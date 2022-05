Hvorfor er Tyrkia med i Nato?

Russetiden er over halvveis, og jeg sitter her med en litt tom følelse

Tyrkias autoritære president, Recep Tayyip Erdogan, vil nekte å godkjenne Sveriges og Finlands søknader om medlemskap i Nato hvis de to landene ikke utleverer politiske flyktninger. Erdogan krever også at landene opphever sin våpenboikott mot landet hans. Mange spør seg om dette et maksimumskrav som innledning til forhandlinger? Kan han virkelig forhindre at de to statene blir medlemmer? Og hvorfor er Tyrkia i det hele tatt med i Nato?

Det kan være lurt å gå litt tilbake i tid. Dagens Tyrkia var inntil for hundre år siden kjerneområdet i det enorme, multinasjonale osmanske imperiet. Etter at imperiet ble knust i første verdenskrig, klarte hærføreren Mustafa Kemal, kalt Atatyrk, å konsolidere en ny stat i Lilleasia og en liten bit av Balkan. Denne staten ble basert på tyrkisk identitet. Armenere, grekere og assyrere ble drept eller forvist, og den store kurdiske befolkningen systematisk undertrykt.

Atatyrk var nok muslim, men han ville redusere religionens makt i samfunnet og skape et sekulært Tyrkia i kontakt med Europa. Etter hans død i 1938 ble partiet CHP dominerende, men ikke eneveldig. Opposisjonspartier bidro til å gi landet en demokratisk fasade, men den tyrkiske hæren hadde avgjørende makt og gjennomførte statskupp en rekke ganger. Hærledelsen var antikommunistisk, og den hadde ingen innvendinger mot at Tyrkia sluttet seg til det vestlige forsvarssamarbeidet i Nato i 1952.

Dagens president har gått tilbake på mye av Atatyrks sekulære politikk. Sunni-islam er igjen en sentral del av den nasjonale identiteten. Men Erdogan har aldri lagt skjult på sin stolthet over den osmanske fortida. I likhet med sine forgjengere hevder han Tyrkias rett til store områder utenfor landets anerkjente grenser.

Undertrykkelsen av den kurdiske identiteten til befolkningen i det sørøstlige Anatolia har utløst en lang rekke opprør. Sist i rekka er den radikale PKK-bevegelsen som i mer enn 30 år har ført geriljakrig. Tyrkia har forfulgt geriljaen inn i nabolandene, ofte med bakkestyrker, men i stigende grad med fly og droner.

De tyrkiske offensivene mot PKK i Nord-Irak støttes av et økende antall baser. Mange har eksistert siden 1990-tallet, og Tyrkia legger ikke skjul på sine historiske krav på Mosul-regionen. Tilsvarende har Erdogan også okkupert store områder i det nordlige Syria. I Afrin og deler av Idlib er det innført tyrkisk valuta, tyrkisk tidssone og tyrkisk administrasjonsspråk, mens ulike væpnede grupper, mange med bakgrunn fra IS og Al Qaida tar seg til rette.

Innenlands har Erdogan systematisk svekket det tyrkiske demokratiet. Journalister, akademikere og aktivister er blant de tusener som dømmes til lange fengselsstraffer på syltynt grunnlag. Mange tortureres i de beryktede fengslene. Tyrkia rangeres av Freedom House som «ikke fritt». Mange har naturligvis forlatt landet, og tusenvis har fått asyl i land som Sverige og Finland, eller for den saks skyld i Norge. Erdogan krever nå å få noen av disse utlevert. Dette har blitt et viktig argument for svenske Nato-motstandere. De frykter Nato-medlemskap kan skade den svenske asylpolitikken.

Med alliansens nest største hær har Tyrkia hatt stor betydning for Nato. USA har opprettet viktige baser med atomvåpen der. Den usikkerheten Erdogan liker å skape, gjør at USA kontinuerlig vurderer å flytte sine atomvåpen bort fra Tyrkia.

I 2003 demonstrerte Tyrkia sin uavhengighet ved å nekte å bidra til krigen mot Baath-regimet i Irak. Siden har Erdogan fjernet seg ytterligere fra USAs politikk, både i ord og handling. Blant annet har Tyrkia kjøpt det avanserte luftvernsystemet S-400 fra Russland. Washington har nektet Tyrkia å delta i utviklinga av det nye kampflyet F-35, som S-400 jo er ment å brukes mot.

USAs støtte til den kurdisk-ledede administrasjonen i Nordøst-Syria i kampen mot IS, har også utløst Erdogans vrede. Fra hans synspunkt er det dominerende partiet i Nordøst-Syria, PYD, å anse som terrorister, siden de følger teoriene til PKKs fengslede leder Abdullah Öcalan. Både Sverige og Finland er blant landene som har nedlagt forbud mot eksport av våpen til Tyrkia på grunn av angrepene mot Nordøst-Syria.

Ingen ting av dette får imidlertid Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til å kritisere Tyrkia. Hans mantra er at Tyrkia er en viktig alliert, hvis sikkerhetsproblemer vi må ta hensyn til. Bombing av kurdiske landsbyer i Irak og Syria unnlater han høflig å kommentere, de åpenbare overgrepene mot den tyrkiske opposisjonen likeså.

På denne bakgrunnen kan det se ut som Erdogan har et sterkt utgangspunkt for sine krav, enten det nå gjelder F-35 eller PKK, men situasjonen har forandret seg radikalt siden Sovjetunionens fall. Tyrkia er i dag ingen fiende av Russland, tvert imot er det mange fellestrekk mellom autoritære ledere som Putin og Erdogan. Nato kan ikke lenger stole på Tyrkia i en konflikt med Russland. Det må derfor være en grense for hvor langt alliansen kan strekke seg for å blidgjøre Erdogan.

Det historiske grunnlaget for å hente Tyrkia inn i Nato har smuldret opp. Alliansen har ingen eksklusjonsparagraf, men kan ikke la seg lede av åpenbart urimelige krav fra en autokrat som Erdogan.

