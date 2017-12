Bitcoin-feberen bør dempes

Saken oppdateres.

I vinter har bitcoin vært på «alles» lepper. Det er ikke rart, for verdien har vokst inn i himmelen de siste månedene. Følelsen av at man kommer til å tape penger hvis man ikke blir med, lokker mange til å spekulere i digital valuta. Nå bør feberen dempe seg.

Det er nok av tegn på at bitcoin-markedet er inne i en boble. Lærere i Sør-Korea forteller om elever som sitter klistret til smarttelefonen. Det gjør de ikke for å sjekke Snapchat, men for å følge prisen på bitcoin. Norske innbokser er fulle av henvendelser fra svindlere som lokker med bitcoins for å få klørne i kontoinformasjonen vår.

I likhet med andre verdifulle gjenstander, som gull og sølv, kan bitcoin brukes som betalingsmiddel i samfunn hvor tilliten til myndighetene er lav. Det gjelder ikke minst på grunn av teknologien bak valutaen, som gjør det mulig å spore hvor de digitale myntene ender opp. Hvis du ikke stoler på banken, er det kjekt å kunne kikke dem i kortene.

Drømmen om at bitcoin skal erstatte vanlige penger, virker urealistisk. I dag kan det utføres et sted mellom fire og sju transaksjoner med bitcoins per sekund. Det kan låte kjapt, men Visa alene gjennomfører to til fire tusen i sekundet. Bitcoin er også et energisluk uten like, med et strømforbruk på nivå med Danmark.

Teknologien kan bli bedre, men et vel så stort problem er at verdien av bitcoin fyker opp og ned. Få butikkeiere vil ta betalt i en valuta som er verdt 5000 kroner i dag, men kan være verdt 3000 i morgen.

Digital valuta og blokk-kjedeteknologien den benytter seg av, kan ha stor nytteverdi. Noen mener den kan brukes til å hindre valgfusk, andre til å følge matvarer fra gård til tallerken. Det kan gi økt matsikkerhet og gjøre demokratiet mindre sårbart.

Utviklingen er lovende, men småsparere bør holde de store pengene unna bitcoin-børsen. Sprekker boblen, kan pensjonen gå opp i røyk.

