Målet helliger ikke middelet

Nylig kunne vi lese i Adresseavisen at en ambulansearbeider brøt taushetsplikten etter å ha varslet barnevernstjenesten som følge av at en pasients hjem ble vurdert som rotete og uhygienisk. Saken ble henlagt av barnevernstjenesten etter ett hjemmebesøk, men påførte naturligvis familien det gjaldt en betydelig belastning. Saken ble klaget inn til Statsforvalteren, men denne instansen erkjente ikke at urett hadde skjedd før Sivilombudet kom med sin kritikk. Nå skal rutiner gjennomgås.

Vi vil berømme barnefaren for at han maktet å ta saken videre og for at forholdene også omtales i media. Saken fremstår svært alvorlig, først og fremst på grunn av påkjenningen familien ble utsatt for, men også fordi den svekker tilliten til helsepersonell og den trygghet pasienter skal kunne ta for gitt når sykdom rammer.

Det er en vesentlig inngripen i privatlivet å bli urettmessig meldt til barnevernet, og i denne saken er det særlig krenkende at ambulansetjenesten til og med sendte barnefarens journal og epikrise sammen med bekymringsmeldingen. At ikke engang Statsforvalteren var i stand til å identifisere alvoret i saken før korreksen fra Sivilombudet kom, gjør oss svært urolige for hvilken lovforståelse, holdning og praksis denne saken representerer.

Hendelsen er imidlertid ikke unik. Urettmessige bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten utgjør dessverre en utilstrekkelig påaktet rettssikkerhetsproblematikk. Vi mener dette til dels kan forklares av en uklar lovforståelse blant ansatte med taushetsplikt, og dels av at det har utviklet seg en praksis som navigerer etter en holdning om at det er bedre å melde en gang for mye, enn en gang for lite. Men det må tungtveiende grunner til for å sette taushetsplikten til side. Det er ikke nok å være bekymret, og meldinger skal aldri sendes som en rutine eller «for sikkerhets skyld».

Helsepersonells lovpålagte taushetsplikt er en av de viktigste forutsetningene for å kunne komme i hjelpeposisjon overfor mennesker i en sårbar situasjon. Pasienter må kunne stole på at deres personlige integritet og grunnleggende rettigheter blir respektert i møte med ansatte i helsetjenestene. Hvis ikke går det til syvende og sist utover dem vi er satt til å hjelpe.

For at taushetsplikten skal kunne settes til sides, må strenge vilkår i loven være oppfylt. Det må foreligge grunn til å tro at barnet utsettes for, eller vil bli utsatt for, alvorlig omsorgssvikt, mishandling eller overgrep. Om så ikke er tilfelle, vil en melding uten samtykke være brudd på taushetsplikten, og dermed er den i realiteten ulovlig.

Men det er ikke bare hensynet til barn og familiers personvern og tilliten til helsepersonell som står på spill, når det sendes meldinger som aldri burde ha blitt sendt. Mengden bekymringsmeldinger medfører også et betydelig merarbeid på et allerede presset barnevern.

Av de rundt 58 000 meldingene som årlig kommer inn til barnevernet, undersøkes ca. 80 prosent. Omtrent 60 prosent av undersøkelsene henlegges uten videre tiltak. Det legges med andre ord ned stor innsats i å undersøke barns omsorgsbetingelser i det som er helt adekvate hjem. Dette tar opp viktige ressurser og tid i tjenesten, og går i ytterste konsekvens på bekostning av de barn og familier som virkelig trenger hjelp.

Vi betviler ikke at det ligger gode intensjoner bak bekymringsmeldinger som sendes fra helsearbeidere i akutte tjenester eller i hjelpeapparatet for øvrig. Slike ansatte har gode forutsetninger for å avdekke alvorlig omsorgssvikt, og det er viktig at helsepersonell og andre som møter barnefamilier er sitt ansvar bevisst når det gjelder å oppdage og beskytte barn i risiko.

Vi mener likevel det er helt avgjørende at vilkårene i loven for når meldeplikten er utløst, respekteres. I tillegg bør involverte aktører reflektere rundt hvorvidt det er riktig å skyve ansvaret over på barnevernet i alle disse sakene. Trenger barn bistand i en sammensatt og vanskelig krise, har helsepersonell en egen plikt til å ivareta dem som pårørende (jf. helsepersonelloven §10a og 10b). Det er ikke gitt at barnevernet vil kunne gi den hjelp og støtte det er behov for. Tvert imot kan det være andre tjenester og samarbeidspartnere som er både bedre egnet og posisjonert til å hjelpe.

Vi håper denne og andre tilsvarende saker bidrar til å bevisstgjøre hjelpetjenestene og Statsforvalteren selv, og at det vil over tid vil sees reelle endringer i praksisfeltet. Gode intensjoner er nemlig ikke nok til å slå strek over juridiske, faglige og menneskelige hensyn. I verste fall påføres familier utilsiktet skade og store tillitsbrudd i regi av et apparat som skulle ha hjulpet dem.

