gjør politikken mer vital. Morten Wolden gjør en god jobb som kommunedirektør, men det er et problem for byen og for debatten når Wolden er langt mer synlig enn den politiske ledelsen. Det er tross alt den politiske ledelsen som til syvende og sist sitter med ansvaret – det er de som velges av byens befolkning.

Politikken i Trondheim klarer ikke å engasjere, skape begeistring og debatt, involvere eller utfordre. Vi i opposisjonen må ta vår del av skylda, vi har også en jobb å gjøre, men hvordan styringsmodell byen styres etter, kan bety ganske mye for hvordan debatten blir. I dag er det slik at hvis en bystyrerepresentant i et bystyremøte stiller et muntlig spørsmål til ordføreren om hvilken som helst politisk sak, delegerer like gjerne ordføreren til kommunedirektøren å svare – på politiske spørsmål, rettet til ordføreren.

Hadde vi hatt en byregjering måtte byrådene stilt til spørretime under bystyremøtene, og da måtte de ha svart på vanskelige, politiske spørsmål selv, uten å peke på eller skylde på byråkratene. De kunne til og med blitt stilt til ansvar overfor den politikken de fører, og i verste fall kunne bystyret vedtatt mistillit mot byråden og denne måtte ha gått av.

Politikken i Trondheim lider. Det er på tide å gjøre noen strukturelle grep for å ta makta fra byråkratiet og gi det til de folkevalgte. Det er de som til syvende og sist bør stå til ansvar, både overfor bystyret, men også overfor velgerne.

