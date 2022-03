Hvem husker Pernille?

Følelsesladet demonstrasjon på Torvet: - Jeg er redd for befolkningen i Ukraina, og for familien min i Russland

Den 25. november 2018 satt jeg og så på nyhetene. En reportasje handlet om Pernille Engelsen Skogsletten som fikk leukemi (blodkreft) i 2012, og som havnet i dyp depresjon etter endt kreftbehandling på grunn av seneffekter. Reportasjen viste en tidligere livsglad kvinne som fikk livet fullstendig endret da hun ble rammet av kreft.

Kreften ble behandlet og hun hadde god prognose for livet videre. Allikevel ønsket hun etter hvert ikke å leve mer fordi seneffektene ble for store. Hun slet med fatigue, hun klarte ikke å ta til seg næring på grunn av tørre slimhinner og metallsmak i munnen. Hun som hadde elsket å være ute i solen, verken kunne eller klarte det lenger.

Livet forandret seg fra å være fylt av glede, til et mørke i dobbelt forstand. Hun prøvde å ta livet sitt fem ganger, en gang ved å krasje med bil. Til slutt kom hun ut av depresjonen og ønsket å leve videre. Jeg siterer fra boken hun skrev: «Når solen kommer opp over åskammen og skinner som gull og vakre farger, og lyset brer seg over horisonten, da tenker jeg at sånn var livet mitt også. Lyset kom tilbake til meg og jeg håper at vi alle, om du er en av dem som har vært nedi mørket, skal få kunne kjenne gleden over lysere dager». («Det var en helt vanlig dag». Elefants Forlag)

Slik gikk det ikke. Hun fikk noen fine år som hun verdsatte mer enn noe annet, før hun i oktober 2018 fikk tilbakefall. Denne gangen var kreften uhelbredelig og hun døde 27. oktober 2019. Hvorfor ønsker jeg å gjengi denne sterke historien jeg aldri har kunnet glemme?

I hennes historie ligger det budskap som både helsevesenet og bevilgende myndigheter må ta til seg. Jeg har også møtt pasienter som var usikre på om deres kreftbehandling var verdt det når de opplevde seneffektene av behandlingen. Vi investerer i dag enorme summer i moderne kreftbehandling, men investerer vi nok i livet etter kreften?

I boken beskrives hennes ønske om tettere samarbeid mellom spesialister, i dette tilfelle mellom onkologer og psykiatere. Hun følte at hun falt mellom systemer som ikke hadde plass for henne. I desember 2018 skrev jeg en kronikk i Adressa med tittelen: «Hvis livet var som skrik av Munch».

Jeg ønsket å sette søkelys på de psykiske seneffektene ved kreftsykdom og hvor vanskelig det var å få hjelp til disse. Noen opplever frykten for tilbakefall så sterk som bildet av Munch illustrerer. Pernille Engelsen Skogsletten sin historie illustrerer utfordringene knyttet til psykisk helse på en annen og enda sterkere måte.

Hvor står vi i dag? Jeg opplever at det fortsatt er svært vanskelig å få psykisk helsehjelp etter kreftsykdom i Midt-Norge. Har du god råd, kan du nok fortsatt få psykologbehandling, men alle har ikke-råd til det. Å få time til en psykolog, hvor man bare betaler egenadel, er for tiden umulig fordi koronapandemien har ført til ytterligere belastning på psykisk helsevern.

Henvisninger til distriktspsykiatriske sentra avvises fortsatt med begrunnelsen at det ikke handler om alvorlig psykiatrisk lidelse. Dette selv om vi vet at både angst og depresjoner er økt under og etter behandling, og at selvmordsraten er økt de første årene etter behandling.

Hva hjelper det å redde liv med moderne kreftbehandling hvis de senere går tapt? Min opplevelse er at vi er verre stilt nå enn i 2018 når det gjelder tilbudet om psykisk helsehjelp etter kreftbehandling. Det er dessverre mange som er i den situasjonen Pernille Engelsen Skogsletten var, hvor hun følte hun ikke fikk hjelp. Noen må ta dette inn over seg.

Jeg opplever i dag økt fokus på seneffekter etter kreftbehandling. I dag lever det mer enn 300 000 kreftoverlevere i Norge. Én av tre får seneffektekter og én av fem alvorlige seneffekter. Det betyr opp mot 100 000 mennesker. Denne gruppen vil vokse i årene framover takket være stadig bedre behandling. Det kommer en tsunami av kreftoverlevere. Er bevilgende myndigheter forberedt på det?

Helse Midt- Norge har nå bevilget midler til en sårt tiltrengt poliklinikk for seneffekter på St. Olavs hospital og skal ha ros for det. Det vil gi kreftpasienter i regionen en mulighet for utredning av seneffekter som har store konsekvenser for livskvalitet. I oppbyggingen av denne poliklinikken håper jeg at man ikke glemmer ivaretakelse av de psykiske seneffektene ved kreft og styrker tilbudet til disse pasientene.

Nasjonalt håper jeg nå at pandemien slipper taket slik at helseminister Ingvill Kjerkol vil få tid til å starte arbeidet med styrking av helsehjelp ved psykisk sykdom, noe jeg tror hun ønsker. Utfordringene er store for svært mange grupper, både barn og voksne. La historien om Pernille Engelsen Skogsletten være en påminnelse om det.

(Historien om Pernille Engelsen Storsletten er gjengitt etter pårørendes godkjenning og ønske)

