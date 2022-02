- Mange er redde for at krigen kan komme hit

Etter lengre tid med oppbygging av militære kapasiteter, diplomati og gjensidige beskyldninger om militær aggresjon er katten nå ute av sekken. Russland har engasjert seg militært i Ukraina på bred front. Alt tyder på at Ukraina i skrivende stund invaderes av en overlegen russisk militær styrke. Hva betyr dette for Ukraina og Russland på kortere og lengre sikt. Denne kronikken ser på muligheten for at invasjonen kan lykkes, og hva som deretter kan bli de militære og praktiske utfordringene for Russland ved en eventuell okkupasjon?

Som nevnt over har Russland over lengre tid bygget opp en formidabel militær kapasitet som er utplassert rundt det meste av Ukraina. Styrken er sammensatt av alle de kapasiteter og støttefunksjoner som er nødvendige for en kraftfull offensiv. Det er ingen tvil om at denne gangen er det alvor, blodig alvor.

Russland har siden midten av 90-tallet gjennomført militære operasjoner flere ganger, blant annet i Tsjetsjenia i perioden 1994–1999 (første og andre tsjetsjenske krig), i Georgia i 2008 og anneksjonen av Krim i 2014. De har støttet opprørerne i Donbassregionen øst i Ukraina og de har ikke minst aktivt støttet Assad-regimet i Syria.

Krigene i Tsjetsjenia, særlig den første, var brutale, men de tydeliggjorde store svakheter i det russiske militæret. Det russiske forsvaret hadde fått hard medfart etter avslutningen av den kalde krigen, og fremsto på mange måter som umotivert og uforberedt. Mot slutten av 90-tallet ble det fattet en rekke beslutninger om oppgradering av det russiske militæret utrustningsmessig, taktisk og treningsmessig.

Den første reelle testen av det reformerte russiske militæret ble derfor konflikten i Georgia i 2008. De russiske styrkene var helt overlegne de georgiske, men konflikten tydeliggjorde likevel betydelige militære svakheter, i særdeleshet forsvarsgrenenes evne til samarbeid.

Siden denne konflikten har Russland brukt tiden godt. De har anskaffet store mengder moderne utstyr, de militære styrkene er profesjonalisert og de har hatt muligheter til å teste ut taktikker og samhandling mellom våpengrener, blant annet i Syria. Det russiske militæret er derfor, etter all sannsynlighet, meget godt forberedt for offensive operasjoner mot Ukraina.

Det ukrainske militæret har også gjennomført betydelige reformer siden den russiske anneksjonen av Krim i 2014. De har fått bedre trening, tilførsel av bedre utstyr og er tallmessig å anse som en betydelig styrke. De kan neppe holde stand lenge mot den russiske militærmakten, men de har likevel evnen til å påføre russerne betydelige tap. Dette likevel ikke nok til å avskrekke ytterligere russisk aggresjon eller forhindre at Ukraina blir helt eller delvis okkupert.

Den store utfordringen for Russland blir med andre ord ikke invasjonen i seg selv, men hva som vil skje etterpå. Det kan i denne forbindelse være instruktivt å se på hva som skjedde etter den vellykkede amerikanske invasjonen av Irak i 2003. 1 mai 2003 erklærte president Bush «mission accomplished» på det amerikanske hangarskipet USS Abraham Lincoln.

Forestillingen blant den neo-konservative amerikanske administrasjonen var at irakerne, straks Saddam Hussein var fjernet, ville omfavne og utvikle et demokratisk og vestvennlig styresett. Forestillingen var både naiv og feilaktig. Irak ble et arnested for en endemisk voldsspiral, og det er gode grunner for å hevde at mange av dagens utfordringer i Irak og Syria har sin opprinnelse i den amerikanske invasjonen. USA erfarte det som ofte er problemet i slike sammenhenger; det er ikke den innledende invasjonen som er det vanskeligste, men hvordan håndtere en okkupert og fiendtlig befolkning.

Det er derfor gode grunner til å anta at den største utfordringen for Russland ikke vil bli å nedkjempe den ukrainske hæren, men perioden etter at Putin erklærer sitt «mission accomplished». Det er grunn til å tro at det er en forestilling i Kreml om at det er et slags ukrainsk folkekrav om at når den «fascistiske marionettregjeringen» kastes, så vil en stor del, kanskje et flertall av ukrainere støtte opp om den «legitime» russiske maktovertagelsen. Dette er å gjøre opp regning uten vert.

Russland tenderer mot å overvurdere vestlig og særlig amerikansk innflytelse i Ukraina. Den russiske forestillingen om at den ukrainske regjeringen er et vestlig marionettregime er feilaktig og har intet grunnlag i ukrainsk politisk virkelighet. Ukraina har gjennom 30 år utviklet en selvstendig og sterk nasjonal identitet.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har russisk som morsmål og har jødisk bakgrunn. Han kan ikke med noen rett kalles «fascist». Det er følgelig god grunn til å anta at den store utfordringen for Russland ikke er selve invasjonen, men hva som skal skje etterpå. En russisk okkupasjon av Ukraina kan bli svært komplisert, kostbar og potensielt blodig.

