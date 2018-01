Lavere priser er et sunnhetstegn

Saken oppdateres.

Det blir billigere å kjøpe bolig. I Trondheim sank prisen på brukte boliger med knappe halvannen prosent i 2017 i desember. På landsbasis har ikke prisene falt mer siden finanskrisen. Det betyr at det blir lettere å komme seg inn på boligmarkedet framover. Utviklingen er godt nytt, særlig for dem som er på leting etter sin første bolig.

LES OGSÅ: Den som har unnet seg Gucci-briller, kan bli tvunget tilbake til First Price-hylla

De siste årene har vi fått jevnlige advarsler om bobletilstander i boligmarkedet. Det var ikke ubegrunnet. De fleste kjenner historier om knøttsmå krypinn med prislapp i millionklassen. Heldigvis ser det ut som vi slipper et krakk. Om Norge har hatt en boligboble, ser det ut til at den tømmes langsomt for luft i stedet for å sprekke. Flere analytikere spår en myk landing.

Heldigvis tyder utviklingen på at de har rett. I begynnelsen av desember advarte OECD om at et kraftig prisfall i boligmarkedet kunne føre til store problemer, både for bankene og norsk økonomi generelt. Enkelte mener at den svake kronekursen skyldes at utenlandske investorer har fryktet en krasjlanding i boligmarkedet. En roligere prisnedgang bør bidra til å dempe usikkerheten.

LES LEDEREN: Krangel om byggehøyde gir oss kjedelige hus

OECD ga også ros til regjeringens politikk. Lave renter, inkludert på boliglån, holder etterspørselen oppe. Det gjør at prisene faller mindre enn de ellers ville ha gjort. At pengepolitikken har beskyttet oss mot en bråstopp, bør vi være glade for.

Den astronomiske veksten i boligmarkedet vi har sett det siste tiåret måtte bremse opp før eller siden. Skattefordeler gjorde boliger til en ettertraktet investering. At skatteregimet ble strammet inn i fjor, har antakelig kjølt ned markedet noe. Nå kan prisene gjenspeile vanlige folks ønske om å eie sin egen bolig, ikke spekulanters håp om avkastning.

Nordmenn har lang tradisjon for å eie egen bolig. De siste årene har det blitt vanskeligere på grunn av høye priser. Strammere krav til egenkapital har også gitt førstegangskjøpere mindre tilgang på lån. Selv om prisfallet svir for dem som vil selge, er det bra at flere kan komme inn på boligmarkedet.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter