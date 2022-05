Oppvekst i skyggen av vergerådslov, krig og velferdsstat 

Det er ikke tilfeldig at dette kamerahuset er formet som et hus

Den offentlige utredningen «Barnehjem og spesialskoler under lupen» fra 2004 avdekket både omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner over hele landet. I 2007 ble rapporten «Omsorg og overgrep» offentliggjort av Trondheim kommune. Rapporten gransket barnehjem, skolehjem og fosterhjem benyttet av kommunen fra 1930-årene til 1980-årene.

I begge rapportene vises det til at skolehjemmene i den tidligste fasen stort sett fikk fortsette i det sporet oppdragelsesanstaltene hadde trukket opp gjennom andre halvdel av 1800-tallet. De innholdsmessige endringene var minimale, og staten grep nødig inn overfor den enkelte institusjon. Hverdagen forble den samme for elevene, og de visste aldri hvor lenge oppholdet ville vare.

Ved å løfte de forsømte barna ut av rettsapparatet og inn i et system av omsorg og oppdragelse, skulle vergerådsreformen virke humaniserende. Samtidig resulterte den i en spesiell rettssituasjon. Skolehjemsbarna ble tatt ut av familien og plassert i en lukket institusjon, uten dom og uten noen definert tidsramme. For mange av barna varte oppholdet over flere år.

For de to trøndelagsinstitusjonene Falstads Opdragelsesanstalt 1895–1912 og Falstad skolehjem 1912–1949 viser undersøkelsene av vergerådsarbeidet i elevenes hjemstedskommuner hvordan vergerådssystemet fungerte, og hvilke faktorer som var avgjørende for beslutningen om plassering av den enkelte elev på oppdragelsesanstalt eller skolehjem.

Disse faktorene var som regel det man betraktet som dårlig oppførsel, som kunne være tyveri, usedelighet, drikking eller vanskelige forhold hjemme. Disiplineringen av elevene var innrettet mot å gjøre dem til det som bestyreren karakteriserte som «gagnlige borgere». I krigsårene ble mange av de sårbare barna i skolehjemmene et lett bytte for tyske okkupanter og flere lot seg verve til tjeneste som frontkjempere, fangevoktere eller annen tjeneste.

Etter krigen medførte en nedgang i behovet for skolehjemsplasser og et økt behov for offentlige spesialinstitusjoner i omsorgen av «evneveike» barn, og Ekne spesialskoler erstattet skolehjemmet. Krigsbarna ble fremstilt som en egen kategori problembarn, og de barnevernsfaglige løsningsforslagene som ble presentert, var mange.

Historien om Falstad 1895- 1941: Skolehjem for vanskeligstilte gutter.

De unngikk å bli deportert fra landet, men behandlingen krigsbarna fikk, viser en nådeløs behandling av uskyldige barn, der samtidens vitenskapelige, faglige og politiske ideer var påvirket av hatet mot den tidligere tyske okkupasjonsmakten. Kategorisering av krigsbarna som «åndssvake» legitimerte en plassering av barna på skoler for «evneveike», og med dette ble det også bevilget penger til en utbygging av åndssvakeomsorgen i privat og offentlig regi kort tid etter krigen.

Krigsbarn som har fortalt om sine opplevelser på barnehjem eller spesialskole, har i hovedsak fortalt om en barndom preget av mishandling og mangel på egen identitet. På samme tid har også institusjonene for noen betydd noe positivt i form av et tilfluktssted fra samfunnets fordømmende holdninger overfor krigsbarna. For krigsbarna var veien ofte kort til institusjoner som spesialskoler hvis de først endte opp på barnehjem.

Myndighetenes syn og utviklingen av velferdsstaten hvor krigsbarna ble plassert nederst blant kategorien barn med behov for hjelp, skapte for mange en svært vanskelig barndom hvor det offentlige hjelpeapparatet sviktet. For disse har tilværelsen vært preget av skam og et ønske om å skjule sin bakgrunn. Vanskelighetene har også blitt forsterket for denne gruppen på grunn av kravet om dokumentasjon på eventuell feilplassering eller mangel på skolegang. Dette har vært vanskelig å dokumentere i de tilfellene der arkivene har vært mangelfulle, og man kun har en dåpsattest og ingen faglig begrunnelse på hvorfor de ble sendt på spesialskole for «evneveike».

På 1990-tallet ble det et økende søkelys på erstatning og oppreisning for de tidligere spesialskoleelevene over hele landet. Saker som ble sendt til staten om billighetserstatning, viser at søkerne hadde lange opphold bak seg på spesialskole. Etter 2005 ble det mulig å søke billighetserstatning av staten for både barnehjemsbarn og krigsbarn, men mange av krigsbarna følte seg avspist med kun 20 000 kroner for ødelagt barndom og skolegang.

En billighetserstatning ble sett på som en dyp beklagelse fra det offentlige til dem som hadde vært utsatt for urett. Det har ofte ikke vært pengene som har vært det viktigste, men heller det å bli trodd og at samfunnet erkjente ansvar for den uretten som hadde blitt begått mot spesialskoleelevene. Det samme gjaldt også krigsbarna og deres kamp om billighetserstatning fra staten.

De norsk-tyske krigsbarnas opplevelser om utenforskap presenteres i mobilspillet «My Child Lebensborn». Elin Festøy som har utviklet spillet fremhever at det er viktig å engasjere mennesker og skape omsorg via digital historiefortelling. Engasjement og omsorg er viktig for å kunne formidle kunnskap om et av Norges mørkeste kapitler som omfatter både skolehjemsbarn og krigsbarn til neste generasjon.

