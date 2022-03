Pandemien har vist oss verdien av reiseliv og kultur

Saken oppdateres.

Er det én ting pandemien har vist oss, så er det hvilken enorm betydning det lokale reiselivet og kulturtilbudet har for folk flest. Ting vi før tok for gitt, ble plutselig revet bort fra oss da hoteller, restauranter, uteliv, opplevelser og kultur ble delvis eller helt stengt ned. Det er dette som gjør at Trøndelag er et godt sted å bo og besøke.

Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av NHO Reiseliv, er det dette vi har savnet aller mest under pandemien; frihet til å reise, oppleve nye ting, dra ut og spise, danse og dra på konsert. Etter to mørke år med sosial nedstenging, kan vi endelig møtes igjen. Reiseliv og serveringsbransjen i Trøndelag er utrolig takknemlig for den støtten de har opplevd fra lokalbefolkningen under pandemien, og vår oppfordring er å fortsette å støtte dine lokale favoritter. For selv om meteren er borte og hoteller, restauranter, uteliv og kultur endelig får lov til å drive som normalt, vil det ta tid for mange å hente seg inn igjen.

Nordmenn har virkelig fått øynene opp for Norge som ferieland. Man trenger ikke nødvendigvis å reise langt for å få den perfekte sommerferien, eller helgeturen med gode venner. Ifølge fersk undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer forventer 36 prosent av reiselivsbedriftene i Trøndelag at det også i år blir flest nordmenn som besøker, eller benytter seg av deres tilbud og aktiviteter.

Kun 14 prosent forventer at de utenlandske turistene kommer tilbake for fullt i sommer. Fire av ti tror pandemien har endret folks reisemønstre og adferd, og at det vil kreve endringer og omstilling i reiselivet – også etter pandemien. Reiselivsbedriftenes prognoser bekreftes av en undersøkelse som viser at nær halvparten av oss nordmenn vil fortsette å feriere i Norge fremover fordi det føles tryggere enn å dra til utlandet.

En fersk rapport fra analysebyrået Menon Economics bekrefter også at det er oss nordmenn som kommer til å være det aller viktigste markedet for norsk reiseliv i årene som kommer. Menon estimerer at norsk reiselivs omsetning vil øke med 45 prosent frem til 2030. Det forventes en stor vekst innen feriemarkedet spesielt, og aller sterkest vekst blant lokalbefolkningen. Det blir spennende å se om pandemien fører til varige endringer i folks reiseadferd og preferanser, men én ting er sikkert: Behovet for å møtes, være sosiale, reise, utforske og oppleve nye ting har aldri vært sterkere. Aldri før har reiseliv og kultur vært viktigere, og vekstpotensialet er enormt.

Trøndelag vil igjen myldre av turister. Fantastiske opplevelser langs Den Gylne Omvei, verdensarvstedet Røros og moderne hoteller som Scandic Nidelven og Britannia Hotel i Trondheim har bidratt til å bygge Trøndelag som et attraktivt reisemål, både for forretningsreisende og ferierende turister.

Før pandemien rammet oss, tiltrakk Trondheim seg et stort antall tilreisende årlig og hadde godt over én million gjestedøgn i 2019. De siste 15 årene har antall cruiseanløp til Trondheim doblet seg, og antall passasjerer er femdoblet. Det er særlig amerikanere og tyskere som har oppdaget Trondheim de siste årene. I 2018 utgjorde turister fra USA 30 000 gjestedøgn – en tredobling siden 2016.

Det kan ta litt tid, men Trondheim og regionen vil igjen myldre av turister i fremtiden – også utenlandske besøkende. Ifølge Menon vil vi se en vekst av utenlandske turister til Norge på over 50 prosent frem mot 2030. Eksportinntektene fra utenlandske gjester vil vokse fra 59 milliarder kroner i 2019 til 90 milliarder kroner i 2030.

Aktiviteter og opplevelser i norsk natur kommer til å bli mer og mer populært, men også det urbane Norge. Her har Trøndelag et stort komparativt fortrinn med et mattilbud og råvarer i verdensklasse. I 2022 har Trondheim og Trøndelag status som europeisk matregion. Restauranter som Credo, Speilsalen og Fagn, og kulturarrangementer som Trøndersk Matfestival, Olavsfestdagene, Bryggerifestivalen og Pstereo bidrar til å skape et fantastisk servering- og kulturtilbud i byen.

Koronakrisen har rammet reiseliv og kultur spesielt hardt. Nå er det viktig at både lokale og nasjonale politikere støtter opp om disse to bransjene i gjenreisingsfasen og sier ja til lokale initiativ som skaper arbeidsplasser og verdiskaping lokalsamfunnet er avhengig av. For reiselivet er kommunens beste venn.

Trondheims reiseliv sysselsetter over 8500 ansatte som genererer 224 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunen (2019). Flere turister er positivt og bra for kommunen fordi det betyr flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa. Og flere arbeidsplasser gir økt bolyst. Det er hoteller, restauranter, kultur og uteliv som gjør at Trondheim er et godt sted å bo, og en attraktiv by å besøke. Det er disse arenaene som gir oss påfyll, mening med livet, sosial glede og lykke. Det har pandemien lært oss, og det må vi huske på skulle det oppstå nye virusvarianter eller pandemier i fremtiden: Vi må aldri igjen få en nedstenging av en hel næring som er så viktig for folks sosiale liv og mentale helse.

