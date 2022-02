Regjeringens tafatte havvindsatsing løser ikke fremtidens strømkriser

Satt på spissen er dette et viktig tiltak for å sikre bosettingen i distriktet

Saken oppdateres.

Behovet for mer kraft kommer til å øke markant i årene framover. Grunnen til dette er at halvparten av vårt totale energiforbruk, som i dag medfører utslipp av fossile klimagasser, skal elektrifiseres. Samtidig ventes flere nyetableringer av kraftkrevende fastlandsindustri.

Det økte kraftbehovet kan dekkes på flere måter. Det mest opplagte er økt satsing på energiøkonomisering, altså at vi blir flinkere til å bruke den energien vi har mer effektivt, samt en raskere utrulling av solenergiproduksjon. Men dette vil ikke være nok. Derfor kommer presset til å øke for å få bygd ut mer vindkraft på land og for å legge flere vernede og til nå uberørte vassdrag i rør. Mens vi venter på at siste rest av vår uberørte fjell- og kystnatur bygges ned vil kraftimport og periodevis høye strømpriser ri oss som en mare.

Jokeren i dette bildet er havvind. Med en skikkelig satsing på havvind kan vi unngå en slik naturrasering på veien mot klimamål og lave og mer forutsigbare strømpriser. Men havvind må bygges ut smart og skalerbart. Utbyggingskostnadene må raskt ned. Lønnsomhet, skaleringseffekter og langsiktige prisfall for havvind sikres best med utvekslingsmuligheter til våre naboland via såkalte hybridkabler.

Dette er kabler som er knyttet både til Norge og til et naboland via vindparkene. Med gradvise utbygginger med hybridkabler vil kraftproduksjonen i større grad kunne holde tritt med økningen i kraftforbruket over de kommende tiårene. Regjeringen velger å gjøre det motsatte når den går inn for subsidiert utbygging med kraftkabler kun til Norge.

I stedet burde regjeringen vedtatt føringer for hybridkablene hvor det hadde blitt lagt til grunn at kablene skal dimensjoneres slik at overskuddsproduksjonen flyter inn i det norske kraftnettet. Dette ville gitt et netto kraftoverskudd over året samtidig som lønnsomheten til utbygger hadde blitt ivaretatt.

Med slike føringer som rammeverk kunne regjeringen sikret en taktfast og til enhver tid lønnsom utbygging av norsk havvind. Overproduksjonen ville over året presset ned kraftprisene på fastlandet – til glede for private strømkunder og kraftkrevende industri. I perioder med lavere produksjon ville krafta fra parkene blitt eksportert. Et godt kompromiss for både utbyggere og stat.

Denne modellen har blitt løftet fram fra flere hold det siste halve året. Likevel virker det som at flere stemmer i debatten, deriblant tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad, har latet som at dette alternativet ikke eksisterer. I stedet er det blitt frontet en politikk som går ut på underkjenne de grunnleggende fysiske sammenhengene i kraftsystemet og i praksis gradvis isolere store deler av Norges framtidige kraftproduksjon fra omverdenen, i takt med at utbyggingen av fornybar energi skyter fart rundt oss.

Denne strategien vil slå hardt tilbake på Norge. Vi risikerer prissjokk i tørrår, mens vi i år med store overskudd fra våre uregulerbare elvekraftverk, landbaserte vindkraftverk og etter hvert subsidierte havvindparker vil se strøm for titalls milliarder renne ubrukt ut i havet, slik vi opplevde i 2020.

Viktigheten av det langsiktige samspillet med landene rundt oss for å sikre vår egen energisikkerhet, kombinert med sikring av et netto kraftoverskudd over året, må være grunnpilaren i en energipolitikk basert på forutsigbar utfasing av fossil energi. Det norske kraftsystemet er helt avhengig av sterke nettforbindelser og utveksling med våre naboland. Foruten å sikre en god utnyttelse av den til enhver tid tilgjengelige energien, har mellomlandsforbindelsene flere ganger reddet oss fra astronomiske strømpriser, bruk av nød-gasskraftverk og kraftrasjonering.

Skal vi unngå fremtidige strømkriser, må de politiske løsningene basere seg på disse realitetene. Dette ses helt bort fra i den havvind-politikken som nå er lagt fram av regjeringen. Nå avlyses i praksis det som kunne blitt det norske havvind-eventyret. Med regjeringens subsidieringsløsning får vi en sendrektig utbygging av havvind samtidig som skaleringseffektene uteblir.

Bønnen til regjeringen er: Kast vrak på den snevre kraftnasjonalismen. Lytt til norsk industri og se behovene for en kraftpolitikk som både kutter utslipp og er i norske strømkunders og industriarbeideres langsiktige interesse. Vær forutseende for hva som kommer og hvilke muligheter vi har foran oss. Gå tilbake til skrivebordet med den havvindpolitikken dere nå har servert, og kom tilbake med noe bedre.

Kombinert med smarte og permanente kompensasjonsløsninger for folk og industri i uår som 2021, vil utbygging av havvind med hybridkabler sikre oss mot framtidig kraftunderskudd og strømprissjokk. Som energi- og industrinasjon vil Norge blomstre, samtidig som klimamålene nås. Nå må de sterke kreftene i Arbeiderpartiet våkne og sette en stopper for den meningsløse og kortsiktige kraftpolitikken Senterpartiet har dratt inn i regjeringskontorene.

