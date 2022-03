Er en ny verdensorden hovedmålet til Putin?

Mens mange slipper alt de har for å hjelpe, legger kyniske bakmenn grusomme planer

Vestens projeksjon av makt og innflytelse i Asia har møtt store utfordringer i de siste 20 årene. Afghanistan-krigen endte med en ydmykende tilbaketrekking. Krigen mot Irak blir karakterisert som et gedigent geopolitisk feilskjær. Støtten til opposisjonen i Syria mislyktes, og krigen som skulle beskytte sivile i Libya, førte til at landet er kastet ut i kaos. Alle disse feilslåtte intervensjonene har bidratt til stadig flere mislykkede stater i Midtøsten og Nord-Afrika, og erkefienden Iran har fått større regional innflytelse.

Kina har bygget seg opp både økonomisk og militært, mens Vesten har kastet bort ressurser i Midtøsten. Så mye at det er tverrpolitisk enighet i USA om at Kina er deres hovedmotstander. Russland har også benyttet tiden til å modernisere sin økonomi og militær makt. Deres overtakelse av Krim-halvøya og inntoget i krigen i Syria har vist at de har evnen til å sette makt bak kravene!

USAs innflytelse i Asia spises opp fra alle kanter! Sanksjoner mot disse landene har vært brukt som tiltak i en lang årrekke i et desperat forsøk på å stoppe utviklingen. Det har brakt Kina, Iran og Russland nærmere hverandre, og tvunget dem til å samarbeide både økonomisk og militært.

De har måttet utvikle markeds- og finansieringsmekanismer og en økonomi, som evner å eksistere til tross for vestlige sanksjoner og maktstrukturer. Kinas visjon og satsing på «One Belt One Road» skal følge rutene til den gamle Silkeveien for å knytte sammen det gigantiske asiatiske markedet, men også knytte Asia til Europa.

Militært samarbeid er også intensivert for å styrke sikkerheten! Asia har flest innbyggere, de største naturressursene, samt en økonomi som er i vekst og blant de største i verden. Alle skal få delta i den velstanden dette markedet kan skape, mens hovedaktørene (Kina, Russland, Iran og muligens Tyrkia) får dominere hver sin region. Hvis visjonen blir realisert, vil den kunne tippe maktbalansen mot Asia.

Et nytt foster venter på å komme til verden. Putin vil underkaste Ukraina for å nøytralisere det han opplever som en eksistensiell trussel, men også gå inn i historiebøkene som den som kuttet navlestrengen og brakte det nye barnet inn i verden – den post globale verdensorden hvor Russland gjenreiser seg som en av stormaktene i verden.

Trusler om heftige økonomiske sanksjoner, inkludert det mange omtaler som sanksjoners svar på «atomknappen» – utestengning fra Swift – er nok noe de har regnet med da det ikke hindret dem fra å angripe. Sanksjonene kan muligens ses på som en anledning til ytterligere å tappe Vesten for makt ved at de svekker tilliten til vestlige strukturer, og stadig mer av verdens handel ikke er synlig og kontrollerbar for dem.

Putin er sikker på at Kina og Iran forstår at de er i et skjebnefellesskap med Russland, og de vil passe på ryggen hans. India ser ikke ut til å markere seg som en avgjørende motstander til den nye verdensordenen. USA har store interne problemer, har lidd mange nederlag i Midtøsten, og identitetspolitikk tærer på nasjonalfølelsen og viljen til å kjempe.

Macron har et valg foran seg, den tyske forbundskansleren Olaf Scholz er ny i rollen, mens Boris Johnson har mer enn nok å overleve Brexit og andre indre stridigheter. Konteksten kan ha ført Putin til konklusjonen: Det er nå eller aldri! Det er et dristig trekk, og historien vil vise om krigen i Ukraina er en del av en større plan, og om hans kalkuleringer holder mål.

