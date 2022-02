Kjernekraft i Norge – mulighet eller luftslott?

Har over 200 reisedøgn i året: – Går ikke an å ha base i Trondheim

Satt på spissen er dette et viktig tiltak for å sikre bosettingen i distriktet

Saken oppdateres.

I de siste to årene har vi på nytt fått en diskusjon om kjernekraft i Norge. Vi hører ofte påstander om høye kostnader, store avfallsproblemer, manglende kompetanse og politisk vilje. Når det gjelder kostnader finnes det mye god informasjon. Det sørkoreanske atomkraftverket, AP1000, koster 19 millioner per megawatt eksklusivt finanskostnadene. I USA er kostnadene omtrent det doble, men kjernekraftanlegg kan bli 60–100 år gamle mens estimert levetid på vindkraft er kun 25 år. Et nedbetalt kjernekraftanlegg vil derfor produsere elektrisitet i over 35–75 år til kun 3,5 millioner per megawatt (MNOK/MW).

LES OGSÅ: Er det atomkraften som skal redde oss?

Vi kan sammenligne dette med havvind. Data fra ledende vindindustrikonsern viser en investeringskostnad på ca. 28 MNOK/MW installert kapasitet og derved ca. 45 milliarder kroner per havvindkraftanlegg som regjeringen har lansert. Med en AP1000 ville Norge ha fått 1,5 TWh høyere kraftproduksjon, uten avhengighet av vær og vind, med minst 40 år lengre levetid og 15 milliarder kroner billigere. Med gjennomsnittlig byggetid på syv år ville dette atomkraftanlegget gitt produksjon like fort som havvind.

Siden kjernekraft har høy investeringskostnad, men lave driftskostnader, er finansieringskostnadene viktig. Derfor er EUs taksonomi viktig. Motstanderne av kjernekraft bruker ofte skrekkeksemplene, men de vet kanskje ikke hvorfor disse eksemplene er så dyre? Det er på grunn av finansieringen og politikk, og ikke selve teknologien.

LES OGSÅ: EU-kommisjonen legger fram sin «grønne liste»

Det britiske atomkraftverket, Hinkley Point C, er et godt eksempel. Et fransk-kinesisk konsortium (NNBG) har tatt på seg finansiering og bygging, og for det får de en garantert netto totallønnsomhet på hele 100 milliarder euro utbetalt over 35 år! Dette er omtrent samme lønnsomheten som all norsk kraftproduksjon i 2020 i 50 år fremover. Hadde anlegget vært finansiert statlig med to prosent finansieringskostnad (og ikke ni prosent i privat regi) ville anlegget gitt strøm til omtrent 400 kroner per megawattime, eller under 40 øre/kWh, og ikke de vel 1,2 kroner/kWh som nå. Kostnaden med avfall og dekommisjonering (styrt avvikling av anlegg) er kun fem øre/kWh, og i de første 35 årene gir dette faktisk 45,5 milliarder kroner.

I enkelte land innbetales beløpet til et fond, mens i andre land håndteres det som et gebyr der staten tar kostnadene løpende. Dette er et politisk valg, og tar man kostnadene etter hvert, som ofte i offentlig sammenheng, oppstår disse kostnadene tilsynelatende plutselig fordi de må prioriteres inn i trange offentlige budsjetter. Det gir avisoverskrifter, og det heter seg at avfall og dekommisjonering av kjernekraft er dyrt. Realitetene er at kostnadene har allerede blitt innbetalt, og situasjonen er politisk selvpåført.

I motsetning til kjernekraft, betaler ikke vindkraftindustrien noe på forhånd for å håndtere rotorbladavfallet. Med 40 prosent av vindkraftparkene eiet av utenlandske stråselskaper; hvem vet hvordan håndteringen vil bli? I 2050 er estimert globalt rotoravfall hele 43 millioner tonn med et volum som får kjernekraftavfallet til å bli borte i forhold.

I Zwilag i Sveits lagres restmaterialet fra de fem kjernekraftverkene i Sveits. Innen 2075 forventer man 92 000 m³ av radioaktivt materiale totalt, der 99,5 prosent av radioaktiviteten finnes i 10,2 prosent av materialet. I 2018 hadde man lagret 2 355 m³ som hadde gitt Sveits 2.667 TWh (nesten 20 års produksjon for hele Norge).

Det beste er at moderne kjernekraftteknologi under utvikling, er mye bedre enn dagens kjernekraft. Den er billigere, har ingen av de risikoforholdene vi forbinder med dagens kjernekraft og vil etterlate seg omtrent 98 prosent mindre avfall for samme mengde produsert elektrisitet, eller man kunne produsert omtrent 40 ganger mer energi for samme mengde restmateriale. Til tross for at dagens kjernebrensel har kun én promille av radioaktiviteten igjen etter 40 års lagring, må restmaterialet lagres i over 200 000 år på grunn av svært strenge regler. Til tross for slike strenge regler vil en thorium-basert saltsmeltereaktor trenge kun ti års lagringstid på 83 prosent av materialet og de resterende 17 prosent må lagres i 300 år.

Når det gjelder kompetansesituasjonen i Norge, krever det noe mer vurderinger, men det enkleste er å se til Sverige. På 70-taller hadde Sverige et lite team på seks personer som sto for planleggingen for alle de 12 reaktorene som ble bygget på 15 år, ifølge professor i kjernefysikk Jan Blomberg. Man trenger altså relativt få som virkelig kan det vitenskapelige.

I Norge har vi opparbeidet mye solid kompetanse innen offshorenæringen innen materialteknikk, avansert sveising, prosesstyring og mye mer. Da Ekofisk ble åpnet, kunne vi svært lite – i dag er vi blant de beste. Dette kan gjøres igjen, og import av fagfolk er selvsagt en mulighet i tillegg til samarbeid med internasjonale fagmiljø. Det er slik man bygger ny industri, og kompetansesituasjonen er ikke noe vesentlig problem.

Den politiske viljen er derimot svak, men det vil endre seg fort når politikerne forstår at deres politiske liv beror på energispørsmålene. Med en feilet energipolitikk er det vi, folket, som må sette kjernekraft på agendaen. Gjennom økt energiproduktivitet og flytting av «skitne industrier» har Vesten fremstått som «ren og pen»i takt med politiske luftslott, men realitetene er noe annet – den globale energimiksen har knapt endret seg på 35 år. Kanskje på tide å tenke nytt?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !