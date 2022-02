Ukraina-krigens mange årsaker

Saken oppdateres.

Blir det krig i Ukraina, spurte mediene så sent som forrige uke? Spørsmålet kom i seneste laget. For faktum er at det har vært krig i Ukraina i åtte år. Den har riktignok vært ført på lavt bluss, men ikke lavere enn at den har kostet godt over 13 000 mennesker livet og fått over 1,5 millioner mennesker til å flykte fra hjemmene sine. Denne uka gikk denne hybridkrigen over i en konvensjonell angrepskrig.

Krigens dypeste årsaker ligger i de maktpolitiske justeringene i kjølvannet etter Sovjetunionens kollaps. Da Russland lå nede for telling og USA fremsto som den kalde krigens seierherre, annonserte amerikanerne en ny sikkerhetspolitisk doktrine. Den gikk ut på å omdanne de gamle kommuniststatene i øst til liberale demokratier. Dette ville skape et stabilt Europa, mente de. Demokratisering var praktisk fredsarbeid, for demokratier kriger ikke mot hverandre, hevdet de.

Land i Øst-Europa utnyttet Russlands svakhet og amerikanernes invitasjon. De introduserte demokratiske reformer og stilte seg i kø for å bli medlemmer av EU og Nato. Russland sank inn i kaos. Landets ledere kunne ikke forhindre flukten fra den gamle sovjetiske innflytelsessfæren og inn i vestlige organisasjoner. De kunne heller ikke forhindre at Russlands rikdom og makt på få år ble samlet i hendene på mafia og oligarker.

Så kom Putin til makten. Han fjernet noen av oligarkene – ikke alle; han fjernet de som var uenige med ham. Men han belønnet andre og inkluderte dem i sin politiske krets. I løpet av få år gjenreiste han Russland og konsoliderte sin egen makt. Innenrikspolitisk ble han oligarken over alle oligarker. I utenrikspolitikken satte han foten ned for vestlig innblanding i Russlands nabolag. Observatører begynte å snakke om at verden var bipolar igjen, og at en ny kald krig var under emning i Europa

Ukraina lå midt i den nye bipolaritetens spenningsfelt. At landet ble gjenstand for storpolitiske dragkamper, ble tydelig i 2004. Den Russland-vennlige Viktor Janukovitsj vant presidentvalget. Da motkandidaten hans, den vestvendte Viktor Jusjtsjenko, påpekte av valget var korrupt og krevde omvalg, ble han forgiftet. Valgfusk og drapsforsøk utløste store demonstrasjoner i Kiev: Den såkalte oransjerevolusjonen i 2004–05.

Ti år senere brøt det ut annen demonstrasjonen. Denne gang som en følge av at den Russland-vennlige Janukovitsj avviklet Ukrainas avtaler med EU. Protestene på Kievs sentrale Majdan var så voldsomme at Janukovitsj fant det best å flykte til Russland.

Putin så at Ukraina var i ferd med å gli inn under vestlig innflytelse. Han forstod at dersom Russland skulle beholde flåtebasen på Krim, måtte han erobre Krim-halvøya med makt. Som avledningsmanøver for det militære felttoget mot Krim i 2014, oppmuntret han russisktalende innbyggere i Ukrainas østlige Donbass-områder til å gjøre opprør mot regjeringen i Kiev. Nå var krigen i Ukraina i gang.

Krig har mange årsaker. Noen kan føres tilbake til endringer i balansen mellom stormaktene. Her har forspillet til krigen i Ukraina likheter med Cuba-krisa fra 1962. Den gang endret Sovjetunionen maktbalansen ved å plassere atomraketter på Cuba. Dette provoserte president Kennedy som svarte med militære trusler. I Ukraina var det vestlig ekspansjon som provoserte Russland, og Putin som svarte med militære trusler.

