Kan jeg kalle meg norsk?

Som forsker, akademiker og kvinne med flerkulturell bakgrunn, er det engasjerende (og irriterende) å lese debatter og diskusjoner om «sånne som meg»: personer med tilhørighet i to kulturer og med røtter i to land. Jeg har en fot i Norge, og den andre i det landet hvor familien min kommer fra. Siden jeg føler tilknytning til to land, kan jeg da kalle meg norsk?

Jeg føler meg som en trønder. Jeg går på tur i Bymarka, besøker Trondheim sentrum så ofte jeg kan, og kjenner stor tilhørighet til denne vakre byen. Kanskje litt ekstra om sommeren. Etter nesten 40 år i Trondheim, er jeg en vanlig trønderkvinne. I tillegg er jeg også glad i mitt andre hjemland, Chile, uten at det går på bekostning av min trønderskhet. Ja takk, begge deler, som Ole Brumm sier. Jeg er glad i mine to land, og ønsker å kalle meg både norsk og chilensk. Men kan jeg det?

Det er motiverende å høre om ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn som engasjerer seg i debatten om hvem som kan kalle seg norsk i dag. De modige skamløse jentene (Nancy Herts, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile) og Sumaya Jirde Ali, redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett, er representanter for en ny generasjon norskfødte minoritetskvinner med sterk tilhørighet til Norge. De er med på å synliggjøre at minoritetskvinner er mer enn de fastlåste definisjoner mange har av oss. De løfter opp retten til å definere seg selv, og retten til å være norsk, selv om vi ikke «ser norske ut». Det er ikke til å stikke under en stol at jeg også, som minoritetskvinne, har erfaringer med fordommer. Selv med høy utdanning og en god jobb havner jeg lett i kategorien minoritetskvinne eller innvandrerkvinne, ofte ladet med negative assosiasjoner som jeg ikke er komfortabel med. For meg oppleves ikke mine kulturelle tilhørigheter som en krise, men som en kjempemulighet.

Jeg har forsket mye på erfaringene til etnisk minoritetsungdom i skolen, og erfaringer til etniske minoriteter i høyere utdanning. Funnene mine tilsier at selv om minoritetsungdom og akademikere med minoritetsbakgrunn kan føle på utenforskap og manglende tilhørighet, innehar de også høy endrings- og tilpasningskompetanse. Det betyr at man er fleksibel, at man både har innsikt i situasjonen slik den er nå, og en evne til å omstille seg etter uventede omstendigheter, nye omgivelser og situasjoner. Denne fleksibiliteten fører til at man tør r å være i endring, se muligheter, være tilpasningsdyktig, vise empati og forståelse. Karpe har nettopp gitt ut et album hvor de uttrykker en kulturell mellomposisjon gjennom musikalske innslag hvor de blander både språk og kulturelle uttrykk. Denne kreative og nyskapende kraften som ligger i endringskompetanse kan komme til uttrykk gjennom blant annet musikk, kunst, kropp og identitet, og regnes som en viktig ferdighet i det 21. århundre. I min forskning på flerkulturell ungdom og akademikere, er det akkurat denne endrings- og tilpasningskompetanse som utvikles ved å tilhøre flere kulturer samtidig.

Fredrik Solvang viste i Debatten i NRK 8. februar hvordan enkelte nordmenn med minoritetsbakgrunn er lei av å ikke bli akseptert som likeverdig nordmenn, og at de ikke ønsker å kalle seg norske lenger. Dette er svært trist. Tilhørighet er en av de grunnleggende behovene hos mennesker, og hvis en bestemt type norskhet skal definere, og skille, mennesker som norske eller ikke-norske, har vi et tilhørighetsproblem i dette landet. Norge har i dag en oppvoksende generasjon barn og ungdom med familiebakgrunn fra andre land, men med Norge som eneste kulturelle referanseramme og hjemland. De kan ikke defineres ut av felleskapet som ikke norske, og bør slippe å bli møtt med fordommer. Det blir en feil, og farlig, utvikling med tanke på fellesskapsånden i samfunnet vårt.

Å definere mennesker gjennom gammeldagse forestillinger om norskhet, fører til at vi stenger for nyskaping, kreativitet og endringskompetanse. Min familie og jeg har med jevne mellomrom fått oss en latterkrampe når vi ferierer i Spania og treffer nordmenn som snakker fritt om både det ene og det andre i nærheten av oss, uten å ha den minste anelse om at vi forstår alt de snakker om. Vi ser ut som en vanlig søramerikansk familie, og selvsagt er det ingen nordmenn som ser at vi forstår norsk og er norske. I dag lever vi i en kompleks verden hvor gammeldagse kategorier som norsk, mann, kvinne, og så videre blir utvidet. Verden er sammenvevd, noe vi har fått erfaring med gjennom koronapandemien. For mange blir det dermed upassende å knytte forestillingen om norskhet til hvite forfedre i dag.

Jeg heier på den gode utviklingen som foregår i dagens offentlige debatt, med diskusjoner om hvem som kan kalles norsk og hvorfor. Denne prosessen er en del av demokratiet og ytringsfriheten, og viser som Latifa Nasser skriver i Adressa 10. februar at Norge fortsatt bør jobbe for en utvidelse av hvem som kan kalles norsk.

Vi må fortsatt jobbe for at forbindelsen mellom norskhet og hvithet blir visket bort, og for at Norge betegnes som et land hvor tilhørighet og norskhet overskrider etnisk bakgrunn. Jeg ønsker at mine tenåringer aldri skal stille seg selv spørsmål om de kan være norske, eller hvor de er egentlige kommer fra. De er jo født i Norge. Vi må slutte å tenke enten eller, men utvide forestillingen om norskhet og la mange mennesker bli glade i, og føle tilhørighet til, dette vakre landet. Inntil dette skjer, kan jeg da kalle meg norsk? Mens jeg venter, må jeg vel fortsette med min forskning på dette.

