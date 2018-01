Noe er råttent i kulturen på internett

Saken oppdateres.

Nettkulturen er på ville veier. Det viser et søksmål som er til behandling i Oslo tingrett. Saken dreier seg om påståtte ærekrenkelser mot Dennis Vareide, kjent fra «Prebz & Dennis». Han har blitt beskyldt for seksuelle krenkelser av mindreårige i en Youtube-video. Uansett hva utfallet blir, viser saken at det har utviklet seg en kultur på nettet hvor oppmerksomhet er gull og den moralske og juridiske forståelsen er fraværende.

Ytringsfriheten er et grunnleggende prinsipp i samfunnet vårt. Det betyr ikke at man kan si hva som helst uten at det får konsekvenser. Likevel har internett lenge blitt behandlet som en lovløs sone hvor man kan si hva som helst uten at det får rettslige konsekvenser. I retten sa Vareides advokat Jon Wessel-Aas at det i enkelte miljøer finnes en oppfatning av at nettet er et «lovløst vakuum». Slik er det selvsagt ikke.

Det er ikke bare unge youtubere som som er villige til å presse etiske og juridiske grenser. I fjor høst lekket hackere private bilder av Nora Mørk på nettet, en handling som er både ulovlig og klart uetisk. I Norge har rykter og ærekrenkelser også blitt brukt til å sverte meningsmotstandere. I 2013 ble for eksempel en trønder dømt til å slette et blogginnlegg hvor det ble framsatt grunnløse påstander om at en forsker hadde begått overgrep mot mindreårige.

En viktig grunn til at grove beskyldninger florerer på nettet, er at det er penger å tjene på å gå over streken. I internettøkonomien er klikk penger, og oppmerksomhet gir klikk. At grove beskyldninger og hets skaffer oppmerksomhet, er hevet over tvil. Å komme med verst mulige utsagn om politikere og offentlige personer, gir i tillegg status i enkelte miljøer. Det har ført til at flere nettfora flommer over av sjikane om navngitte politikere, som oftest kvinner.

Så lenge det er mulig å skaffe seg klikk og status ved å sjikanere, har den råtne kulturen gode levekår. Selv om domstolene kan slå ned på de verste overtrampene, får de neppe bukt med ukulturen. For å få til det, trengs en moralsk ryddesjau. Da må nettsteder som Youtube vise større vilje til å fjerne sjikanerende og ærekrenkende innhold. Vi andre kan la være å gi hetsere den oppmerksomheten de higer etter.

