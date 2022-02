Margarinfabrikken gjør Østbyen unik

Et smart grep har spart hotellsjefen for skyhøye strømregninger

Saken oppdateres.

Når debattansvarlig i Adressa Andrea H. Tiltnes etterlyser mer temperatur og engasjement i den offentlige debatten i Trondheim føler jeg meg kallet til å bidra med min ærlige mening om en sak. En av yndlingsgatene mine i Trondheim er Frostaveien, og Frostaveien er sikkert også en av de gatene jeg har gått opp og ned flest ganger i løpet av livet mitt. På tidlig 2000-tall bodde jeg i et pønkekollektiv ved Buranbanen og var samtidig aktiv på UFFA noe som forklarer gåturene opp og ned Frostaveien.

For nesten tyve år siden reflekterte jeg nok ikke så mye over hvorfor jeg trivdes så godt i Østbyen, men det er ingen tvil om at en bydel som er bygd opp etter en plan, har gode parker og grøntarealer, vakker arkitektur, kunst og kulturtilbud og så videre fungerer godt for folk. Alt dette har Østbyen. Mye av bebyggelsen ble oppført i etterkant av innførelsen av murtvang i 1899 og gir bydelen et sammenhengende og unikt kulturmiljø.

Midt i det som blir definert av riksantikvaren som et kulturmiljø som har nasjonal interesse og som befinner seg i NB!-registeret, ligger den vakre Margarinfabrikken fra 1920. Margarinfabrikken er i dag boliger og kontor og en del av det som gjør en gate som Frostaveien unik. Margarinfabrikken bidrar til at hele området er definert som et kulturmiljø av nasjonal interesse, likevel skal bygningen altså rives. Arbeiderpartiet, Høyre og Frp går, som de ofte gjør i slike saker, sammen og skaffer utbyggeren flertall for at det er greit å røske ned noe av det som gjør området og byen vår unik, for å erstatte det med en seks etasjers glorifisert brakke i stål og betong. Skiten skal bort.

Grunnen til at utbyggeren i det hele tatt kan rive Margarinfabrikken er et smutthull i form av en utdatert reguleringsplan fra 90-tallet. Som salt i såret har utbyggeren helt ufortjent smykket seg med den lokale stoltheten basse og kalt prosjektet «Basseløkka».

Les også: Vil redde denne rivningstruede bygningen i Trondheim

Vi har siden 90-tallet beveget oss langt både når det kommer til kunnskap om kulturminner og om klimagassutslipp knyttet til riving av hus. Mesteparten av utslippene til et hus kommer i forbindelse med oppføringen, dermed er det sjeldent eller aldri bærekraftig å rive fullt brukbare bygninger for å bygge nytt. Frp er i det minste ærlige på at de verken bryr seg om klimagassutslipp eller bygningsvern så deres valg kan jeg for så vidt respektere i form av at det er sammenheng mellom ord og handling, men vi burde kunne forvente mer av Høyre og AP.

Jeg er ikke i mot fortetting per se, og i tilfellet med Margarinfabrikken kunne man fint oppført en ny stor bygård på vesentlige deler av tomta samtidig som man beholdt Margarinfabrikken. Med bittelitt ambisjonsnivå for arkitektur og noen familieleiligheter kunne det, i samspill med den gamle industribygningen blitt et veldig godt byfornyelsesprosjekt, men dessverre blir alle andre hensyn nedprioritert til fordel for profittmaksimering.

Les flere saker om byutvikling i Trondheim

Vi må bygge, men det kan gjøres på en vesentlig bedre måte enn det som alt for ofte skjer i dag. Skal vi få til det må politikerne ta styringa over byutviklingspolitikken og ikke overlate det til utbyggere som, med noen hederlige unntak, dessverre ofte er ambisjonsløse på vegne av noe som helst annet enn seg selv. Det at de to største partiene begge mangler et synlig prosjekt for byutviklingen og ofte finner sammen i tilsynelatende planløs enighet visker ut de politiske skillelinjene. Da sier det også seg selv at en av de viktigste politiske debattene i byen fort blir litt kjedelig. De som leter etter mer temperatur og tydeligere skillelinjer i Trondheimspolitikken kan gjerne begynne der.

Personlig håper jeg at lokalvalget i 2023 utjevner styrkeforholdet mellom de partiene som synes det er greit å styre på dispans og overlate mesteparten av byutviklinga til utbyggerne, og de som mener at en by blir best med politisk styring og mer av den typen sammenhengende og ambisiøse planer som i sin tid skapte bydeler som Østbyen.

