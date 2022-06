Forvaring: Balansekunst på en knivsegg

Nok en gang er forvaring i nyhetene, denne gangen etter at en forvaringsdømt ikke returnerte til fengselet etter en permisjon. Slike nyheter kan gi et inntrykk av at forvaringsordningen ikke fungerer slik den skal. Til det vil jeg svare at det gjør den, vel å merke ut fra forutsetningene. Det er bare det at forutsetningene er motstridende og vanskelige å balansere.