Snakk om Ukraina og falske nyheter med de unge

«Hva gjør/sier dere som har barn som er ekstremt redde for at krigen skal komme til Norge? Vi snakker om panikkanfall og skikkelig redsel. Har prøvd alle tips og triks som har blitt publisert de siste dagene. Det er snakk om to barn i alderen 11-13. De får med seg mye av debatten der ute via sosiale medier. Etter at Norge besluttet å sende våpen til Ukraina, så har de kommet over artikler som sier at vi nå er en «medkriger». De har også lest at vi er ekstra sårbare for motangrep da vi ikke er med i EU. Jeg vet ikke hva jeg skal svare for å betrygge dem lenger. Det ene barnet har nå begynt å Google etter bomberom/tilfluktsrom i nærområdet. Dette er bare så trist og frustrerende».

Dette sitatet er tatt fra et innlegg på Foreldrekodens Facebook-side. Siden tar opp råd og diskusjon rundt barneoppdragelse. Skribenten av innlegget, ønsker råd fra Foreldrekodens følgere, og svar fikk hun. Her et mitt innspill til henne og andre som lurer på det samme nå.

Jeg reagerer mest på anbefalinger fra folk om restriksjoner på unges bruk av sosiale medier. Men først må jeg si at jeg forstår morens bekymringer. De er velbegrunnet. Mange av oss er bekymret for krigen generelt. Vi bekymrer oss for våre barns fremtid, og for Norge. Etter to år med pandemi og restriksjoner som følger av denne, ønsker vi ro og ikke minst en normal hverdag. Så kommer en krig, og vi må finne en måte å håndtere situasjonen på så godt vi kan. Mye rundt krigen i Ukraina i nyhetene kan være forvirrende. Jeg sitter igjen med flere spørsmål rundt krigssituasjonen enn svar. Krigen pågår både på bakken i Ukraina, i medier og på internett. Vi er vitne til en informasjonskrig på en måte vi ikke har opplevd før. Begge sider prøver å kontrollere krigsnarrativet, og flommen av informasjon er større enn vi klarer å ta inn over oss. Det blir overveldende og vanskelig å følge med. I tillegg til den store mengden av informasjon, er det utfordrende å skille mellom ekte og falskt innhold om den pågående krigen. Som allerede omtalt i internasjonale og lokale mediekanaler er det en enorm mengde falske og misledende nyheter om krigen på nettet. Dette gjør det rett og slett vanskelig for både voksne og unge som ønsker å følge med.

En pågående undersøkelse vi holder på med om tenåringers erfaringer med falske nyheter ved OsloMets Institutt for journalistikk og mediefag, viser at unge er veldig utsatt for feilinformasjon om situasjonen mellom Russland og Ukraina. Før Russlands angrep på Ukraina i slutten av februar snakket de unge om tredje verdenskrig. I flere gruppeintervjuer med tenåringer mellom 13 og 18 har vi hørt hvordan ungdommer trodde at det skal bli en verdenskrig dersom Russland angrep Ukraina. De fikk høre, og lese om dette på TikTok, Snapchat, Instagram og andre mediekanaler som er populære blant unge.

Tilbake til Facebook-innlegget der ei mor bekymrer seg for sine barns møte med nyhetene. Jeg forstår bekymringen for at barn og unge bruker mye tid på sosiale medier. Over 90 prosent av unge mellom 13 og 18 bruker sosiale medier ifølge Medietilsynets rapport fra 2021. I tillegg viser forskningen at to av tre unge på samme alder, er utsatt for innhold de mistenkte å være falskt. Det verste er at mange unge som er utsatt for feilinformasjon og falske nyheter sliter med å forstå dette.

Selv om det er mange utfordringer knyttet til sosiale medier, tror jeg ikke at det er lurt å begrense unges bruk av sosiale medier i disse tider. Foreldre bør heller lære seg mer om kildekritikk sammen med ungdommene sine. Noen av funnene fra undersøkelsen vi holder på med peker på et gap i kunnskap om bruk av sosiale medier mellom unge og (noen) voksne. Voksne fokuserer mer på ulempene enn de gjør på fordelene. Samtidig viser studien at vi undervurderer unges ferdigheter når det kommer til sosiale medier og deres forståelse av nyheter. Det er derfor ikke overraskende at vi tenker først på restriksjoner som en løsning når det gjelder unges bruk av sosiale medier. Men unge kan antagelig mye når det gjelder sosiale medier og falske nyheter, ofte mer enn noen av oss voksne. Unge kan både lage og samt spre egne falske og ekte nyheter. Å holde dem vekk fra realiteten kan sammenlignes med en struts som stikker hodet sitt i sanden. Realiteten i dag er at krigen pågår og at Norge, som mange andre europeiske land, er involvert. Samtidig er det slik at sosiale medier spiller en kjempestor rolle i unges hverdag. Unge bruker sosiale medier til underholdning i tillegg til å følge nyheter. De følger nyheter fra tradisjonelle mediekanaler via sosiale medier. Å begrense dem kommer istedenfor til å øke angst og bekymringer blant unge, tenker jeg.

Som noen skrev under Facebook-innlegget jeg startet med, er det bedre å holde oss til fakta om krigen. Heldigvis har Norge mediekanaler og journalister som vi kan stole på. Jeg vil påstå at foreldre og voksne generelt, har en stor mulighet nå til å bli kjent med de forskjellige mediekanalene, pluss sosiale medieplattformer, og hvordan de fungerer. Å få gjøre dette sammen med barna er en anledning til å bidra til våre og unges forståelse av det som foregår. Med andre ord kan det være en læringsreise der foresatte og unge sammen lærer av hverandre om falske nyheter, feilinformasjon og kildekritikk.

