Ordførerens taushet er et demokratisk problem

Saken oppdateres.

Som byens fremste folkevalgte må det forventes at ordføreren også svarer når de vanskelige spørsmålene stilles.

Ordføreren er ofte intervjuet i media. Denne uka fant hun tid til å kommentere avslaget fra Utlendingsnemnda om Abbasi-familiens rett til å oppholde seg i Norge. Men når NRK inviterer til en direktesendt debatt om interne forhold i Arbeiderpartiet, takket hun nei til å stille opp.

Det er ikke første gang Rita Ottervik ikke har anledning til å være med når viktige saker skal diskuteres i offentligheten. Vi har forståelse for at en ordfører kan ha det travelt, men det følger forpliktelser med et slikt verv om også å delta i diskusjoner når det er behov for det.

Debatten om Kystad-saken, der blant annet Aps egen gruppeleder utsettes for massiv kritikk, er åpenbart en sak hvor velgerne har rett til å høre ordførerens meninger. Ikke bare er Rita Ottervik byens mest sentrale Ap-politiker, hun er også den fremste representanten for et bystyre som må svare for sine handlinger når media, offentligheten og innbyggerne har spørsmål om de politiske prosessene.

Ordføreren må også finne tid til å diskutere med sine kritikere om viktige forhold i byen, ikke bare la seg intervjue i avisene om det hun selv helst vil snakke om. Trondheim trenger politiske ledere som tør å møte ansikt til ansikt i debatter for å svare på kritikk. Det nytter ikke for en så dreven og sentral politiker å gjemme seg fra offentligheten når hele byen lurer på hvilke grep ordføreren kommer til å ta for å rydde opp i forholdene som er avdekket i Kystad-saken.

Politisk lederskap utøves også i motbakke. Kystad-saken har blitt en nasjonal sak der spørsmål om politikernes tillit er satt på dagsorden. Når ordføreren i landets tredje største by ikke har tid til å diskutere tillitsforholdet mellom byens politikere og velgere, er det blitt et demokratisk problem for hele Trondheim.