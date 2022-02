Jeg klarte ikke å holde tårene tilbake...

Trondheim SV: Departementet må sørge for at det blir arkitektkonkurranse

Fordi det er det vi helst skal gjøre, holde tårene tilbake. Ikke vise oss verken følsomme eller sårbare. Så når tårene først spretter, skal du vite at jeg virkelig har forsøkt å holde dem tilbake.

Her vil jeg gjerne vise deg sammenhengen mellom et hus i Lofoten og det å være tryggere på seg selv. Men først - i stillingstittelen min heter det at jeg er «leder for folk og organisasjonsutvikling» i produktutviklingselskapet Inventas. Leder for folk. Det jobber cirka 140 mennesker i det selskapet jeg jobber i. Hele mennesker – som går på jobb cirka 7,5 time hver dag. Resten av tiden gjør de som mennesker flest, lever sine liv. Vi er alle hele mennesker med et helt register av kompetanser, ferdigheter og egenskaper – og med ulike, dog universelle følelser.

Samhandling er suksessfaktoren. Jeg har gjennom mange år som rådgiver erfart at på en arbeidsplass er arbeidsoppgavene vi har fått, antageligvis det enkleste vi gjør i løpet av en dag. Det er samhandlingen mellom mennesker som kan gjøre en arbeidsdag krevende, og som selvsagt kan gjøre arbeidsdagen givende og god også. Samhandling handler om kommunikasjon, forventninger og følelser. Det handler om formidling, om å se hverandre, om å lytte og om å forstå. Det handler om å kunne være seg selv.

Amy C. Edmonsen er professsor i ledelse og administrasjon ved Harvard Business School og har forsket på hva som gjør organisasjoner gode. Hun sier at smidighet, læring, innovasjon og teameffektivitet starter med psykologisk trygghet. Hennes forskning viser at psykologisk trygghet er selve fundamentet for en organisasjons prestasjoner. Hun sier videre at psykologisk trygghet må være til stede dersom medarbeidere enkelt skal kunne utrykke og være seg selv.

Et eksempel om jobbrelatert stress. Se for deg at du har utrolig mye å gjøre på jobb. Det tårner seg opp med oppgaver, og du må både lede prosjekter, lære nye systemer og være vennlig med kunder. Du rekker ikke svare på hverken telefoner, teamsmeldinger eller e-poster. Føler du deg utilstrekkelig? Stresset? Overveldet? Frustrert? Hva gjør du da? Svaret kan være at du velger å bite tennene sammen, regulerer følelsene dine, men ligger våken om natta med uro.

Hva bør du gjøre? Du bør ta deg tid til å forsøke å formulere følelsene dine, sette deg ned med lederen din og beskrive dem. Dele den frustrasjonen du har inn i deg, beskrive hva som gjør at du føler deg overveldet og utforske løsninger. En leder som tar deg imot, vil hjelpe deg å løse opp i situasjonen.

Hva om du er en leder som ser at trykket på medarbeiderne dine øker, forventningene blir større og tiden strekker ikke til? Da bør du sette av tid med dine medarbeidere til å beskrive det du ser og det som skjer. Du må våge å reflektere rundt hva dine medarbeidere føler om situasjonen og hvordan dere sammen skal løse det. Jo bedre forhold leder og medarbeider har, desto mer uttrykk av sanne følelser.

Arbeidslivet, som livet generelt, er gjennomsyret av og meningsløst uten følelser. Vi tar med oss jobbfølelsen hjem og vi tar med oss hjemmefølelsen på jobb, og vi tar med oss alt inn i en god, ok eller dårlig søvn. Og folk i din omgangskrets eller på jobben din kan gå gjennom hjertesorg, forelskelse, sorg, eufori, bedrag, fremgang, skam, glede, ensomhet og takknemlighet uten at du vet noe om det. Og mest sannsynlig kjenner et menneske på mange av disse følelsene, flere ganger i løpet av et liv. Det er universelt for oss mennesker.

Mange av oss trener kroppen. Men vi er ikke like gode på å trene vår mentale helse. Jeg har gjennom en lang rådgiverkarriere møtt motstand når jeg trekker frem den siden av ledelse og kommunikasjon som handler om å trene på å sette ord på, vise og forstå følelser. Nå er dette et område så absolutt i endring og det er givende å se at tematikk rundt empati og sårbarhet løftes frem i små og store virksomheter.

Folk på workation. Inventas har som et strategisk mål å være drømmearbeidsplassen. I disse dager sender vi 40 medarbeidere, i grupper på fem, på workation til Henningsvær. De har selv søkt om plass på workation og målet er at de skal bli bedre kjent med hverandre på tvers av fag og geografisk tilhørighet. De bor sammen i et hus i en uke der de må samhandle, arbeide, sosialisere seg og løse små og store oppgaver. Og selvsagt, benytte seg av de fantastiske mulighetene som ligger i naturen der oppe. Konseptet workation er utviklet av våre egne medarbeidere. For meg som organisasjonsutvikler, handler det om å legge til rette for å etablere trygge relasjoner på tvers, slik at de menneskene som drar på tur sammen skal kunne være seg selv. Jeg tror bestemt de blir tryggere i sin samhandling og kommunikasjon av et slikt opphold og på den måten har det bedre og presterer bedre på jobb. For å avdekke om vi oppnår den ønskede effekten, har vi to mastergradsstudenter i organisasjonsutvikling på NTNU som gjennomfører et studie på oss underveis. På den måten kommer fakta om workation på bordet etter hvert.

Så lett kan det sies. Jeg pleier å si til mine barn, at om du deler noe som er gøy, bra, morsomt eller fantastisk, dobler den følelsen seg hver gang du deler det med noen. Dersom du deler noe som er vondt, vanskelig, skremmende eller skamfullt – så halverer den vanskelige følelsen seg og blir lettere for deg å bære. Jeg en tilhenger av at vi alle må dele så mye som mulig med de vi stoler på og har rundt oss. Og derfor må vi også lære språket for å beskrive det vi har inne i oss.