Den tunge våren

Satte opp tribuner for at folk skulle få se «toillingan på Røstad: - Vi kaller fortsatt folk for tullinger og idioter!

Krever at RBK oppretter akademi også for jentene

Opplever et uverdig busstilbud: - Det skjer rett som det er at vi blir frakjørt

Saken oppdateres.

Når dette skrives, har så langt 46 personer mistet livet i trafikken i 2022, mot 24 på samme tid i fjor. For hele 2021 endte vi opp med «bare» 80 omkomne. Som nasjon har vi satt oss tøffe mål for trafikksikkerhet i årene som kommer. Det ble en tung vår for mange. Noen tragedier kommer fryktelig nærme. Nærmere enn krigen, jordskjelvet, flommen, eller energikrisen på Dagsrevyen. For de fleste er det statistikk, for noen er det selve livet. For noen blir ikke livet slik de hadde tenkt. Mange skader er så alvorlige at de som overlever, får varige plager.

En dobling av antall omkomne i trafikken så langt i år er dramatisk, selv om ulykkene av natur rammer tilfeldig. Ulykkestallene svinger og endringer over korte perioder kan ofte forklares som naturlig variasjon i statistikken. Det finnes likevel særtrekk som kan gi oss en liten pekepinn; det er bare menn som står for økningen, og de fleste er voksne over 45 år. De fleste omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Dette er ulykker som har det til felles at en bil- eller motorsykkelfører ikke greier å holde kjøretøyet i sitt eget kjørefelt.

Det kan være mange grunner til dette, og de fleste ulykkene har flere medvirkende årsaker. Når ulykker granskes, letes det etter årsaker både hos mennesket, kjøretøyet og veien. Dette har gitt oss noe av kunnskapen som har gjort Norge til verdens mest trafikksikre land for femte år på rad. Vi har gått fra 560 drepte i 1970 til 80 i 2021.

Unngå rus, bruk bilbelte, senk farten Så langt i år er 46 personer drept i trafikken. Tendensen er urovekkende.

Den viktigste grunnen til at vi har kommet dit, er et langsiktig og systematisk arbeid grunnlagt på faglig innsikt. Mange aktører har greid å samle seg om felles mål og arbeidsmåter i det forebyggende arbeidet. Vi vet mye om hvorfor og hvordan tiltakene virker.

Vi velger tiltak ut fra visjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadd av å oppholde seg i trafikken. Veier med mye trafikk skal bli møtefrie og sideterrenget skal bli «tilgivende». Dette betyr for eksempel at store steiner, trær og stolper ved siden av veien fjernes. I byområdene skal flere gå og sykle. Helst uten å skade seg på grunn av trikkeskinner, kantstein eller hull i veien.

De mest sårbare trafikantene skal også beskyttes mot vold fra de tyngre kjøretøyene. Der dette ikke er mulig må fartsnivået ned. Vi har store forventninger til ny teknologi i kjøretøyene. Etter hvert også kommunikasjon mellom kjøretøyene og mellom kjøretøy og veikant. Mange liv er allerede reddet av automatisk nødbrems, kjørefeltassistanse, blindsonevarsling og andre førerstøttesystemer.

UP-aksjon skal hindre flere trafikkulykker Det har hittil i år vært langt flere dødsulykker på veiene enn tidligere. Nå tar utrykningspolitiet (UP) grep for å snu trenden, melder TV 2.

Mange forventer at helt selvkjørende biler vil fjerne de negative effektene av menneskelig feilhandlinger fullstendig. Dette er nok riktig, men det er ikke riktig at vi har slike biler allerede. Det finnes prototyper og biler som er under testing på veinettet, men du må for all del ikke la deg lure av en bilselger som sier at bilen har autopilot. Moderne biler «ser» godt fordi sensorsystemene er kommet svært langt, men de er fortsatt umodne når de skal ta beslutninger. Det er ikke enkelt å etterligne menneskehjernen.

Berøringsskjermer i bil krever noen ganger at du betjener nødvendige funksjoner i fart mens du tar blikket et godt stykke bort fra frontruta. Mange av funksjonene kan vente til du har full kontroll på trafikken rundt deg og du vet at bilen fortsatt vil være på veien etter at du har skiftet radiokanal. Det er derfor det heter infotainment. Info- er viktig, men «-tainment» kan vente.

