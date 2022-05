Født bak en skapdør

Jeg tror helt sikkert at vinter og blankis er lagt bak oss for denne gang

De spørsmålene jeg får oftest er; hvem den første jeg kom ut til var, om jeg har kommet ut til foreldrene mine, hvordan de «tok» det. Spesielt hvordan min far reagerte da han fant ut at han hadde en homofil sønn. Jeg grubler og irriterer meg stadig vekk over hvorfor det er slik. Hvorfor skal jeg ta det ekstra steget med å informere andre om hvilket kjønn jeg liker, som om det liksom forklare hvorfor jeg er som jeg er?

Som liten ble jeg verken skjermet eller eksponert for homoseksualitet eller femininitet. Min oppvekst har rett og slett vært enkel, vel til en viss grad. I barnehagen pleide jeg å springe rett til utklednings esken, finne den fineste kjolen og ta den på meg. Dette gjorde jeg så ofte at barnehagetantene begynte å gjemme kjolene, men uansett hvor de ble lagt fikk jeg tak i dem. Jeg har på en måte alltid fått muligheten til å utforske med det som vi kaller «jenteting». Hvilket som er litt ironisk med tanke på at det som nå blir sett på som «jentete» primært var laget for gutter.

Kjoler, samt kjolelignende klesplagg, har fra tidenes morgen blitt sett på som kjønnsnøytralt. Bare tenk på avbildning av huleboere, filosofer i antikkens hellas, Skottland med sine kilt, og til og med Jesus. Helt frem til slutten av 1800-tallet var kjoler for barn og kongelige vanlig for begge kjønn. I kongehuset kunne man ofte se jenter og gutter helt opp i syvårsalderen bli kledd i hvite kjoler. Dette var den perioden der gutter brukte rosa klær, og jenter brukte blå. Fra gammelt av ble fargen rød sett på som en mektig og herskapsfull farge, og ble ofte benyttet ved kongelige portretter som fremstilte krig.

Fargen blå ble oftest fremstilt som fruktbar, barmhjertig og fredfull og ble benyttet ved avbildning av jomfru Maria. For å vise at disse barnene skulle bli mektige og fruktbare voksne, valgte de kongelige kunstnerne å avbilde kongebarna med en «mildere» versjon av de kraftige fargene. Jeg velger å nevne dette slik at man kan forstå hvor lite et klesplagg har å si i forhold til seksuell legning, da vi ser at disse barna også ble «normale».

Selv om at jeg kledde meg ut i kjoler, lekte med Barbie med søsteren min, og syntes at han ene gutten i klassen var litt mer spennende å hvile øynene mine på enn jentene, betyr ikke det at jeg har blitt påvirket til å ha den legningen jeg ble født med. For det meste hjalp det meg med å forstå hvem jeg var i en tidligere alder. For eksempel, jeg så en video på YouTube fra en amerikansk serie kalt «What would you do?».

Et program hvor de holder forskjellige sosiale eksperimenter. I det videoklippet jeg så var det en mor og en sønn som var inne på en leketøysbutikk. Sønnen skulle få kjøpe hva han ville. I det han kom med en Barbie dukke reagerte moren, som også er en skuespiller, og nektet å kjøpe den til han i frykt for at han skulle bli «en av de» guttene. Senere endret de roller der en datter ønsket seg en truck. Andre kunder grep inn og spurte hvorfor ikke barna skulle få den leken de ønsket.

Flere av kundene delte sine personlige historier der deres egne barn pleide å leke med leker tilegnet det motsatte kjønn, og at det ikke skjedde noe spesielt med dem. Selv om dette eksperimentet gikk bra, finner vi fremdeles stigmatisering av gutter som prøver kjoler og bruker «jenteting», eller jenter som prøver dress og bruker «gutteting».

Vi er alle mennesker litt som en kortstokk, vi er helt like på én side, men snur du kortet er vi forskjellige med en helt unik verdi. Det finnes kun én ruter dame, og uten den fungerer ikke kortstokken. Så hvorfor har det seg slik at noen i et samfunn må forsvare seg selv med å «komme ut av skapet»? Er det for å få godkjennelse fra andre mennesker, at vi skal informere om at vi er som vi er. At vi dessverre er … hva da? Gay? Faggot? Soper? Menneske?

Min seksuelle legning identifiserer ikke hvem jeg er som individ, det er en del av identiteten min. Jeg er den jeg er, uansett hvor åpen eller lukket den skapdøren er. Hva med min mor, far, søster, tante, eller alle de andre som ikke er i et «skap»? Ble de født i en åpen garderobeløsning? Homoseksualitet er ikke noe som vokser i et skap og noe du må slippe ut, eller komme ut av.

En feminin mann kan likeså godt være heteroseksuell, akkurat som en maskulin mann kan være homoseksuell. Feminin og maskulin oppførsel er ikke noe som definerer legning. Etter min mening skulle jeg ønske at skapet kunne være lukket, tatt en nøkkel og låst den døren. Ikke for å stenge homofile inn, men for å normalisere det å være homofil. At man ikke forventer at en skeiv person skal komme å si til deg at hen er homo, bi, trans, eller lignende. Egentlig, bare kast hele skapet med krav, forventninger og skuffelse.

Skapet mitt, det åpnet jeg da jeg først sa det til min beste venninne, og gikk ut da foreldrene mine fikk vite det. Og min far? Vel, han begynte å gråte. Ikke for at han var ble skuffet eller såret på et vis, men for at han ble så rørt og stolt over at jeg valgte å dele det med han.

Tenk deg om før du stiller spørsmålet, hvert fall hvordan du stiller det. I stedet for å poengtere hvordan andre reagert, spør heller om det som kan hjelpe. Hvem har du delt det med? Hvordan følte du det gikk? Er det noe du vil jeg skal hjelpe deg med? Slike spørsmål kan hjelpe med å åpne de som ikke føler seg godkjent i samfunnet. La de føle seg trygge, vær heller deres «safeplace».

