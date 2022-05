Å forstå leken for å være leken

Saken oppdateres.

Lekens nytteverdi. Leken er helt klart godt for mye. Denne nytteverdien handler om alt barna kan lære gjennom lek: Motoriske, emosjonelle, kognitive og sosiale ferdigheter styrkes og utvikles i lek. I leken ser vi barna ha en enorm iherdighet, pågangsmot, motivasjon, konsentrasjon, dyp involvering og innlevelse. De øver, prøver, utforsker, erfarer og lærer om verden, andre og seg selv. En pedagogisk gullgruve av dimensjoner. Ikke rart at leken ønskes utnyttet bedre for å sikre gode skoleresultater, hindre frafall i videregående skole og forebygge psykisk sykdom.

Lekens egenverdi. Det er imidlertid ikke tanken på læringsutbyttet i leken som gjør at barna blir så oppslukt at de glemmer å gå på do. Det handler om følelser og opplevelser. Følelser av glede, spenning, velbehag, nytelse. Opplevelser av flyt, oppslukthet og mestring. Rosseau mente at i leken er vi oss selv fullt ut. Kanskje fordi leken krever at vi gir oss hen til den.

Kombinert med at lek ofte lekes sammen, er det kanskje i leken at barna virkelig opplever å få selve kjernen i seg selv bekreftet og verdsatt av andre. Opplevelse av frihet! Et lite paradoks, for leken kan også ha klar struktur og regler. Men kanskje handler det om frihet fra noe ytre styrt? Frihet til å skifte retning eller ikke leke?

Leken er god, men hva kan bidra til slike positive følelser og opplevelser? To viktige kjennetegn er at den er indremotivert og frivillig. Dette er i og for seg også følelser og opplevelser, så det er ikke alltid så lett, eller hensiktsmessig, å trekke et klart skille mellom lekens egenverdi og det som gjør lek til lek. De to er ofte sammenflettet. Men indre motivasjon og frivillighet er viktig fordi barn i samme lek kan ha ulik opplevelse.

Eksempelvis barn som leker mor, far og baby; «æ va mammaen, og du va baby». Det er ikke sikkert «babyen» opplever verken indre motivasjon eller frivillighet i sin rolle, men aksepterer å være de andres (passive) rekvisitt. Men kan hende babyen snur det hele ved å være ganske rampete og grisete. Det babyen gjør da bringer oss til mer synlige kjennetegn ved leken. Den er nemlig ofte preget av spontanitet, det overraskende, kreativitet, fantasi, humor, etterligning og overdrivelser. Det er det uforutsigbare ved den andres (eller leketøyets) innspill og vår evne til å spille videre, som skaper lekens momentum. Det er noe livsbejaende ved leken, en intens tilstedeværelse, vi kjenner oss levende og det danner oss som menneske.

Et spenningsfelt mellom øyeblikk og framtid. Som ansatt i barnehagen skal vi bidra til å gi barna en god barndom, her og nå, samtidig som vi skal bidra til at barna står sterkt rustet for både nær og fjernere fremtid. Men hva kan tenkes å skje med lekens egenverdi dersom vi stadig forsøker å utnytte lekens læringspotensial opp mot på forhånd definerte ferdigheter og kunnskap? Hvor leken klarer vi å være da? Hvor fri og spontan klarer vi, og ikke minst barna, å være? Hvor blir det av de deilige uforutsigbare tilfeldighetene, det lekende?

Jeg har hatt utallige aktiviteter hvor intensjonen var å lære barna noe, men da var de nettopp det, aktiviteter. Det er som om det strategiske, målstyrte hindrer meg i å overgi meg til leken. Jeg merket det når jeg bygde lego med to år gamle Tore og hadde språkplanen hans litt for langt fremme i bevisstheten. Det endret begges opplevelse. Fra humor, tull og fjas preget av overdrivelse, imitasjon og gjentagelser til mer konsentrerte ansikter. Ivrig og engasjert, men leken? Jeg har også opplevd at aktiviteter på et vis transformeres til lek av barnas spontane, uforutsette innspill og min evne til å gi slipp på det planlagte og overgi meg til de lekende impulsene.

Å forholde seg leken til leken. Vi skal verne om lekens egenverdi, men det betyr ikke det samme som at vi inntar en passiv rolle og overlater leken til barna. Barna elsker ansatte som leker med dem. Når vi vet at det viktigste for barns trivsel i barnehagen er knyttet til lek og vennskap, er det avgjørende at vi har kunnskap om lek og det lekende. På den måten kan vi hjelpe og styrke barns evne til å tre inn i leken, veilede barn når leken blir vanskelig, bidra til at leken får gode vilkår og redde lek som dabber av.

Når leken i den flate og steinharde sandkassa er i ferd med å bli tidsfordriv, en monoton rutine. Hva skjer da om du graver en grøft og legger en haug med pinner ved siden av? Kanskje sitter du og bygger lego og et av barna blir sint fordi et annet barn ødelegger byggverket. Hvar skjer dersom du med innlevelse og frykt utbryter «det er invasjon av Grogyler!»? Og hvor godt fungerer egentlig det å lære barn at det er bare å spørre om å få være med på leken? Den teknikken er så lite leken at den dreper jo ofte leken.

Hva skjer dersom vi i stedet forsøker å lære barn mer lekne måter å komme inn i lek på? «Vil du være med i sjørøver-leken? Hei dere! Jeg og Trine har funnet et kryss på bakken!». For meg krever slikt arbeid at vi er leken. Og akkurat det tenker jeg strykes gjennom kunnskap om leken.