De fleste tiltakene mot ulykker krever innsats over lang tid. Det tar tid å gjøre veiene selvforklarende, forutsigbare og «tilgivende». Noen veier blir aldri noen av delene. Det tar tid å skifte ut hele kjøretøyparken for å oppnå full effekt av den nyeste teknologien. Gjennomsnittsbilen i Norge er ti og et halvt år. Det tar også tid å skifte ut alle førerne, og det er ingen som sjekker om kompetansen vår er god nok etter hvert som vi blir eldre.

Siden vi ikke får fysisk midtdeler, «tilgivende» sideterreng, eller automatisk kjørefeltholder i alle biler på en stund, er det nødvendig å rette oppmerksomheten mot føreren. En dybdeanalyse av dødsulykker i 2020 gjennomført av Statens vegvesen, Ulykkesanalysegruppen sier at:

«Manglende førerdyktighet vurderes å ha vært en medvirkende faktor i 46 prosent av dødsulykkene i 2020. For perioden 2011–2020 vurderes manglende førerdyktighet til å ha vært en medvirkende faktor i gjennomsnittlig 49 prosent av dødsulykkene. Den underliggende faktoren som oftest går igjen, er manglende informasjonsinnhenting. For 2020 var det manglende informasjonsinnhenting og manglende trafikal kompetanse som dominerte».

Her finner vi noen «mangler»: Manglende førerdyktighet, manglende kompetanse og manglende informasjonsinnhenting. Dette er dramatisk og sannsynligvis noe vi må ta tak i. Førerdyktighet består av flere faktorer som for eksempel kjøretøybehandling, informasjonsinnhenting, -bearbeiding og beslutningstaking. Hvis du ikke får tak i informasjonen, er det enten fordi du ikke vet hvilken informasjon du skal lete etter, eller du er opptatt med noe helt annet. Da har du ingen informasjon å bearbeide, den er i beste fall mangelfull.

Så mens du er opptatt med snapchat, eller tekster en melding, beveger kjøretøyet seg fremover. I 80 km/t betyr dette 22 meter hvert eneste sekund. Så når du leser at bilen han satt i kom over i motsatt kjørefelt eller kjørte utfor veien, er dette bare delvis sant. Det er fortsatt føreren som skal ha herredømme over kjøretøyet og ikke omvendt.

Hva skjedde i vår? Noen peker på den euforiske gleden over å endelig kunne gjøre alt det som har vært forbudt. Vi vil reise mer, oppleve mer og være sammen med enda flere mennesker. Alle skal på hytta, alle skal til Syden, alle skal på topptur og alle skal på camping i Lofoten. Det kommer til å bli fullt.

Uansett er tiltakene viktigere enn årsakene. Vi som jobber med trafikksikkerhet vil fortsatt holde oss til planen. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022–2025 heter den og inneholder 164 tiltak fra en rekke aktører. De som ikke jobber med trafikksikkerhet kan også bidra. De eneste strakstiltakene er faktisk de vi kan gjøre selv:

Når du kjører bil eller motorsykkel, ikke gjør andre ting. Kjøring krever 100 prosent oppmerksomhet hele tiden.

Bil- og motorsykkelkjøring er en selvregulerende oppgave. Du må selv velge farten ut fra veg-, føre-, vær- og trafikkforhold. Fartsgrensen er myndighetens øvre grense basert på kunnskap om lokale forhold på strekningen og må ikke forveksles med forsvarlig fart.

Kjør rusfritt og uthvilt. Rus var en medvirkende årsak i 26 prosent av dødsulykkene i 2020.

Sikre deg selv, passasjerene og løse gjenstander. Riktig beltebruk, bruk av sykkelhjelm, personlig verneutstyr på motorsykkel og riktig lastsikring kan redde livet ditt hvis du først havner i en ulykke.

De uventede hendelsene dukker gjerne opp når konsentrasjonen er på det laveste. Da blir situasjonen ofte dramatisk og vanskelig å håndtere. Jeg ønsker alle en ulykkesfri sommer.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !