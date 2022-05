Russetiden er over halvveis, og jeg sitter her med en litt tom følelse

Hvorfor er det viktig å unngå resistens? Ifølge Kreftforeningen overlever nå tre av fire som får påvist kreft. Dette kan fort snu dersom vi ikke har effektiv antibiotika. Rundt én av fem kreftpasienter er avhengig av antibiotika i forbindelse med behandling.

Total resistens vil ikke bare hindre fremgang i kreftbehandling, men kan sette dagens kreftbehandling mange tiår tilbake i tid. Konsekvensene vil være dyrere og vanskeligere behandling, seneffektene vil bli mer alvorlige, og dødeligheten vil øke. Dette vil forringe livskvaliteten til en pasientgruppe som allerede har fått livet snudd på hodet, og i de verste tilfellene kan behandlingstilbudet forsvinne helt.

Men hvordan har det seg at mine og dine reisevalg kan få store konsekvenser for kreftrammede? Antibiotika ikke lenger en mirakelkur. Da penicillinet ble introdusert under andre verdenskrig, fikk den betegnelsen mirakelmedisin. Denne holdningen førte til at oppdageren av penicillinet, Alexander Fleming, advarte mot overforbruk av antibiotika allerede i 1945.

Siden den gang har penicillinet, inkludert andre typer antibiotika, blitt brukt i et så stort omfang at helt vanlige bakterier har utviklet et forsvar mot medisinene. De har blitt det vi kaller resistente. Det betyr at et infisert kutt på fingeren kan i verste fall medføre døden, og Verdens helseorganisasjon har klassifisert antibiotikaresistens som en av verdens største trusler mot global helse.

I Norge har vi jobbet langsiktig med å få ned bruken av antibiotika. For når vi bruker antibiotika for å behandle en bakteriell infeksjon, dreper vi ikke bare bakterien som er årsaken til infeksjonen, men vi dreper også mange bakterier i tarmen som er viktige for helsen vår. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kreftrammede som mottar behandling.

Cellegift og stråleterapi dreper kroppens egne forsvarsceller i tillegg til kreftcellene, og samspillet mellom bakteriefloraen i tarmen vår og immunforsvaret er veldig viktig for hvordan kreftpasienter svarer på behandling. Dagens Medisin rapporterte allerede i 2017 en studie som viste at nyrekreftpasienter som hadde mottatt bredspektret antibiotika kort tid før behandling, levde i snitt et halvt år kortere enn nyrekreftpasienter som ikke hadde tatt antibiotika.

I Europa er det en stigende forekomst av resistente bakterier, spesielt for land i Øst- og Sørøst-Europa. Resistente bakterier er også utbredt i Sørøst-Asia, og er et økende problem i Afrika, Kina og Sør-Amerika. NRK rapporterte en studie i fjor som viste at mennesker som reiser mye, sprer resistente bakterier. Folk flest som reiser på jobb eller ferie, har heldigvis god håndhygiene, og oppsøker ikke plasser hvor de aller farligste bakteriene bor – på sykehus.

Likevel reiser enkelte av oss til utlandet for å spare penger på for eksempel tannlegebehandling. Folkehelseinstituttet er bekymret for utviklingen av såkalte helsereiser og fraråder all helsebehandling, inkludert tannlegebehandling, i land utenfor Norge, dersom behandlingen kan utføres her.

Espen lot seg friste av en operasjon i Tyrkia som ville gi ham en ny og større rumpe, og endte opp i et smertehelvete. Denne behandlingen tilbys ikke i Norge, og ifølge FHI sine retningslinjer så burde det vel være greit å dra til utlandet da? Svaret er et rungende nei!

Risikoen for å bli smittet med en resistent bakterie, og sannsynligheten for at denne smitten utvikler seg til infeksjon, øker betraktelig når man blir behandlet på sykehus utenfor Norge. Du utsetter deg også for risiko hvis du får utført kirurgiske inngrep eller behandling hos tannlege eller allmennlege utenfor sykehus. Så få utført helsebehandlingen hjemme, kos deg på sydenferie, husk håndvasken, og spar antibiotikaen til du virkelig trenger den!

