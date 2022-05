Om havfruer, sjøormer og andre Monstrum marinus

Et sted i Trøndelag var det over 22 varmegrader mandag

I september setter Trøndelag Teater opp en musikalsk familieforestilling ved navn «Havfruen». Stykket spiller på eventyr, sagn og fabler som er assosiert med denne mytiske kvinneskikkelsen. Fortellinger om havfruer angår gjerne umulig kjærlighet mellom den forførende sjøskapning og mennesket, om hennes spådommer eller advarsler om kommende farer.

Mindre kjent er at inntil ca. 1780 var både havfruer, havmenn og fantasifulle sjøskapninger noe vitenskapsmenn diskuterte på fullt alvor innenfor naturvitenskapen. Perioden ca. 1480–1780 var «monstrenes tidsalder» innenfor den lærde litteratur og i kartografi. Forestillinger om naturen som var inspirert av nylesning av antikke tekster. Plinius d.e.’s encyklopediske storverk «Historia Naturalis» (ca. 70 –) var en utstrakt informasjonskilde for renessansens naturforskere. Herfra hentet man kunnskap om normale dyr og det vi i dag kjenner som fabelvesener.

Antikkens forfattere kjente godt til naturen i sin del av verden. For dennes del var zoologiske beskrivelser nokså korrekt. Derimot var verdens «ytterpunkter», som Skandinavia, ikke utforsket. Renessansens naturforskere tydde til sagatekster og folklore der hvor direkte observasjon var umulig. Naturkunnskapen om perifere steder forble derfor lenge spekulativ. Der plasserte man monstre og eksotiske skapninger. Slike områder var forlatt av Gud, og naturen fikk derfor fritt spillerom.

Samtidig med de store oppdagelser av nye kontinent ble boktrykkerkunsten oppfunnet (ca. 1450 –). Det ble gjort en betydelig innsats i å samle og fremlegge ny kunnskap om verden, som nå lett kunne spres i form av leksikalske verk og krøniker. Verk som var påkostet tresnitt (bilder) ble raskt populære. Så var det av mindre betydning at den vitenskapelige metode besto i at den ene forfatter skrev den andre av der hvor nøyere kunnskap manglet. At flere lærde mente det samme ga snarere påstander en høyere sannhetsverdi.

Skandinavias kyst skulle lenge befeste seg som selve arnestedet for de grummeste sjømonster. Det skyldtes i stor grad den svenske presten Olaus Magnus populære storverk «Historien om de nordiske folkene» (1555), og hans rikt illustrerte kart over Skandinavia, Carta Marina (1539). For første gang ble de nordiske land beskrevet, og det liketil av en troverdig person som kjente forholdene. Både kart og bok beskrev hvilke monstrøse farer som lurte i de nordiske farvann. Etter hvert som europeere økte sin ferdsel i Nordsjøen uten å møte på de forventede sjømonstre, måtte uhyrene stadig forvises lenger vekk. Til ukjente farvann rundt Island. Trenden var lik andre steder ettersom nye verdensdeler ble utforsket, måtte monstrenes tilholdssteder stadig forskyves.

Havfruer og havmenn går langt tilbake i det felleseuropeiske mytologiske tankegods. I norsk sagatradisjon kalles mannen for havtrampe eller klakkerkall. Hunnen for Margyge. Deres barn var Marmælen. I den naturvitenskapelige litteratur var sjø-mennesker vanskelig å klassifisere. Var de dyr eller mennesker? Naturviteren Conrad Gessner (1516–1565) hevdet i sitt innflytelsesrike zoologiske verk Historia animalium at de var sjø-mennesker (De hominibus marinus). Den norske naturviter og biskop Erik Pontoppidan d.y. (1698–1764) hevdet derimot i sitt berømte verk «Norges naturlige historie» at det var havdyr. Han mente de var «hav-aper» (Simia marina) og derfor så de ut som mennesker.

Pontoppidan hadde endog et troverdig vitnemål til eksistensen av en norsk havmann i den fremragende prest og professor Hans Strøm (1726-1797). Strøm kunne fortelle at det i Nærø i Namdalen var drevet på land en havmann og en sel, «begge blodige», som hadde bitt hverandre i hjel. Men havmannen ble aldri vitenskapelig undersøkt. Derimot tok den simple allmue raskt og skar både spekk og lever av havmannen og selen! Havmannens lever ga utmerket tran ble det sagt. Det er fra denne tiden de monstrøse sjøormene (Serpens marinus) gikk fra myter til vitenskap. Mange har hørt om sjøormen i Loch Ness i Skottland. Her i landet fantes «en forskrækkelig stor sjøslange» både i Mjøsa og i Selbusjøen. Sjøormer var i det hele tatt en særnorsk plage ved kysten og i de arktiske farvann. Etter pålitelige menns vitneutsagn tegnet Hans Strøm to typer sjøormer i Pontoppidans «Naturhistorie».

Det var de lærde som introduserte monstre i naturvitenskapen. De var også de første som forlot slike forestillinger. I Norge skjedde det gjennom Trondheims biskop, naturviter og vitenskapsselskapets grunnlegger Johan Ernst Gunnerus (1718-1773). I avhandlingen «Kritiske tanker om Kraken, Søeormen og nogle flere vidunder i havet», tok han et kraftig oppgjør med vitenskapens fabuleringer om Monstrum marinus. Han gikk løs på flere typer «sjømonster» og forklarte dem hver og især som «en hob hvale og søedyr» som naturlig hørte til i havet. Havfruer og havmenn var ikke annet enn seler, niser og sjøfolks fantasi. Gunnerus fant det direkte «urimelig og latterlig» at seriøse vitenskapsmenn kunne beskjeftige seg med dens slags spekulasjoner.

Etter Gunnerus utredning var det vanskelig å bli tatt for vitenskapsmann om man gikk med ideer om sjømonster. Havfruer, sjøormer og desslike forsvant inn i eventyrene og skjønnlitteraturen. Der lever er de fortsatt, nå på Trøndelag Teater. NTNU UB Gunnerusbiblioteket vil samtidig som stykket spilles stille ut på samme sted vitenskapelige illustrasjoner av Monstrum marinus.

