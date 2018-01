Urettferdige busspriser for folk som bor i byen

Gunhild valgte å bygge hus over tre etasjer – til tross for at hun sitter i rullestol

Det føles urimelig at det skal koste like mye å ta bussen tre holdeplasser i Midtbyen som å reise med buss fra Hommelvik og Melhus og inn til byen.

AtB har nå ansvaret for all kollektivtrafikk i Trøndelag. Gjennom årene har kollektivtrafikken blitt kraftig forbedret over store deler av det nye fylket. Mange flere tar også buss til og fra jobb, fremfor å velge bilen. Det er bra for miljøet, og det er bra for trafikkavviklingen, ikke minst gjennom Midtbyen i Trondheim.

I det nye sonesystemet for AtB legges det nå opp til at det skal koste det samme å ta buss i kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu og deler av Melhus og deler av Skaun. Sone A omfatter alle disse områdene og har lik pris. Det betyr at en busspassasjer fra Ila til Midtbyen betaler det samme som en passasjer fra Eggkleiva i Skaun og inn til byen.

Det er selvsagt viktig å sørge for et godt kollektivtilbud for dem som pendler til og fra Trondheim fra randkommunene og at busstilbudet i hele Trøndelag fungerer godt. Men det er urimelig at de som tar bussen én kilometer må betale like mye som de som tar buss over en strekning på tre, fire mil. Når prisen for en enkeltbillett i Sone A går opp fra 32,80 til 37 kroner, kan også prisøkningen i seg selv føre til at flere leter frem privatbilen også på en kort tur.

AtB har gjort mye riktig for å skape et kollektivtilbud som er der når folk trenger det. Vi forstår at lojale passasjerer som kjøper periodebilletter, skal få bedre rabatter enn de som kjøper enkeltbilletter. Det er med på å belønne de som velger kollektivt ofte. Men skal man rekruttere flere til bussen, må også enkeltreiser være billige nok til at folk benytter seg av dem. En prisøkning på 13 prosent for enkeltbilletter er for drøyt.

Et velfungerende kollektivsystem er avgjørende for å holde biltrafikken på et minimum, og for å sørge for at folk kommer seg fra A til B på en miljøvennlig og effektiv måte. Men det er urettferdig at man må betale det samme enten man reiser langt eller kort.