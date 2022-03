EUs reaksjon mot Putin. For lite, for sent?

Saken oppdateres.

Til tross for uker med alvorlige og troverdige advarsler fra USA om at et russisk angrep på Ukraina var nært forestående, våknet europeiske ledere 24. februar i vantro og fullstendig sjokk over nyhetene om at Russland hadde startet en fullverdig invasjon av Ukraina. Lokket av Vladimir Putin til selv å tro at Kreml virkelig mente alvor med å finne en diplomatisk løsning på sikkerhetskrisen. En krise som han de facto hadde skapt selv med sin årelange hybridkrigføring i Øst-Ukraina og annekteringen av Krim i 2014. Vesten fant seg plutselig utmanøvrert og lurt.

Men dette var ikke første gang Kreml fikk EU-ledere til å se dumme ut. De burde ha visst bedre, at Putin ikke er annet enn en løgner. Etter år med bedrag, ydmykelse og til og med trusler, burde alle med en fjern sans for politikk – eller enda bedre – psykologi, for lenge siden ha forstått én ting: Putin som for rundt tretti år siden ikke var annet enn en lydig KGB-offiser, klarte aldri å overvinne fantomsmerten han har følt som følge av Sovjetunionens kollaps i desember 1991.

Det burde vært klart for alle at han i disse årene har vært besatt av ideen om å gjenskape et nyimperialistisk Russland. Og om nødvendig tvinge andre til å akseptere det. I løpet av de siste tjue årene har Putin gjentatte ganger opptrådt som brannstifter, og EUs og stats- og regjeringssjefer har stadig vekk gitt ham rollen som brannmann.

Naivitet fra EUs side kom også til syne sommeren 2008. Kort tid etter daværende EU-rådspresident Nicolas Sarkozy stolt hadde hamret ut en sekspunkts fredsplan som avsluttet Russlands femdagers krig med Georgia, anerkjente Russland ensidig de georgiske territoriene Abkhasia og Sør-Ossetia. Kreml har aldri brydd seg om å implementere fredsplanen fullt ut. I stedet har de utvidet sin militære tilstedeværelse i de to georgiske utbryterregionene og fortsetter å være engasjert i en ulovlig grensepolitikk. En politikk som presser den da vedtatte våpenhvilelinjen lenger inn i georgisk territorium, mens EU-ledere fortsetter å rose 2008-avtalen.

Også i 2014 og 2015 viste EU og mange statsoverhoder og regjeringer i medlemslandene en betydelig grad av godtroenhet. De syntes å tro at Russland virkelig var forpliktet til samtalene som EU, Russland og Ukraina holdt på med i flere måneder for å imøtekomme påståtte russiske bekymringer over assosiasjonsavtalen mellom EU og Ukraina.

Seinere viste det seg at Putin nettopp brukte samtalene til å forsinke implementeringen av avtalen, og som en mulighet til å drive en kile mellom EU og Ukraina etter at det ikke hadde lyktes med det høsten 2013. På samme måte var også Russlands, og dermed Putins, forpliktelse til de såkalte Minsk-protokollene fra 2014 og 2015 hul. De var opprinnelig utformet for å avslutte krigen i Ukrainas Donbas-region. Men krigen som nå utspiller seg, startet med at Putin først anerkjente de to separatistenhetene i det østlige Ukraina, før han beordret fullverdig invasjon av hele landet.

Selv etter at Russland hadde annektert Krim i mars 2014, fortsatte EU-ledere å vike unna. Jada, de var raske med å vedta sanksjoner som svar på Russlands annektering av Krim, og de har fornyet disse hver sjette måned siden. Men disse restriktive tiltakene har ikke blitt utformet slik at de virkelig påfører det russiske regimet materiell skade.

Russlands påfølgende innblanding i EU-medlemsstatenes indre anliggender, eller dets statsstøttede drap på det de oppfattet som fiendtlige undersåtter i Salisbury i 2018 og i Berlin-Tiergarten bare et år senere, har heller ikke stoppet EU fra å gjøre forretninger med Russland. Tyskland har holdt på den omstridte North Stream II-rørledningen, inntil for bare noen dager siden, er uten tvil det mest fremtredende eksemplet.

I to tiår har EU trodd at å forfølge en strategi for diplomatisk forsoning, kombinert siden 2014 med en viss lemping av økonomisk straffetiltak, ville begrense Putin og tillate EU-landenes regjeringer til fortsatt å drømme om en retur til 1990-tallets gode forhold med Russland. I forrige uke gikk det opp for lederne i hvert enkelt EU-land at denne tilnærmingen har mislyktes.

Etter hvert som de dramatiske hendelsene i Ukraina fortsetter å utspille seg, virker det som om EU – etter år med ønsketenkning – endelig har tatt et lynkurs i utenrikspolitisk modning. Etter at den har overvunnet sin innledende lammelse og bruk av kosmetiske sanksjoner, har EU bestemte seg for å hindre flere russiske banker fra tilgang til Swift-banksystemet. Mindre enn 24 timer senere erklærte EU-kommisjonens president Von der Leyen at EU for første gang på lang tid vil finansiere kjøp og levering av våpen til et land som er under angrep.

Von der Leyen hevder at dette øyeblikket er et vannskille for EU. Da alle 27 EU-statene enstemmig ble enige – uten særlig byråkrati – å ta imot ukrainske flyktninger i løpet av de neste tre årene, kan hun til og med ha rett. Men likevel er det tilrådelig å utvise forsiktighet.

Disse beslutningene er ikke et resultat av en plutselig strategisk visjon om hvordan EU skal posisjonere seg i fremtidige konflikter. Også EUs handlinger overfor Russland de siste 20 årene burde ha gjort dette klart. Det vil likevel være for tidlig å tolke EUs oppvåkning som grunnlaget for en fremtidig politikk overfor Russland.

Det er en berettiget frykt blant mange etter sovjettiden – når våpnene tier, og en ny europeisk orden oppstår – at noen EU-stater ikke vil nøle med å prøve å gå tilbake til et «business-as-usual»-forhold til Russland. Selv om flere hundre tusen ukrainere har flyktet fra landet, uskyldige er drept av russiske bomber, og Putin har åpent truet med å bruke atomvåpen, ser EUs siste svar ut til å være for lite og for seint.

Men hvem vet – dette er ekstremt turbulente tider og alt er i spill. Det var den andre verdenskrigen som brakte EU til live. Det kan godt være at i ettertid var det utsiktene til en tredje verdenskrig, som ga EU en ny sjanse til å bli gjenfødt som en sann makt på verdensscenen.

