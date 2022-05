Møt Ali og Maria

Gleder seg til å ta imot fiskerne for første gang: – Vi er to fargerike og smågale mennesker

Maria er 14 år og kom til Norge for ett år siden. Hun har gått på skole siden hun var sju år i hjemlandet sitt, snakker arabisk og fransk flytende, og er ei kunnskapsrik og skarp jente. Hun har gått i innføringsklasse ett år og lært seg norsk, og skal nå begynne i vanlig klasse og følge ordinær undervisning.

Forskning viser at det tar sju år å lære seg et nytt språk. Så selv om Maria er hardtarbeidende og har et godt overflatespråk, mangler hun fortsatt mange begreper på norsk. En gang i uka kommer en lærer som snakker hennes morsmål og norsk for å hjelpe henne og sikre at hun skjønner begrepene i matematikken når de nå begynner å jobbe med algebra, og at hun skjønner alle fagordene i naturfag når klassen neste uke skal jobbe med bærekraftig utvikling.

Aller helst skulle hun hatt hjelp med noen fagbegreper i samfunnsfag og KRLE også. Læreren er der i 30 minutter før han må dra videre til en annen elev på en annen skole. Om to år skal Maria få vitnemål fra grunnskolen og søke seg inn på videregående skole på lik linje med alle andre elever. Drømmen hennes er å bli lege. Men den tospråklige læreren må gå for å rekke timen med neste elev på en annen skole før Maria har fått svar på alt hun lurte på i matematikken, og de rakk ikke gå gjennom fagordene i de andre fagene, så nå vet Maria at hun kommer til å sitte der og føle seg dum og miste sammenhengen i det læreren snakker om.

Ali er 12 år. Han har kun gått på koranskole før han kom til Norge, for landet hans er i krig og det finnes ingen andre skoler. Han har lært seg å lese og skrive på morsmålet sitt, takket være koranskolen. Siden skolebakgrunnen er mangelfull, får han gå både 6. og 7. trinn i innføringsklasse, men når han kommer over i vanlig klasse på ungdomsskolen, kommer også hans tospråklige lærer innom ham kun 30 minutter i uka. Utover det forventes det at han skal henge med i den vanlige undervisningen, uten støtte på morsmålet sitt.

For en gutt som skal ta igjen fem års skolegang, samtidig som han lærer seg norsk, er det forsvinnende lite. Ali skal om noen år søke seg inn på videregående skole, etter bare fem års skolegang. Han trenger virkelig en tospråklig lærer som snakker morsmålet hans, dari.

Kommunedirektøren utreder en sak angående ulikheter i skoleprestasjoner knyttet til innvandrerbakgrunn. Mangelfull tospråklig fagopplæring er en av de åpenbare årsakene til disse ulikhetene.

Litt tørre fakta: Alle elever som ikke kan norsk godt nok til å få utbytte av ordinær undervisning, har etter loven krav på å få særskilt språkopplæring. Denne kan blant annet bestå av det som heter tospråklig fagopplæring og/eller det som heter lese- og skriveopplæring på morsmålet. I loven står det ingenting om hvor stort omfang det skal gis.

Trondheim kommune har valgt å gi lese- og skriveopplæring på morsmålet til de yngste elevene, siden all forskning viser at barn som kan lese og skrive på sitt eget morsmål, også mestrer norsken bedre. Fra 4. trinn og opp får elevene som hovedregel det som kalles tospråklig fagopplæring. Tospråklige lærere reiser rundt på skolene i kommunen og gir elevene fagopplæring på morsmålet sitt som en støtte til den undervisningen de «vanlige» lærerne driver med i klasserommet. Per i dag er det 933 elever i kommunen som får enten lese- og skriveopplæring på morsmålet eller tospråklig fagopplæring.

Det er tre skoler som administrerer de tospråklige lærerne i Trondheim og distribuerer dem ut til skolene der elevene går. Ut fra antall elever i kommunen som har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, får disse skolene en sum som skal finansiere dette tilbudet. Den økonomiske ramma er den samme som i 2014. Den er ikke tilpasset verken elevenes behov eller lærernes lønnsutvikling, og gir altså fattigslige 30 minutter undervisning per elev per uke. Det er til å skjemmes over.

Er ikke Ali og Maria betydningsfulle nok? Er det fordi foreldrene deres ikke roper høyt nok? Er dette feltet en salderingspost fordi politikerne ikke vet om konsekvensene det får, eller er det en villet politikk? Vi vet at språk er nøkkelen til samfunnet vårt. Det trengs for å ta utdanning, for å jobbe, for å fylle ut skjema, for å fungere sosialt. For å mestre livet, rett og slett.

Vil Trondheim kommune at Ali og Maria skal få nøkkelen til samfunnet? Mener de alvor når de ønsker å gjøre noe med at denne elevgruppa ender opp med færre grunnskolepoeng enn andre? Tenker Trondheim kommune at 30 minutter faglig støtte med en lærer som snakker språket til eleven er tilstrekkelig?

I gjennomsnitt i Kommune-Norge får flerspråklige elever to timer i uka med denne tospråklige fagopplæringa (ifølge Nafo – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Det er ikke all verdens det heller, men det er i en annen liga enn den Trondheim kommune spiller i.

Hvis Ali og Maria skal ha en sjanse til å bli gagns mennesker, bidra med sitt engasjement og sin kunnskap, ta utdanning, komme i jobb, forsørge seg selv og bidra med skattepenger i statskassa, må vi gi dem muligheten til det. Disse ungene er ikke dumme – men de kan ikke norsk godt nok – ennå. Å gi dem et anstendig tilbud nå, er mye billigere enn å reparere når de blir voksne.