Men én forskjell er avgjørende: Cuba-krisa ble løst på diplomatisk vis, men Ukraina-krisa fikk aldri noen diplomatisk løsning. Kennedys militære trusler ledet til forhandlinger og politisk kompromiss om Cuba: Sovjetunionen fjernet atomvåpnene, mot at USA lovet å la Castro-regimet i fred. Under Ukraina-krisa ble det ingen seriøse forhandlinger. Fra dette perspektivet fremstår krigen i Ukraina som en fatal feilvurdering av Putin og av Russlands sikkerhetsbehov.

Dermed er vi inne i andre årsaker til krig: Misforståelser, statslederes oppfatninger og tolkninger av storpolitiske situasjoner. Nyhetene er for tiden fulle av spekulasjoner om Putins motiver. Dette er som regel øvelser i ørkesløshet. Det er ofte lite annet enn synsing og kan forstyrre den politiske forståelsen snarere enn belyse den.

Putin ga klar beskjed i 2007 om at ekspansjon av vestlig innflytelse østover var helt uakseptabelt. Året etter, da Georgia forberedte medlemskap i Nato, svarte Putin med å invadere landet. I 2014, da det brøt ut anti-russiske opprør i Kiev, svarte Putin med å invadere Krim-halvøya for å beholde basen til Russlands svartehavsflåte.

Slik sett passer invasjonen av Ukraina inn i et kjent mønster. Og krigen i Ukraina fremstår som en varslet krig. Dersom USA og Vesten hadde oppfattet Putin riktig og gitt løfter om at Ukraina aldri ble medlem av Nato, kunne krig ha vært unngått? Kanskje. Putin så de østeuropeiske statenes flukt mot vest som Russlands tap av både innflytelsessfære og dybdeforsvar. Amerikanerne oppfattet ikke alvoret i Putins analyse.

Cuba-krisa minner oss om at innenrikspolitiske maktspill kan påvirke utenrikspolitisk analyse. Kennedy og Khrusjtsjov hadde begge to politiske problemer på hjemmebane. De var kritisert av militære hauker og politiske rivaler, og la derfor an på å fremstå frem som sterke og besluttsomme. Det samme kan sies om Bush, Obama og Trump. Alle hadde store utfordringer hjemme og kompenserte ved å fremstå som resolutte ledere. Ingen av dem ønsket å justere doktrinen om «engasjement og utvidelse» i Øst-Europa. Dette kunne få dem til å fremstå som ettergivende og svake. Doktrinen – som altså som var laget i en unipolar verden – ble dermed aldri justert da Russland gjenreiste seg og europeisk politikk ble bipolar igjen.

Også Putin har innenrikspolitiske problemer å stri med. Populariteten hans har vært dalende. Spørsmålet er om den vil falle ytterligere som en følge av invasjonen av Ukraina. Folkelige protester i russiske byer kan tyde på det. I tillegg kan Vestens sanksjoner ødelegge Russlands økonomi. Dette kan undergrave Putins legitimitet ytterligere. Det russiske sikkerhetspolitiet kan få mye å gjøre dersom de skal bryte opp folkelige demonstrasjoner i tiden som kommer.

Så er det grunn til å minne om at Putin kom til makten på måter som gjør ham sårbar for målrettede vestlige sanksjoner: Han er øverste oligark i et mafiaregime, og vestens sanksjoner er skreddersydd for å svekke dette regimet. Sanksjonene er ment å ramme medlemmer i det russiske samfunnets rike elite, skape misnøye med Putins lederskap og lage splid i hans innerste sirkler.

Men den svakeste statslederen i dette spillet er trolig Biden. For han må forholde seg til et republikansk parti som ikke bare forakter ham, men som også beundrer Putin. Biden spiller et høyt spill på hjemmebane. Et utenrikspolitisk feiltrinn vil utløse nådeløs fordømmelse fra republikanerne. Og de ruster seg, som Putin utmerket vet, til de amerikanske mellomvalgene til høsten.